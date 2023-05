Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Z koncertu skupiny Čechomor, ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Kotalová

MOSTECKO

Dvacetiny Louček oslaví Čechomor

Kdy: pátek 19. května od 17.00

Kde: Loučky Litvínov

Za kolik: 640 korun

Proč přijít: Máme tu jeden tip pro příznivce skupiny Čechomor. Navíc můžete oslavit s pořadateli výročí 20 let od doby, kdy se uskutečnil první koncert právě v tomto prostoru v Litvínově. V pátek od 17 hodin je v areálu Loučky Litvínov na programu Čechomor, Bára Basiková & Blue Cimbal, Libor Pavlata & band OPEN. Lístky v předprodeji na portálu ticketstream.cz

Vinařské slavnosti ve Vtelně

Kdy: sobota 20. května od 13.30

Kde: Most Vtelno

Za kolik: vstup do areálu 50 korun

Proč přijít: Je to akce pro milovníky vína a pochutin k němu. V rámci májové slavnosti vína se představí 7 vinařských subjektů. K dispozici kromě vína budou sýry, klobásy, zákusky a třeba také frgále. Vše bude probíhat v areálu Most Vtelno, Mostecká 85 (soukromý objekt, ve kterém se konají Vtelenské slavnosti, poutě, dětské dny, a jiné akce). Každý vinař nabídne prodej vína dle svého vinného degustačního listu za úplatek ve stánku. K tanci a poslechu zahraje hudební duo TANDEM.

ÚSTECKO

Můžete navštívit Masarykova zdymadla a vodní elektrárnu

Kdy: neděle 21. května od 9.00

Kde: Masarykova zdymadla, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete v neděli 21. května navštívit Masarykova zdymadla. Od 9.00 se tam totiž uskuteční den otevřených dveří a k vidění bude třeba velín či strojovna. Technicky dokonalé vodní dílo bylo zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Divadelní pouť v Dolních Zálezlech

Kdy: neděle 21. května od 13.00

Kde: Dolní Zálezly u Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Čtvrtý ročník festivalu pouličního divadla pro rodiny s dětmi se uskuteční v neděli 21. května od 13.00 v Dolních Zálezlech u Ústí nad Labem. Těšte se na divadlo, loutky, cirkus, čtení na lodi Marie, hudbu a různé workshopy. Nebudou chybět stánky s občerstvením i lokálními produkty. Na pouť se lze dopravit vlakem, který jezdí z Ústí nad Labem a Lovosic každou hodinu. „Vstupné je dobrovolné. Potěší nás, pokud přispějete buď na smsticket nebo přímo na místě do prasátka Kvíka,“ říká organizátoři akce.



Čajů fest láká na čaje, muziku a pohodu

Kdy: neděle 21. května od 10.00

Kde: zahrada Českého rozhlasu v Ústí nad Labem

Za kolik: 300/350 korun

Proč přijít: Desátý ročník festivalu plného čaje, pohody a muziky se uskuteční v neděli 21. května od 10.00 do 19.00. Čajů fest se tradičně proběhne v zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Těšte se na čajové obřady, čaje z celého světa, orientální kuchyni, čajovou keramiku a jiné propriety, workshopy, bojová umění, masáže, malování henou a program pro děti i dospělé. Lístek přijde v předprodeji na 300 korun a na místě pak zaplatíte 350 korun. V ceně vstupenky je keramický šálek a 15 ochutnávek u čajoven.



Kalivodová a Pustina zazpívají v Ústí známe árie

Kdy: sobota 20. května od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150-430 korun

Proč přijít: Pěvecký galakoncert v podání dua Andrea Kalivodová a Jakub Pustina s orchestrem Severočeského divadla se uskuteční v sobotu 20. května od 17.00 v ústeckém divadle. Těšte se na nejznámější árie z opery Carmen a Rusalky. Vstupné stojí od 150 do 430 korun. Kalivodová je česká operní pěvkyně-mezzosopranistka, která působí jako sólistka Státní opery v Praze. Kromě operního zpěvu se věnuje i operetě a muzikálu.

