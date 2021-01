Podívejte se, jak se můžete zabavit po Novém roce.

Vyznavači cyklistiky vyrazí již posedmé na Novoroční hobby jízdu městem. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Novoroční hobby jízda městem Most

Kdy: 1. ledna od 10 do 15 hodin

Kde: start na 1. Náměstí v Mostě

Proč přijít: Zdravíme cyklisty z Mostu a okolních obcí, tentokrát se na Nový rok "sejdeme" již posedmé a "společně" odstartujeme ten nový rok, jak se patří. Jistě tušíte, že to nebude stejné, jak posledně. Je třeba dbát opatrnosti a neriskovat nákazu V tomto duchu jsme pro Vás vymysleli způsob, jak si některou z tras novoroční vyjížďky vychutnat a současně minimalizovat riziko nákazy. Prosíme, přijďte na vyjížďku jednotlivě, případně v malých skupinkách do 6 osob. Start je u kašny na náměstí. Pořádá Cyklo Point Most Hobby Team.