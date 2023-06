Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Zpěvák Michal David, ilustrační foto z vystoupení. | Foto: Deník/Jan Karásek

MOSTECKO

Michal David udělá mejdan

Kdy: Pátek 30. června

Kde: V areálu Loučky v Litvínově

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: Bude to mejdan na začátku prázdnin. Michal David, zaručená zábava. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na starší i novější hity. Koncert s kapelou Kvatro začne v 19 hodin. Areál se otevře o hodinu dřív. Hostem show bude hudební seskupení DaMiChi. Hlavní organizátorem je Attic music klub Litvínov.

Golem na Hněvíně

Kdy: Pátek 30. června

Kde: Hněvín Most

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Nevšední zážitek. Výpravná inscenace v romantickém prostředí mosteckého hradu. Příběh z renesanční Prahy plný humoru, tajemna a nestárnoucí hudby Jaroslava Ježka. Císařův alchymista Kelley po staletích opět na Hněvíně. Jde o program v rámci projektu Divadelní léto na Hněvíně.

ÚSTECKO

Rytíři na hradě Střekov pobaví děti

Kdy: neděle 2. července od 10.00

Kde: hrad Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Den plný zábavy na hradě Střekov v Ústí nad Labem se uskuteční v neděli 2. července od 10.00. K vidění budou rytířské souboje, hrát bude kapela a malé i velké děti pobaví loutkové divadlo TyJátr pana Šedopláště. K mání budou stánky s občerstvením a s různým zbožím. Prohlídky hradu Střekov budou možné. Vstupné na akci z názvem Rytíři na hradě je dobrovolné, parkování zdarma. K dopravě můžete využít MHD, z autobusu č. 27, 17, 42,12 vystupte na zastávce „Pod hradem“ a k památce dojdete pešky.

Vítání prázdnin na koupališti Klíše

Kdy: pátek 30. června od 13.00

Kde: koupaliště Klíše, Ústí nad Labem

Za kolik: 60/100 korun

Proč přijít: Kdo se rád baví u vody, tak by neměla chybět na Vítání prázdnin v pátek 30. června od 13.00 v areálu koupaliště Klíše. Děti se mohou těšit na odpoledne plné zábavy. Za cenu vstupného si lidé užijí legraci, soutěže a vodní radovánky.

Jump aréna na Střekově láká na noční skákání

Kdy: pátek 30. června od 18.00

Kde: Jump aréna Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: 480 korun

Proč přijít: Kdo si hraje, tak nezlobí. Střekovská jump aréna připravila, coby rozlučku se školním rokem, akci s názvem Hurá a prázdniny night. Noc plná zábavy a týmových soutěží o zajímavé ceny začne v pátek 30. června od 18.00. Děti, které budou mít na vysvědčení vyznamenání, tak získají slevu ze vstupného 20 %.

Den žiraf v ústecké zoo

Kdy: sobota 1. července od 9.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 70/140 korun

Proč přijít: V ústecké zoo proběhne v sobotu 1. července velkolepá oslava Dne žiraf a slavnostní otevření vyhlídky Samburu. Zoo letos slaví 40 let od začátku chovu žiraf. Zoo má otevřeno denně od 9 do 19.00, plné vstupné stojí 140 korun a snížené přijde na 70 korun. Ústecká zoo chová přes 200 druhů zvířat ve více než tisíci kusech. Řada z nich je velmi vzácných. Mnoho druhů se zde také podařilo odchovat například: levharty mandžuské či irbise.

Malý Hambruk se Starou školou unplugged

Kdy: neděle 2. července od 15.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Multižánrový festival Malý Hamburk pokračuje svým třetím dílem. V neděli 2. července od 15.00 se v ústeckých Městských sadech postupně vystoupí Stará škola unplugged, Diexiland party band a Jiří Škorpík a Dušan Kollár. Vstupné je zdarma.

LOUNSKO

Dětská olympiáda ve Zbrašíně

Kdy: sobota 1. července od 10.00

Kde: sokolské hřiště, Zbrašín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Zbrašíně na sokolském hřišti proběhne v sobotu 1. července 17. ročník Dětské olympiády. Prezentace závodníků odstartuje v 9.30, samotné závody pak v 10 hodin. Malí sportovci se mohou těšit na disciplíny trojskok, hod do dálky, hod na koš, běh přes překážky, člunkový běh či skákání v pytlích. Akci pořádá místní úřad ve spolupráci se sokolskou jednotou Zbrašín - Hořany.

Oslavy řeky Ohře ve Vršovicích

Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Devátý ročník Oslav řeky Ohře proběhne v sobotu 1. července na Lounsku. Účastníci vodácké plavby mají sraz dvě hodiny po poledni v lounské zahradní restauraci Stromovka, kde proběhne prezentace. Pak se přesunou ke statku Lužerady, odkud se v 15 hodin po vodě vydají do sousední obce Vršovice. Tam členové spolku Vršovci z Vršovic na dvoře u pohostinství připraví občerstvení.

