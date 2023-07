Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

NaplnoFest - Ewa Farna. Ilustrační foto | Foto: Petr Pelíšek

MOSTECKO

Návštěva dinosaurů ve Funparku

Kdy: pátek 14. července od 17.00 do 18.00

Kde: Funpark Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Funparku v parku Šibeník se rodiny s dětmi mohou před konáním Dino Expo setkat s dinosaury. Na programu je také jízda na koních a malování na obličej.

Letní kino v Radničním parku

Kdy: pátek 14. července od 18.00 a 20.00

Kde: Radniční park, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Mostě startuje 14. července letní kino. Promítat se bude vždy druhý a čtvrtý pátek v měsíci až do 25. srpna v časech 18.00 pro děti a 20.00 pro dospělé. Tento pátek se děti mohou těšit na animovaný film Mimoni 2: Padouch přichází. Dospělé pak potěší česká komedie Hádkovi.

Dino Expo & show

Kdy: sobota 15. července a neděle 16. července od 10.00 do 18.00

Kde: Sportovní hala Most

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Návštěvníky čekají "živí" dinosauři a jejich show. Lidé si užijí jízdu na dinosaurech či dinosauřím skútru, dokumentární i dětský tematický film, prohlédnou si živé pavouky, štíry nebo hmyz, děti se budou moci vyřádit na skákacích hradech. Vstupenky jsou k zakoupení na pokladně na místě.

NAPLNOfest

Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: Loučky, Litvínov

Za kolik: 390-590 korun

Proč přijít: Loučky u Litvínova ožijí NAPLNOfestem. Těšit se můžete na Ewu Farnou, Marpa, Kaliho, Simu a Raego. Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program, soutěže, gastro zóna, drinky a vodní dýmky. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

ÚSTECKO

Ústecké léto s Mirai, Jelenem a No Name

Kdy: pátek 14. července od 14.00

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Za kolik: 200/515 korun

Proč přijít: Kdo má rád českou a slovenskou popovou hudbu, tak by neměl chybět v 14. července od 14.00 v ústeckém Letním kině. Na akci s názvem Ústecké léto totiž vystoupí populární české kapely Mirai (20.50) a Jelen (18.35). Těšit se můžete i na oblíbenou slovenskou formaci No Name (15.30). Lístek přijde na 515 korun, děti (6-12 let) zaplatí 200 korun.

Fírfest vol. 1 láká na kapely Sklap a Doctor P.P.

Kdy: pátek 14. července od 18.00

Kde: restaurace Fírovka, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Fírfest vol 1. je tady. Těšit se můžete na kapely R.A.Š., Sklap a Doctor P.P. Open-air festival proběhne v pátek 14. července od 18.00 u restaurace Fírovka v Ústí nad Labem. Lístek přijde na 200 korun.

VES fest v Malečově

Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: Ski areál Pohoří u Malečova

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: 4. ročník hudebního festivalu v přírodě VES fest proběhne v sobotu 15. července od 13.00 ve ski areálu Pohoří u Malečova. Těšit se můžete třeba na pražskou skupinu Kill the Dandies, kapelu Nauzea O., zpěváka Jiřího Imlaufa a dechovku v podání Merbo trubek. V plánu je i premiéra dětské rozhlasové hry s prvky hororu. Občerstvení bude zajištěno, přespat půjde ve stanu. Vstupné je dobrovolné.

Ústecká veterán rallye v Ústí nad Labem

Kdy: sobota 15. července od 9.00

Kde: Mírové náměstí Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústecká veterán rallye opět zavítá do Ústí nad Labem, půjde o 23. ročník. V sobotu 15. července od 9.00 se můžete těšit na nablýskané vozy let minulých. V plánu je výstava historických aut, doprovodný program a závody veteránů. Start do soutěžního okruhu je v 10.00 na Mírovém náměstí, trasa povede třeba přes Malečov, Litoměřice, Libochovice, Žalany, Modlany a Chabařovice. Cíl je na Mírovém náměstí. Pojede se o pohár primátora města Ústí nad Labem. V centru Ústí od 13.30 zahrají The Boom a vyhlášení výsledků proběhne v 16.00. Vstup je zdarma.

Sváťovo dividlo na hradě Střekov

Kdy: neděle 16. července od 15.00

Kde: hrad Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hrad Střekov bude v neděli 16. července od 15.00 patřit pohádce. Loutkové představení Sváťova dividla s názvem Kašpárek a hodná víla Jarmilka pobaví děti i jejich rodiče. Vstup je zdarma.

LOUNSKO

Oslavy výročí hasičů v Očihově

Kdy: sobota 15. července od 13.00

Kde: náves, Očihov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Očihov oslaví v sobotu 15. července 150 let existence místního sboru dobrovolných hasičů. Program odstartuje ve 13 hodin na návsi, kde bude probíhat hlavní program. Můžete se těšit na ukázky a výstavu hasičské techniky, ale také techniky okolních sborů. Jistě zaujme vystoupení dechové hudby Šumařinka či unikátní ukázky zásahů HZS. Zajímavý bude rovněž požární útok mladých hasičů z Podbořan. V průběhu dne děti potěší skákací hrad. Hudbu zajistí skupina Taurus, po setmění bude připraveno překvapení.

