Electra 5 a Dost času v Rokáči Vinohrady Kdy: Pátek 1. dubna od 20.00 hodin Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady Mostecký hudební spolek vás zve v pátek 1. dubna od 20 hodin do Rokáče Vinohrady na koncert kapel Electra 5 a Dost času. Electra 5 je kapela složená z ostřílených muzikantů. Autorská energická hudba postavená na rytmickém groovu, neotřelé kytaře a jemném vokálu s českými texty, které mapují duši v pandemické době. Dvě ženské, dva chlapi. A proč to je dobré? Mají nadhled, když se nebojí jít i do vážnějších poloh. Mluví a zpívají česky, jejich texty mají hlavu a patu, což lidi to oslovuje a baví. Z triphopu se přes blues dostávají k tanečnějším polohám. Do vystoupení dávají maximum energie, takže je od první chvíle vidět, že je to pro všechny zábava. Sestava: Veronika Bednářová – zpěv, Slomice – baskytara, Vít Malypetr – kytara a Daniel Hruška – bicí. V průběhu let od založení Dost času prošlo kapelou mnoho mosteckých muzikantů a muzikantek, měnilo se nástrojové obsazení, kapela se i několikrát rozpadla. Během let hrála na nejrůznějších místech v regionu. Sestava: Adolf „Dolfi“ Hájek – kytara a zpěv, Jitka Raková – saxofon a zpěv, Míra Mundok – kytara a zpěv, Pavel Zikmund – bicí a perkuse, Jirka „Sid“ Seidl - basa.

Cizinec

Kdy: Pátek 1. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Městské divadlo v Mostě uvede v pátek 1. dubna 2022 na velké scéně druhou činoherní premiéru letošní sezony, optimistickou komedii v režii Milana Schejbala Cizinec. Do opuštěného letoviska v americké Georgii přiváží seržant Frogg svého přítele Charlieho. Vyčerpaného člověka, který nemá důvěru v nic, natož v sebe… Charlie dokonce nechce ani s nikým mluvit. Froggy proto všem přítomným namluví, že je to cizinec a nerozumí ani slovo anglicky. Netuší, do jak prekérních situací Charlieho dostane. Lidé před ním začnou říkat věci, o kterých by mlčeli, kdyby nebyli přesvědčeni, že nerozumí. Charlie svou roli cizince hraje tak důkladně, že se mu podaří oklamat nejen všechny ostatní, ale i svůj nedostatek sebedůvěry… Bravurní a laskavá situační komedie a zároveň hluboce lidský příběh, ve kterém nejen titulní hrdina vyroste a překoná sám sebe… Autora při psaní inspirovaly vlastní zkušenosti z pobytu v Japonsku. Byl prý překvapen, co všechno byli domorodci ochotní v jeho chování tolerovat se zdůvodněním, že je to cizinec.

DJ Mery v Atticu

Kdy: Pátek 1. dubna od 21.00 hodin

Kde: Hudební club Attic Litvínov

Resident klubu retro Louny přijede v pátek zbourat i Attic. Přijď si společně s Merym užít skvělou zábavu po celý večer a odreagovat se od pracovního stresu. Nejlepší taneční hudba bude znít celým večerem, a téct bude skvělé pití.

Výroba Euforie uvádí: Technologic – Technørd edition

Kdy: Pátek 1. dubna od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Výroba euforie se po dvou týdnech vrací s dalším mejdanem! První dubnovou akcí bude v Hudebním klubu Ponorka Litvínov v pátek 1. dubna techno „fičák“ a „vinylová paráda“, kterou připravují naši Euforici Dj Fidlushek a DJ Mirus. Jejich pozvání přijali zástupci uskupení Technørd, ‚ikona české techno scény‘ Dahø a Petra.P // Kosmi, dýdžejka s nevídaným citem pro selekci hudebního materiálu.