CHOMUTOVSKO

Letní slavnosti na zámku Poláky

Kdy: sobota 1. července od 10.00

Kde: zámek Poláky

Za kolik: 130/80 korun

Proč přijít: Zámek Poláky nedaleko Nechranické přehrady se výjimečně otevře veřejnosti. A to už tuto sobotu, 1. července. A dokonce nabídne letní slavnosti. Na programu jsou vystoupení skupiny historického šermu Lammer z Mostu, ukázky práce mistrů řezbářů, každou celou hodinu prohlídka interiérů zámku, chybět nebude ani občerstvení včetně prodeje valašských frgálů. To vše do 17 hodin, poté se nádvořím rozezní hudba k tanci i posezení. Výtěžek z akce pomůže financovat obnovu zámku.

Letní rodinný piknik v Jirkově

Kdy: sobota 1. července od 11.00

Kde: Olejomlýnský park, Jirkov

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Letní rodinný piknik se chystá na sobotu 1. července v Olejomlýnském parku v Jirkově. Návštěvníci tam najdou celou řadu pochoutek, jak jsou ryby z grilu, rolovaná zmrzlina, churros, červíci, belgické hranolky, ale také koktejly, prosecco nebo řemeslné pivo. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky a malování na obličej. Piknikové deky si bude možné zapůjčit na místě. Akce vedle penzionu Bremen trvá do 20 hodin a moderovat ji bude Radek Jirgl.

LITOMĚŘICKO

Otevřená levandulová zahrada v Židovicích

Kdy: sobota 1. července od 10.00

Kde: Levandulová farma, Židovice

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Začátek července provoní v Židovicích dny otevřených dveří na tamní levandulové farmě. K vidění bude více než 55 rozkvetlých kultivarů levandule na 7 polích a levandulový ornament již v plné kráse. Kousek levandulového světa bude ke koupi v prodejních stanech, občerstvení dodá místní pivovar. Odpočinek a třeba pozorování motýlů, včel a čmeláků si budou moci návštěvníci dopřát ve stínu višňového sadu. K dispozici budou také produkty ze dvora. Zájemci mohou farmu Levandule pod Řípem navštívit v sobotu i neděli od 10 do 17 hodin. Pejskové tam smějí pouze na vodítku.

Husitské slavnosti v Třebušíně

Kdy: sobota 1. července od 11.00

Kde: Třebušín

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: V Třebušíně proběhnou v sobotu 1. července velké Husitské slavnosti. Program nabídne například řemeslný jarmark s tvořivými dílnami, průvod husitské družiny Jana Žižky (13.00), vystoupení hudebních skupin Claymore (14.00) Klíč (16.00), Jentak (20.30) a jako zlatý hřeb oblíbeného zpěváka Jiřího Helekala. Pro děti zahraje pohádku Sváťovo Dividlo (15.00) a akrobatické umění a kejkle předvede Filip Štancl. Večer zpestří ještě ohnivá show skupiny Vox Luminas (22.00). Role moderátora dne se chopí Zdeněk Kaňka.

DĚČÍNSKO

Zámecké slavnosti Šluknov

Kdy: pátek 30. června a sobota 1. července

Kde: Zámek Šluknov - slavnosti

Za kolik: pátek 100, sobota 200 korun

Proč přijít: Skvěle tím odstartují prázdniny. Ve Šluknově se budou konat zámecké slavnosti. Těšit se můžete například na pohádkovou cestu pro děti, vystoupí mažoretky a žáci uměleckých škol. Z populárních jmen bude Dasha, Václav Noid Bárta nebo Láďa Křížek s Kreysonem.

Za odměnu za vysvědčení do ZOO

Kdy: pátek 30. června

Kde: ZOO Děčín

Za kolik: Dospělý platí 150 Kč (doprovod maximálně dvou dětí)

Proč přijít: Všechny děti 6-15 let mohou do zoo zdarma. Pouze s doprovodem platící dospělé osoby. Jedinečná příležitost ušetřit za návštěvu zvířátek. A spojit to s odměnou za vysvědčení.

TEPLICKO

Tepfestival 2023

Kdy: Pátek 30. června až neděle 2. července

Kde: DK Teplice

Za kolik: 250 korun, základní

Proč přijít: Dorazte se naladit na léto a užít si první ročník Tepfestivalu Letošní ročník s podtitulem Za hory, za doly vás prostřednictvím stejnojmenné výstavy současného umění přenese do světa příběhů, vyprávění a vzpomínek. Těšit se také můžete na filmové projekce, divadelní představení, koncerty, design market a bohatý doprovodný program v podobě workshopů či přednášek.

Rtyňské slavnosti

Kdy: Sobota 1. července

Kde: Rtyně nad Bílinou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Půjde o jubilejní 20. ročník Rtyňských slavností. Po tříleté nucené pauze se obec vrací k tradiční akci. V sobotu bude patřit fotbalové hřiště atrakcím a hudbě. A to vše v rámci výročí obce 690 let. Bude Pokáč, Vojtaano, Yo Yo band a další.