Zbrašínská pouť

Kdy: sobota 15. a neděle 16. července

Kde: areál TJ Sokol Zbrašín

Za kolik: 150 korun/zdarma

Proč přijít: TJ Sokol Zbrašín-Hořany a Obec Zbrašín chystají na víkend tradiční Zbrašínskou pouť. V sobotu od 20 hodin ji odstartuje pouťová zábava se skupinou Reflex. V neděli od 14 hodin nabídne pouťové odpoledne dechovku Oharka Jaromíra Laksy, stánky, kolotoč, houpačky i střelnici. Samozřejmostí bude občerstvení.

CHOMUTOVSKO

Běhej lesy na Klínovci

Kdy: sobota 15. července od 9.00

Kde: Loučná pod Klínovcem

Za kolik: 900/350 korun

Proč přijít: Skiareál Klínovec bude v sobotu 15. července hostit mimořádnou sportovní akci. Právě tam, v Loučné pod Klínovcem, totiž odstartuje historicky první akce oblíbeného seriálu Běhej lesy v Krušných horách. Dospělé čekají náročné tratě o distancích 11 a 23 kilometrů, pořadatelé myslí také na děti a připraví i charitativní PVZP FénixRun. U všech tras bude záporný profil - poběží se z vrcholu Klínovce.

Prohlídky radničního sklepení v Chomutově

Kdy: sobota 15. a neděle 16. července

Kde: kostel Sv. Kateřiny, Chomutov

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Oblastní muzeum v Chomutově připravilo na víkend 15. a 16. července prohlídky radničního sklepení s odborným výkladem. Výprava vychází vždy ve 14, 15 a 16 hodin. Sraz je u kostela Sv. Kateřiny na náměstí 1. máje. Další podobnou příležitost budou mít zájemci o víkendu 29. a 30. července.

LITOMĚŘICKO

Altros Rockfest v Lovosicích

Kdy: pátek 14. a sobota 15. července

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: 350/500 korun

Proč přijít: Hudební festival Altros Rockfest se vrací do Lovosic. Odstartuje v pátek v 15 hodin, v sobotu pak ve 13 hodin. Hudební scénu ozdobí vystoupení kapel Vypsaná fixa, Slobodná Európa, Adam Bomb, Fleshless, Nežfaleš, Pirates Of The Pubs, Krleš a moho dalších. Kromě muziky festival nabídne čajovnu, vinotéku, antikvariát, fotokoutek nebo možnost stanování.

Jubilejní Žernosecký půlmaraton

Kdy: sobota 15. července od 10.00

Kde: náves, Velké Žernoseky

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Jubilejní 10. ročník Žernoseckého půlmaratonu proběhne v sobotu 15. července ve Velkých Žernosekách. Účastníci se sejdou na místní návsi před kulturním domem. Trasa závodníky povede z Žernosek do Kamýku, přes Tlučeň, Varhošť, Hlinnou, Plešivec, Knoblošku a Malíč zpět do Velkých Žernosek. Na trati a v cíli bude zajištěno občerstvení, chybět nebudou pamětní medaile a věcné ceny.

DĚČÍNSKO

Folkový festiválek

Kdy: sobota 15. července od 17.00

Kde: Louka u rybníčku Bahňák, Mlýny

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: V Mlýnech se uskuteční folkrockový festiválek, kde se v plném obsazení představí vizovická kapela Fleret. Dále se návštěvníci mohou těšit na vystoupení písničkáře Jindry Kejaka, František Kasl Band a Šestý nesmysl.

Večerní prohlídka zoo pro děti

Kdy: pátek 14. července od 19.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Děti mohou zamířit do zoo po zavíračce. Na prohlídku je nutné se objednat přes e-shop zoo. Od 20.30 následuje další prohlídka pro starší děti a dospělé.

TEPLICKO

Proboštovský Drak fest

Kdy: sobota 15. července od 16.00

Kde: U rybníka, Proboštov

Za kolik: 150/100 korun

Proč přijít: Druhý ročník festivalu v Proboštově láká na Wanastovi Vjecy revival (17.00), Divokej Bill revival (18.50) a Kabát revival Varnsdorf (20.40). Na afterparty od 22.30 zahraje DJ Mário. Nebude chybět občerstvení, pivo nebo víno. Předprodej vstupenek probíhá v baru U Draka a U Mastné huby.

Seafood & prosecco Teplice

Kdy: neděle 16. července od 12.00 do 20.00

Kde: Zámecká zahrada Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Seafood speciality, jako kalamáry, krevety, lososa, tuňáka či pražmu, budou moci lidé ochutnat na festivalu seafood a prosecca v Teplicích. Chybět nebudou ani pokrmy v podobě tataráčků nebo pomazánek, návštěvníci se osvěží vychlazeným proseccem. Piknikové deky s sebou.