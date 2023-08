Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Pouťové atrakce, ilustrační foto. | Foto: Deník/Filip Nekola

MOSTECKO

Pouť v Horním Jiřetíně

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Horní Jiřetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Budou to oslavy města se vším všudy. Během dne vystoupí skupina historického šermu, budou kolotoče pro děti, zúčastnit se můžete komentovaných prohlídek kostela, u kulturního domu vystoupí Martin Maxa, Deviant, Visací zámek a skupina Kohout plaší smrt. Budou i další doprovodné akce v ulicích města.

NIGHT RUN Most 2023

Kdy: sobota 12. srpna od 17.00

Kde: 1. Náměstí Most

Za kolik: od 150 do 1100 korun

Proč přijít: Pokud si rádi zaběháte, tak je tato akce právě pro vás, atraktivnost dodává doba večerní a noční. Jde o 8. ročník zážitkového běhu městem Most. NN NIGHT RUN 10 km a charitativní AVON BĚH 5 km za zdravá prsa. Odpolední závody dětí Kids Cup a nezávodní rodinné běhy Family Run. Všichni účastníci získávají překrásné medaile v cíli a krásné dárky.

ÚSTECKO

Open air festival na Větruši

Kdy: pátek 11. srpna od 15.00

Kde: Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: Od 439 korun

Proč přijít: Na vyhlídce zámečku Větruše v Ústí nad Labem se v pátek 11. srpna od 15.00 uskuteční třetí ročník Open air festivalu. Na mejdanu vystoupí DJs John Sarkander, Viiito, Tokáto, Wotty či Jordy. Lístek na party v rytmu house/techhouse music přijde na na 439 korun, koupit lze na www.goout.net.cz.

Latino večer před Hraničářem

Kdy: pátek 11. srpna od 18.00

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek 11. srpna od 18.00 hodin se před ústeckým Hraničářem uskuteční tradiční letní Latino Party. Stavte se zakusit pravou Latinskou Ameriku. Bude se hrát, ochutnávat dobroty a hlavně tančit. Před Hraničářem vystoupí úspěšný muzikant z Brazílie Santiago Ferreira, Dj Oms a Maylin & Miguel & Sandor. Akce se koná za podpory Evropské unie azylového, migračního a integračního fondu a města Ústí nad Labem. Vstup je zdarma.

Country-folk ve Valtířově

Kdy: pátek 11. srpna od 19.00

Kde: Marina camp Valtířov, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Marina camp ve Valtířově u Ústí nad Labem bude v pátek 11. srpna od 19.00 patřit country a folku. Hrát budou kapely Péráci a Amazonka trio. Vstupné je do klobouku.

Zahradní slavnost v parku na Severní Terase

Kdy: neděle 13. srpna od 17.00

Kde: Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní akce pro celou rodinu tak to je Zahradní slavnost. Ta se uskuteční v neděli 13. srpna od 17.00 v Centrálním parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na živou hudbu Mix 77, krytý taneční parket se světelnými efekty, bubenickou show Ritmo Factory, nafukovací skákací hrad, malování na obličej a ohnivou show. Vstup je zdarma.

Malý Hamburk láká na Šouflšou a Alex Glizé

Kdy: neděle 13. srpna od 15.00

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nedělní multižánrový festival Malý Hamburk můžete navštívit i v neděli 13. srpna od 15.00. V Městských sadech v Ústí nad Labem tentokrát vystoupí kapela Šouflšou, hudební formace Planeta Anna a Alex Glizé s Ditou Holou. Vstupné je zdarma.

DĚČÍNSKO

Běh na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů

Kdy: sobota 12. srpna od 12.00 do 18.00

Kde: v Děčíně na Smetanově nábřeží

Za kolik: Dospělí: 499 korun (na místě: 600), děti jednotně: 249 korun

Proč přijít: Podpoříte dobrou věc. Nejde o závod, ale rekreační běh. Tím vyjádříte podporu našim vojákům, policistům a hasičům. Prvních 300 řádně registrovaných běžců obdrží pamětní minci VPH 2023. Jsou připraveny doprovodné soutěže o ceny v průběhu dne. Můžete se již teď těšit na celou řadu známých osobností. Budou ukázky a prezentace napříč Armádou a složek IZS. Běh má charitativní podtext.

Tolštejnské slavnosti

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00

Kde: Jiřetín pod Jedlovou, náměstí Jiřího

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zde si mohou užít příznivci dobré zábavy i tradičního veselí Tolštejnského panství. Začátek v 10.00 jarmarkem a reprodukovanou hudbou na náměstí Jiřího (nabídka řemeslných výrobků, prodej lahůdek a dárkového zboží, stánky s občerstvením, dílničky a zábava pro děti). Od 13.00 živá hudební produkce (JazzDeath, SEDIMENTi, HURVAJS) proložená kejklířskými vystoupeními. V 18.00 na náměstí zahájení pohádkového příběhu dračí rodinky na Tolštejně a odchod světluškového pochodu. Z vrchu Křížové cesty v 18.30 pochod pokračuje i s pěti pohádkovými zastaveními na Hrad Tolštejn, kde ve 20.30 následuje divadelní program rozlučkou s dračí rodinkou a celý program vyvrcholí světelnou show.

