Mad Days a Wanderwhy

Kdy: pátek 10. července od 21.00 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Proč přijít: Nenechte si ujít poslední koncert před letní přestávkou v mosteckém Rokáči Vinohrady. V pátek 10. července vystoupí MAD DAYS, mezinárodní parta muzikantů z Čech, Slovenska a Ruska. Hudební styl kapely čerpá z rozmanitých vlivů, což jejich tvorbě dává značnou uměleckou svobodu. Po příchodu nového baskytaristy Tibora Klimenta v roce 2017 začíná nová fáze a progres s charakterem zvuku, který je nyní bohatší a má větší energetický náboj. Neoddělitelnou součástí kapely je věčný oheň, rebelka, textařka a zpěvačka Aleksandra Lauretis. Doplní je Wanderwhy, tříčlenná kapela z Lužic u Mostu, založená roku 2019. Hrají především vlastní tvorbu, která je směsicí různých žánrů jako např. punk rock, grunge, ale i metal.

Pánský a dámský striptýz

Kdy: pátek 10. července od 20.00 hodin

Kde: Club u Benyho v Medůze Most

Proč přijít: Live DJ, disco po celou noc. Pánský a dámský striptýz, vodní dýmky.

Holiday Party

Kdy: pátek 10. července od 21.00 hodin

Kde: hudební club Attic Litvínov

Proč přijít: Letní diskotéka. Horké letní rytmy v podání populárního DJ Rico.



Happy Hours

Kdy: každý den od 9.00 do 19.00 hodin

Kde: Velebudická 1247, Most

Proč přijít: Jump Family Most nabízí vyžití o prázninách denně od 9.00 do 19.00 hodin. Rezervace na webu www.jumpfamily.cz/most/rezervace.html. Info pro děti: Nezapomínej o prázdninách s tebou skáčou rodiče zdarma! I v létě tu pro vás máme Happy Hours. Ranní ptáče si u nás zaskáče od pondělí do pátku v čase od 9.00 do 11.00 hodin jen za 120 Kč/hod.

Pošťák Pat

Kdy: pátek 10. července od 18.00 hodin

Kde: Amfiteátr Benedikt v Mostě

Proč přijít: V amfiteátru Benedikt v Mostě začíná Léto s českou komedií na Benediktu. Jako první se bude promítat film Pošťák Pat. Pořádá statutární město Most.

Poslední aristokratka

Kdy: pátek 10. července od 20.00 hodin

Kde: Amfiteátr Benedikt v Mostě

Proč přijít: Druhým promítáním pokračuje Léto s českou komedií na Benediktu.

Le Tour de Partík

Kdy: sobota 11. července od 10.30 hodin

Kde: restaurace U Partíka v Litvínově

Proč přijít: Již 8. ročník otevřeného cyklistického závodu jednotlivců.Start je v Litvínově u restaurace Partík. Trasa, která je dlouhá 46 kilometrů, vede po asfaltových cestách. Hromadný závod, bez rozdílu pohlaví a věku. Jede se za plného provozu bez zajištění. Každý účastbík jede na vlastní nebezpečí.

Stezky révy: za vínem Českého středohoří

Kdy: neděle 12. července od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: sraz je na parkovišti u přesunutho kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Proč přijít: Zájemci o výlety za poznáním se mohou vydat s Offroad safari do Českého středohoří, poznávat zdejší a kochat se výhledy na hrad Hazmburk a okolí. Opojná krajina sopek, která dává chuť a vůni místnímu vínu, z úplně jiné perspektivy. Nepoznaná zákoutí a třpytivý nápoj bohů. Sraz je v 10 hodin na parkovišti u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.



Quido Kocián: Dílo posedlé krásou

Kdy: do konce roku 2020

Kde: podzemní výstavní prostory v přesunutém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Proč přijít: Výstava představujet široké odborné i laické veřejnosti dílo sochaře Quida Kociána (1874 – 1928). Tento neprávem zapomenutý Myslbekův žák patřil k předním představitelům českého umění přelomu 19. a 20. století. Výstava představí jedinečný soubor bronzových plastik a reliéfů, zapůjčený ze soukromé sbírky. Výstava potrvá do března 2021.