Nepitch Band v Kolocafé na střekovském nábřeží

Kdy: pátek 19. května od 19.00

Kde: Kolocafé, Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nepitch Band zahájí letošní sezonu kavárny Kolocafé na střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. „Společně s Nepitch Band jsme minulý rok začínali sezónu a také byli první, kdo hrál na našem novém pódiu, takže letos opět začínáme sezónu právně s touhle úžasnou kapelou,“ lákají na akci provozovatelé kavárny. Koncert proběhne v pátek 19. května od 19.00. Vstupné je dobrovolné.

DĚČÍNSKO

Labefest 2023 a ohňostroj



Kdy: pátek 19. května a sobota 20. května

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: 429/490 korun

Proč přijít: Druhý víkend městských slavností je tady. Na řadu přichází oblíbený Labefest, kterým tradičně ožije nábřeží přímo pod děčínským zámkem. V pátek se brány festivalu otevřou v 18 hodin, o hodinu později proběhne Labefest talent a následně vystoupí čerství držitelé Slavíka Mirai (20.30). Ve 21.45 rozzáří noční oblohu velkolepý ohňostroj. Ve 22.15 zahraje Vypsaná fixa. V sobotu na festival lidé mohou zamířit už v 11 hodin, v poledne se opět uskuteční Labefest talent a pak se fanoušci mohou těšit na Resumé (13.20), stand up Vojtaana (14.30), Paulieho Garanda (16.00), kapelu Žlutý pes (17.40), Portless (19.20), Buty (21.00) a nakonec Wohnout (22.40). Vstupenky v předprodeji na oba dny nyní pořídíte za 429 korun, na místě stojí 490 korun. Na jeden den, pátek nebo sobotu, pak na místě vyjdou na 420 korun. Děti do 150 cm, senioři nad 65 let a držitelé ZTP/P mají vstup zdarma.



Adrenalin challenge

Kdy: sobota 20. května od 10.00 do 19.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: V rámci vstupného na festival

Proč přijít: V rámci slavností se uskuteční 25. ročník adrenalinového klání, ve stejné zóně bude probíhat Labefest. Lidé se mohou těšit na adrenalinovou podívanou jako přelanění kaňonu Labe z Pastýřské stěny na děčínský zámek, zdolání jedné z tras via ferraty, Jet Ski - projížďku po Labi, High Jump - skok z osmimetrové věže do nafukovacího polštáře, slanění ze zámeckého parkánu na břeh Labe nebo lezení po provazovém žebříku.

TEPLICKO

Po stopách našich předků

Kdy: sobota 20. května od 9.30

Kde: Komunitní centrum Olympie Krupka a okolí města

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Doporučujeme vám jednu celodenní akci pro děti i dospělé. Koná se v Krupce pod názvem Naučný den po stopách našich předků. Akci k 71. výročí založení lanové dráhy na Komáří vížku organizuje Kulturní zařízení města Krupka ve spolupráci s DDM Krupka a spolkem Po stopách Davida. Vše vypukne již v 9:30, od kdy bude možné si ve venkovním prostoru Komunitního centra Olympie v Krupce vyzvednout poukazy na jízdu lanovou dráhou zdarma v rámci této akce.

Alchymista poradí v Botanické zahradě

Kdy: sobota 20. května od 10.00

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: program v ceně vstupenky do areálu (dospělí 100 korun)

Proč přijít: Máte rádi čaje? A jste příznivci bylinek? Tak tady máme něco přesně pro vás. Alchymisté z Čech ještě nevymizeli a jeden z nich už tuto sobotu navštíví teplickou botanickou zahradu. Student farmacie a novodobý český alchymista a bylinkář Jindřich Čech pro vás spolu se svou asistentkou připraví celodenní provoněný program a workshop, kde se dozvíte více o světě bylinek a fascinující šíři jejich využití. Program bude probíhat od 10.00 do 17.00. Program bude volný. Po zahradě budou rozmístěna stanoviště s různorodým obsahem, od míchání a ochutnávek čajů přes poznávání živých i sušených bylin.

LOUNSKO

Slavnosti stepí na Rané

Kdy: sobota 20. května od 10.00

Kde: vrch Raná u Loun

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jubilejní 10. ročník oblíbených Slavností stepí proběhne v sobotu 20. května na vrchu Raná nedaleko Loun. Opět bude připraven pestrý přírodovědný program pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky odchytu ptáků, povídání o lese a jeho obyvatelích, na pozorování syslů, kteří lokalitu hojně obývají, poznávat se budou minerály či rostliny. Součástí slavností budou poznávací stanoviště, komentovaná expozice ovcí a koz, ukázka stříhání ovcí, dětské atrakce, stánky s řemeslníky a mnoho dalšího.

