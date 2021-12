Vánoční vycházka k jezeru Most Kdy: kdykoliv od 24. do 26. prosince Kde: Jezero Most Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani o vánočních svátcích tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Betlémské světlo na 1. náměstí

Kdy: Pátek 24. prosince od 13.00 do 15.00 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

Ještě na Štědrý den si mohou zájemci dojít pro plamínek Betlémského světla na 1. náměstí v Mostě, kam je dopravili skauti. A to k vánočnímu stromu v čase od 13.00 do 15.00 hodin.

Bohoslužby děkanství Most na Štědrý den

Kdy: 24. prosince

Kde: kostely v Mostě, Vtelně, Bedřichově Světci a Havrani

Bohoslužby římsko-katolické farnosti, děkanství v Mostě na Štědrý den, tedy v pátek 24. prosince: Most – kostel sv. Václava v 16.00 hodin. Bedřichův Světec – kostel sv. Jakuba staršího ve 21.00 hodin. Havraň – kostel sv. Vavřince 22.30 hodin a Vtelno – kostel Povýšení sv. Kříže od 24.00 hodin.

Venkovní kluziště v Mostě

Kdy: od 24 do 26. prosince

Kde: V Radničním parku

Víte, kdy si můžete přijít zabruslit na venkovní kluziště v Mostě, které najdete v Radničním parku mezi magistrátem a hotelem Cascade? Pokud ne, tak si přečtěte následujíc řádky. Bruslit se bude i na Štědrý den, tedy v pátek 24. prosince, a to od 10 do 14 hodin. O první svátek vánoční – 25. prosince – má kluziště otevřeno od 13 do 18 hodin. Stejně je v provozu také o druhá vánoční svátek. Poslední den v roce, na Silvestra 31. prosince se bude na kluzišti bruslit od 10 do 18 hodin. V prosince ve všední dny je otevřeno pondělí – pátek 14 – 10 hodin, sobota a neděle 10 – 19 hodin.

Vánoční muzeum

Kdy: Do konce roku 2021

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve na návštěvu „ vánočního muzea“ se stálými expozicemi a výstavami. Sváteční otevírací doba je obvyklá, zavřeno je pouze 24., 31. prosince 2021 a 1. ledna 2022. Otevírací doba: Út - Pá: 12.00 – 18.00 hodin, So - Ne: 10.00 – 18.00 hodin.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Kdy: přístupná celoročně

Naučná stezka Tesařova cesta má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.