Jaroslav Valečka - Pictura Obscura

Kdy: do 30. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě představí tvorbu malíře Jaroslava Valečky samostatnou výstavou. Jeho dílo je bytostně spojeno s pohraniční oblastí severních Čech, kde prožil své dětství i dospívání. Svým osobitým způsobem nás vtahuje do temných cest minulosti, které se vepsaly do podoby zdejšího regionu. Jeho „temné“ krajiny nenechávají v klidu a nutí k hlubšímu zamyšlení nad vlastními dějinami i existencí. Výstava potrvá do 30. srpna.

Příběh jedné ložnice

Kdy: do 25. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve na výstavu věnovanou konci války před 75 lety. Muzejní knihovna, v zastoupení Aleny Kvapilové a Diany Kvapilové, ve spolupráci s kurátorem sbírky nábytku Miroslavem Vrbou, připravila malou výstavu ve formě příběhu vzpomínek jedné obyčejné ložnice z třicátých let, která se ocitla v depozitáři muzea na začátku jednadvacátého století. Autoři výstavy čerpali z materiálů Jana Drbohlava, z rodinného archivu manželů Lavičkových a fotoarchivu Jany Foukalové. Výstava je koncipována jako příběh ložnice, která sama vypráví o nelehké době svých majitelů - rodiny německého podnikatele Karla Krause, který se proslavil jako výrobce dětských piškotů a v roce 1945 zde spáchal s celou svou rodinou sebevraždu a následně manželského páru Lavičkových, kteří se vrátili z koncentračního tábora a tuto ložnici zakoupili pro svůj nový domov. Výstava potrvá do 25. října.

Osvobození 1945 – Konečně mír!

Kdy: do 31. prosince

Kde: web Oblastního muzea a galerie v Mostě

Krajská virtuální výstava k 75. výročí konce II. světové války. Výstavní prezentaci zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Výstava je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější.

Sádrovec – neobyčejně obyčejný nerost

Kdy: do konce srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy. Autor výstavy Pavel Dvořák, je geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.

Kreslený humor

Kdy: do 31. 12.

Kde: foyer sportovní haly v Mostě

Proč přijít: Výstava kresleného humoru se sportovní tématikou. Připravili kreslíři spolupracující s magazínem Tapír. K vidění vždy v době konání sportovních akcí.

Expozice II. světová válka na Mostecku

Kdy: do konce října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě (objekt bývalého městského krematoria.

Proč přijít: Jedinečná expozice, která nabízí ucelený pohled na události z let 1938 – 1945 v regionu Mostecka, zahajuje sezonu, která bude ve znamení 75. Výročí konce II. sv. války, v úterý 2. června odpoledne. Otevře se od 14 hodin. V sezoně je otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V neděli pak od 13 do 16 hodin.

Knihy a ilustrace - výstava Jiřího Trnky

Kdy: od 9. července do ledna 2021

Kde: expozice zámku Valdštejnů v Litvínově

Za kolik: děti a studenti 30 Kč, důchodci 40 Kč, dospělí 70 Kč, rodinné 120 Kč

Proč přijít: Výstava připomíná známého českého výtvarníka, ilustrátora, spisovatele, sochaře, scenáristu, loutkářě, kostýmního výtvarníka a režiséra animovaných filmů, jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu Jiřího Trnku. Prohlídky výstavy: út - ne 9.00, 10.30, 13.00, 15.30 hodin.



Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin

Kdy: do 31. prosince.

Kde: zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

Proč přijít: Možnosti her nebo hraček, které měly k dispozici děti ze šlechtických rodin. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček, Historický nábytek Oblastní muzeum a galerie v Mostě.