Carwars a americká auta v Panenském Týnci

Kdy: pátek 19. až neděle 21. května

Kde: Letiště Panenský Týnec

Za kolik: 490/350/250 korun

Proč přijít: Letiště v Panenském Týnci bude o víkendu hostit Carwars Opening 2K23. Areál se otevře v pátek v 15 hodin. V pátek volné sprinty, hudební párty DJ Kojda + Dan Rakaczký & hosté. Exkluzivní choreografie DJ Santy. Noční show Crazy Goddess, noční sprinty. V sobotu volné sprinty, soutěž DB Drag, Hall Of Fame CWO 2K23, demoliční derby, měřené sprinty, Trotlparáda, večerní párty, noční tuning a „autorap“ v podání Šafyho. Neděle volné sprinty, soutěž v driftování. Navíc cirkusová stage, driftovací aréna. Součástí akce bude v sobotu od 9 do 22 hodin sraz amerických vozů, veteránů i moderních sporťáků.

CHOMUTOVSKO

Chomutovské slavnosti

Kdy: sobota 20. a neděle 21. května

Kde: Městský park, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Chomutově se o víkendu uskuteční Chomutovské slavnosti. Budou mít podtitul Zlatá doba vlády Rudolfa II. Spokojeni jistě budou nejen milovníci historie, ale také filmu Císařův pekař. Zlatý hřeb programu totiž nabídne příjezd císaře Rudolfa a nalezení golema. Půjde o fiktivní příběh s dobovým průvodem, hledáním schopných alchymistů, elixíru mládí i kamene mudrců. Kromě toho návštěvníci uvidí rytířský turnaj na koních, ukázky řemesel, vystoupení formace Tempus a ohňové vystoupení, chybět nebudou soutěže a hry pro děti ani množství stánků. Celodenní program začne v sobotu v 10 a v neděli v 11 hodin.

Food festival v Kadani

Kdy: neděle 21. května od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Přijďte rozmazlit své chuťové buňky na pátý ročník kadaňského Food festivalu. Odstartuje v neděli dopoledne na Mírovém náměstí. Program slibuje kaleidoskop chutí, hudební vystoupení Drazy Dogs, ukázky vaření naživo, profesionální kuchaře a samozřejmě prodejní stánky. Delikatesu francouzské kuchyně připraví herci Pavel Nečas a David Suchařípa. Italskou lahůdku připraví hokejista Josef Straka s šéfkuchařem Tomášem Samkem. Celým dnem bude provádět Tomáš Nový. Chybět nebude ani program pro děti.

LITOMĚŘICKO

Litoměřická muzejní noc

Kdy: pátek 19. a sobota 20. května

Kde: Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý program nabídne letošní Litoměřická muzejní noc. Odstartuje v pátek 19. května v 17 hodin. Otevře pestrý festival vernisáží, tvůrčích dílen, hudebních a divadelních představení a komentovaných prohlídek. Na návštěvu se těší Galerie marionet a Sváťovo dividlo, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, G2 Gotické dvojče – Dům umění, Institut kresby a grafiky – Litho Lito a Kulturní centrum Řehlovice – Galerie Gotické dvojče, Město Litoměřice, Muzeum Křišťálový dotek, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Oblastní muzeum v Litoměřicích.

Dobrý den, keramiko! v Levíně

Kdy: sobota 20. a neděle 21. května

Kde: Levín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Levíně o víkendu proběhne každoroční akce Dobrý den, keramiko! V sobotu přivítá návštěvníky od 10 do 16, v neděli od 10 do 14 hodin. Letos se můžete těšit na točení na kruhu pro veřejnost, dětskou keramickou dílnu, výpal raku, výpal koksové pece, ukázky malování na keramiku, dílna modelování nádob z volné ruky a otevřené keramické dílny. Na Hrnčírně čp. 10 ukázky drátování nádob, prohlídky hrnčírny. Výstava v galerii Vzadu v čp. 60. Během dne zahraje kapela Merbotrubky z Merboltic. V neděli dopoledne otevřené dílny k nákupu keramiky, kolem poledne vykládání koksové pece. Stánky s jídlem, kávou, sladkostmi, sýry.