PřeMostění

Kdy: Pátek 1. dubna od 9.00 hodin

Kde: ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě

Program pátečního dne: 9.00 – 13.00 / Semináře pro účastníky (Hlas, Antické divadlo, PROces a PROdukt, Žonglování a párová akrobacie) / Prostory ZUŠ. 14.00 – 15.20 / Kým? Čím? – HamLETEM / Velký sál. 16.00 – 16.35 / Brambůrky – Hrnečková Karkulka / Velký sál. 17.00 – 18.00 / Diskuse (Kým? Čím?, Brambůrky) / Malý sál. 18.15 – 19.00 / KUKátko – Hra o čas / Velký sál. 20.15 – 21.35 / Opera Žatec – Kdy to bylo naposledy / Velký sál. 22.20 – 23.10 / Vanabí Litoměřice – Experiment 0-1-7 / Velký sál. 23.30 – 00.30 / Diskuse (KUKátko, Opera Žatec) / Malý sál. Během odpoledních představení bude probíhat Dětský seminář.

Holubí pohádka aneb Rychlý jako pírko

Kdy: Sobota 2. dubna od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Pohádka z prostředí poštovních holubů o tom, že vítězem není ten, kdo je první v cíli, ale ten, kdo se má kam vracet. Švih a svist, větru hvizd, švih a svist… Holubi pana Branného se právě připravují na důležité závody. Pro Drápka, Siváka a Peruťku to není žádný problém - létají rychle, nemají strach z výšek a jsou sebevědomí. Zato Pírko létá pomalu, ostatním sotva stačí a bojí se. Je prostě úplně jiný než jeho otec, s nímž ho všichni srovnávají. A závodění je pro něj spíše otrava. Stejný přístup má k holubím závodům i Josífek, syn pana Branného. Ten se dokonce na protest rozhodne utéct z domova. Jak se osudy těchto dvou hrdinů nakonec propojí? Dostanou se oba v pořádku domů? Pohádka etablovaného autora Davida Košťáka, kterou původně napsal pro Český rozhlas, je svěžím textem, který je otevřen mnoha inscenačním přístupům.

Zahájení sezony v Muzeu Veteráni Litvínov

Kdy: Sobota 2. dubna od 10.00 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Další sezonu zahajuje muzeum automobilů a dopravních prostředků v Litvínově. Chybět samozřejmě nemůže ani otevření oblíbeného selského dvorečku se zvířátky.

Labutí princezna

Kdy: Sobota 2. dubna od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Slavná pohádka, na jejíž motivy skladatel Petr Iljič Čajkovskij napsal světoznámý balet Labutí jezero. Příběh o princezně Odettě, kterou zlý čaroděj zaklel do labutí podoby a o princi, co by ji mohl vysvobodit, kdyby si ji nespletl s jinou dívkou. Hraje Docela velké divadlo Litvínov.

Zputnik a Status Praesents: Umělci z Prahy v Ponorce

Kdy: Sobota 2. dubna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Sobota bude Hudební klub Ponorka Litvínov patřit umělcům z hlavního města. Obě kapely, které na této akci vystoupí, se do Ponorky vrací poněkolikáté. A vrací se evidentně rádi. Zputnik je pražská kapela, která míchá punk s elektronikou. Status Praesents zase kombinují hardcore s rap-metalem. Večer plný energie a svižné a tvrdé hudby. Mejdan! Přijďte v sobotu užít šou umělců z Prahy a pobavit se s přáteli u drinku právě do litvínovského podzemního klubu.

Taneční kurz pro mládež – Věneček

Kdy: Sobota 2. dubna od 19.00 hodin

Kde: Společenský sál Citadely Litvínov

Závěrečný slavnostní večer Věneček, kdy absolventi tanečního kurzu předvedou svým rodičům a nejbližším, co se v kurzu naučili se uskuteční v sobotu 2. dubna. Večer s živou hudbou začíná v 19.00 hodin a končí ve 23.00 hodin na společenském sále. K tanci a poslechu hraje skupina Mane.

PřeMostění

Kdy: Sobota 2. dubna od 9.00 hodin

Kde: ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě

Program na sobotu: 9.00 – 13.00 / Semináře pro účastníky (Antické divadlo, PROces a PROdukt, Žonglování a párová akrobacie) / Prostory ZUŠ. 14.00–16.30 / Divadlo RADAR/Za oponou – Probuzení jara / Velký sál. 17.00 – 18.00 / Diskuse (Vanabí Litoměřice, Divadlo RADAR/Za oponou) / Malý sál. 18.15 – 19.00 / DS Hraničář – Jak se dělá divadlo / Velký sál. 20.20 – 20.40 / Chůdadlo – The Cube – inspirativní představení / Nádvoří ZUŠ. 21.00 – 22.45 / Divadlo RADAR/Hrobeso – Racek / Velký sál. 23.00 – 00,00 Diskuse DS Hraničář, Divadlo RADAR/Hrobeso) / Malý sál. Během odpoledních představení bude probíhat Dětský seminář.