TEPLICKO

Prohlídky sklepů na zámku Duchcov

Kdy: sobota 12. a neděle 13. srpna od 10.00

Kde: Zámek Duchcov

Za kolik: základní 100 korun

Proč přijít: Speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor zámku. Seznámíte se s nejstarší historií zámku, dozvíte se, k čemu sloužily podzemní prostory pod hlavní budovou a novějším barokním křídlem, a jak se jejich funkce proměňovala. Prohlídky sklepů budou začínat v 10:00, 12:00, 14:00. Termín a čas doporučujeme rezervovat na tel. čísle: +420 417 835 301.

Pozorování Perseidů z hvězdárny

Kdy: sobota 12. srpna od 21.00

Kde: Písečný vrch Teplice

Za kolik: základní 60 korun

Proč přijít: Máte rádi nebeská divadla. V srpnu nabízí nebeský svět jedno ze svých představení. Teplická hvězdárna na Písečném vrchu bude mimořádně otevřena pro veřejnost v sobotu 12. srpna. A to od 21.00, kdy budete moci pozorovat Perseidy. Perseidy nebo také slzy svatého Vavřince. Ze souhvězdí Persea začnou na Zemi pršet padající hvězdy. Samozřejmě jen zdánlivě. Nejde o padající hvězdy, ale o meteorický roj, ve kterém se Země každý rok v tuto dobu ocitne. A protože se roj z pohledu ze Země jeví, jako by přicházel ze souhvězdí Perseus, získaly tyhle padající hvězdy název Perseidy.

LITOMĚŘICKO

Bitva Budyně

Kdy: sobota 12. srpna (bitva ve 13.00 a 16.00)

Kde: Vodní hrad v Budyni nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Středověká bitva a tržiště v Budyni nad Ohří. Těšit se můžete rovnou na dvě bitvy ve 13.00 a 16.00. Stánky s občerstvením, stánky řemeslníků. Hrad je po celý den přístupný pro prohlídky. Zahraje středověká kapela Peregrin a Convort Helveticus. Prohlídky ležení vojáků. Komentovaná prohlídka zbrojnice.

Pirátské války v Terezíně

Kdy: sobota 12. srpna, 12.00 až 17.00

Kde: Horní vodní brána – Terezín

Za kolik: Vstupenky za 70, 100, 300 korun

Proč přijít: Námořníci, piráti, mořeplavci, milovníci moří a oceánů, tradiční srpnové pirátské války v Terezíně. Velká bitva v 15.00.

LOUNSKO

Neckyáda na Ohři v Žatci

Kdy: sobota 12. srpna (sraz v 10.00, start ve 13.00)

Kde: u Ohře u autobusu Maribor

Za kolik: vstup zdarma, startovné 200 korun

Proč přijít: Již 39. ročník oblíbené žatecké neckyády. Uvidíte netradiční plavidla i nezvyklé námořníky. Možnost občerstvení, dobrá nálada samozřejmostí.

Letní lounské vábení

Kdy: pátek 11. srpna až neděle 13. srpna

Kde: centrum Loun

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lounské městské slavnosti, tradiční Vábení, se letos vrací ke své třídenní podobě. Vystoupí zpěváci Barbora Poláková a David Kraus nebo skupiny Fast Food Orchestra, The Atavists či The Silver Spoons. V pátek a sobotu se počítá s programem na Mírovém náměstí, v sobotu se přidá folk&country scéna v amfiteátru na výstavišti a závod dračích lodí na Ohři. V neděli se chystá relaxačně-sportovní odpoledne pro děti na lounském výstavišti, v jeho hlavním pavilonu proběhne taneční odpoledne s Lounskou třináctkou a v amfiteátru je v plánu večerní promítání filmu.

CHOMUTOVSKO

Perseidy a víno ve Stranné

Kdy: sobota 12. srpna od 16.00

Kde: vinice a kostel ve Stranné

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všechny milovníky vína zvou vinaři ze Stranné ke sledování padání hvězd přímo do viniční tratě na její nejvyšší bod. Vinaři budou připraveni na vršku od 16.00. Od 18.00 bude v kostelíku ve Stranné mít vystoupení Ondřej Smeykal na didgeridoo. Posezení a wc zajištěno, malé občerstvení bude, deku s sebou, dobrou náladu a klidně vlastní oblíbenou skleničku s sebou. Událost ve vinici se bude konat pouze při příznivém počasí.

Medové odpoledne v Kadani

Kdy: neděle 13. srpna od 13.00

Kde: Františkánská zahrada, Kadaň

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Sladké nedělní odpoledne v klášterní zahradě. Těšit se můžete například na jarmark s nabídkou mnoha druhů medů a včelích produktů, medoviny, perníků atd. Vystoupí oblíbená kapela Swing Party Band. V relaxační zahradě bude celý den probíhat výstava, ukázky a prodej patchworku a jiných ručních prací. Od 16 hodin začne Putování s Maxipsem Fíkem aneb diskotéka pro děti společně s maxipsem, Ájou a jejich kamarádem Píďanem.