Bleší trhy v Mostě

Kdy: Od 5. března každou sobotu od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Mostecké bleší trhy se otevírají po zimní pauze Od 5. března každou sobotu na Baníku Souši, veškeré info na facebooku a www.antiktrhy.cz. Tradiční mostecké bleší trhy se konají celoročně od 5.30 do 12.00 hodin ve sportovním areálu TJ Baník Souš – Most v ulici Zdeňka Fibicha 282 (za Neprakta klubem).

PřeMostění

Kdy: Neděle 3. dubna od 10.00 hodin

Kde: ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě

Program na neděli: 10.00 – 11.20 / Kolohnáti – Cabaret Cami / Velký sál. 12.00 – 13.10 / Li-Di Litoměřice – Modrovous – Naděje žen / Velký sál. 14.00 – 14.30 / Betonový trávník – Leh – sed 44,2 / Velký sál. 15.00 – 16.30 / Diskuse (Kolohnáti, Li-Di Litoměřice, Betonový trávník) / Malý sál.

16.30 / Vyhlášení a zakončení festivalu / Zahrada ZUŠ.

Výstava fotografií František Haase – Desaturace

Kdy: Do 4. května

Kde: Citadela Litvínov

Známý fotograf tentokrát představ černobílé fotografie upravené technikou Desaturace, tedy odbarvení. František Haase je amatérský fotograf, který žije a tvoří v Litvínově. Narodil se v Záluží (1953). Považuje se za Severočeského a zejména Krušnohorského patriota a proto, jak sám říká „Žiji zde rád a nikdy bych tento svůj rodný kraj neopustil.“ Výstava potrvá do 4. května 2022.

Hans Kudlich osvoboditel sedláků

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo výstavu s názvem Hans Kudlich – osvoboditel sedláků. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. března od 17 hodin. Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848 – 49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a hlavně předkladatel zákona o zrušení roboty, který je proto právem považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe. Pro jeho úsilí na zrušení roboty mu začali obyvatelé Českého království a nejen jeho, stavět pomníky na paměť jeho skutků. Kromě toho byly jeho jménem pojmenovávány turistické rozhledny. Mnohé z památníků a rozhleden již dnes nestojí, proto i tato výstava se snaží o připomenutí jeho osobnosti. Výstava je česko – německá a tvoří ji 25 panelů. Do současné doby byla výstava představena na desítkách míst v České republice, Rakousku a Německu. Putovní výstava byla zhotovena Oblastním muzeem v Chomutově ve spolupráci se Spolkem přátel Hanse Kudlicha e. V. Výstava potrvá od 4. března do 30. dubna.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Od 1. března

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Lidice

Kdy: Do 16. dubna

Kde: ZUŠ Moskevská v Mostě

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2021 opět zavítala do Mostu. Vernisáž se uskutečnila 2. března od 17 hodin v . ZUŠ Most - Základní umělecká škola, Moskevská 13, Most. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je jedna z největších světových dětských výstav. ZUŠ Moskevská dlouhodobě spolupracuje s touto prestižní výstavou a každý rok část výstavy hostí ve své budově. Právě proto připravila výstavu z výběru 49. ročníku, který svým tématem vzdává poctu Karlu Čapkovi. Je tomu více jak 100 let, kdy tento český spisovatel poprvé použit slovo robot ve své hře R.U.R.

„Roboty“ najdete ve výstavní síni v hojném množství do 16. dubna.

Tibor Červeňák – Doteky

Kdy: Do 8. května

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu obrazů malíře Tibora Červeňáka. Rodák z Hranic na Moravě žil téměř dvacet let ve Velké Británii, kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Londýně Chelsea College of Arts. V současné době žije a tvoří v Praze. Jeho dílo je zastoupené v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. Výstava potrvá do 8. května.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.