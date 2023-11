Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Lampiónový průvod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Drahomír Stulír

MOSTECKO

Charitativní lampionový průvod

Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: Koldům a náměstí Míru, Litvínov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další podzimní akcí ožije v sobotu litvínovské náměstí. Nejprve bude na Koldomu připravena dílnička, kde si mezi 15. a 18. hodinou budou moci lidé vytvořit vlastní lampiony. V 18 hodin pak odstartuje průvod městem na náměstí Míru, kde o hodinu později proběhne kulturní program. Vystoupí písničkář Jakub Liška, proběhne soutěž o nejlepší kostým nebo vyhlášení vánoční charitativní sbírky.

Podzimní Fabia setkání

Kdy: sobota 4. listopadu od 14.00

Kde: Jezero Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: U mosteckého jezera se sjedou "vytuněná" auta, proběhne tu sraz vozů Škoda Fabia, které dorazí z Prahy. Na místě proběhne vyhodnocení několika kategorií, jako top Fabia srazu, top interiér, top kola, top neon lights nebo top audio. Další auta získají diplomy "top 25 nejhezčích aut srazu".

Strašidelná stezka

Kdy: pátek 3. listopadu

Kde: Černice, Horní Jiřetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všichni, kteří mají pro strach uděláno, se mohou vydat na strašidelnou stezku. Nutná je rezervace na e-mailu helena.zaderova@centrum.cz, kde bude také upřesněn čas konání akce. Od 20 hodin proběhne taneční zábava v hostinci U Jezeří. Zahraje DJ Markus.

Technohraní

Kdy: sobota 4. listopadu od 12.00 do 17.00

Kde: Středisko volného času, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 6. ročník úspěšného soutěžního dne pro děti od 6 do 14 let a jejich rodiče i prarodiče pořádaného v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání. Soutěžit se bude o stavebnici lego. Děti si budou moci vyzkoušet virtuální realitu, roboty, autodráhu, chemické pokusy a další soutěžní aktivity. Na místě bude k dispozici také fotokoutek.

Kola Dokola - Stoner rock

Kdy: pátek 3. listopadu od 20.00

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Ačkoli kořeny kapely sahají až do roku 1994, vzniká současná podoba Kola Dokola v prosinci 2013, kdy se Ervín (kytara a zpěv) a Petr Rosenkranzovi (baskytara a vokály) a Jirka „Chochol“ Chocholoušek (bicí) domlouvají, že bez vlastní muziky a vlastní kapely je ten svět na prd. V říjnu 2015 se kapela na den a půl zavírá do mosteckého studia Ponte Records, kde za dozoru Romana Dobreva nahrává EP, které následně dostává název Čert pouští draka. Během léta a podzimu 2017 se kapela opět na pár dní stěhuje do téhož studia a opět za technické podpory Romana Dobreva nahrává EP. To dostává název Oknem ven a na světě je v dubnu 2018.

ÚSTECKO

Interporta v Ústí: Radůza, Slza, Klus a Černocká

Kdy: čtvrtek 2. až sobota 4. listopadu

Kde: Národní dům, Kulturní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 290/390 korun

Proč přijít: Mezinárodní hudební soutěž opět zavítá do Ústí nad Labem. Čtvrteční večer bude věnován trampské hudbě a vzpomínkám na Kapitána Kida a Tonyho Linharta. Vystoupí Střepy, Choroši a Hop Trop. V pátek v Domě kultury zahrají Radůza, Epydemye a Monika Sonk Trio. Hlavní program proběhne v sobotu. Vedle soutěžních kapel z Polska, Francie, Anglie, Slovenska a Česka vystoupí také zahraniční hosté, duo SISSOS z Austrálie, Baptiste Dupré z Francie a špičkové kapely české hudební scény: SLZA, Tomáš Klus, Petr Kocman a Petra Černocká. Celý program zahájí ústecká skupina Fridrich a Fridrich.

Zdroj: Youtube

Podzimní strašidlení

Kdy: pátek 3. listopadu od 16 do 18 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Tradiční podzimní akce ústeckého Domu dětí a mládeže slibuje odpoledne plné zábavy aneb Halloween po česku. Na účastníky čekají kreativní dílničky, opékání buřtů, soutěže i „strašidelná“ diskotéka.

53. Mezinárodní taneční festival

Kdy: sobota 4. až neděle 5. listopadu

Kde: Sportcentrum SLUNETA, Ústí nad Labem

Za kolik: 300–800 korun

Proč přijít: Svátek tance, během kterého se uskuteční mistrovství České republiky tanečních formací a showdance. K mezinárodním soutěžím juniorů, mládeže a dospělých budete moci zhlédnout také mistrovství ČR seniorských tanečních párů.

Zdroj: Miroslav Solař

16. Mezinárodní origami setkání

Kdy: sobota 4. až neděle 5. listopadu

Kde: Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Jste zkušení tvůrci, pouzí fanoušci nebo se teprve o tomto fenoménu chcete něco dozvědět? Na setkání vás čeká výstava modelů, dílny různých obtížností i možnost volného skládání. Dorazí i zvláštní host z Francie Nicolas Terry, jehož krásné modely zaujmou každého.

Strašidlení s Harry Potterem

Kdy: sobota 4. listopadu od 17 do 19 hodin

Kde: alejka v ulici Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Začátek cesty bude v horní části alejky. Na asfaltovém hřišti bude připraven čaj pro děti. Plánován je oheň, ale buřty si přineste vlastní. Ostatní občerstvení bude dle možností a času organizátorek, takže pokud chcete pomoci, upečte sladké, slané a podělte se se sousedy.

LOUNSKO

Lampionový průvod ve Slavětíně

Kdy: pátek 3. listopadu od 17.00

Kde: u radnice, Slavětín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Malé i velké potěší v pátek večer lampionový průvod ve Slavětíně. Zváni jsou všichni bubáci a strašidla. S lampionem mají v 17 hodin dorazit před slavětínskou radnici, zakončení průvodu proběhne na místním fotbalovém hřišti, kde bude i velký ohňostroj. Masky a převleky čeká sladká odměna. Akci pořádá TJ Sokol Slavětín.

Strašidelná sýpka v Postoloprtech

Kdy: sobota 4. a neděle 5. listopadu

Kde: Knížecí dvůr Postoloprty

Za kolik: 150/100 korun

Proč přijít: Pozoruhodná akce se chystá na víkend v Postoloprtech. Užijí si ji hlavně ti, kdo se rádi bojí. Knížecí dvůr Postoloprty - Schwarzenberský statek totiž připravil program Strašidelná sýpka. Dá dětem prostor pro trochu zdravého strachu, ale také pro řádění ve skákacích hradech či zábavu při malování na obličej. A chybět nebude ani občerstvení. Akce bude probíhat v sobotu 4. listopadu od 12 do 18 hodin, v neděli od 12 do 17 hodin. Do areálu statku se vstupuje z ulice B. Němcové, od plavecké haly.

CHOMUTOVSKO

Dušičkový koncert v Otvicích

Kdy: pátek 3. listopadu od 19.00

Kde: kostel sv. Barbory, Otvice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V kostele svaté Barbory v Otvicích se uskuteční koncert u příležitosti Památky všech věrných zemřelých. Pořádá ho sdružení Voces Caelestes a vystoupí na něm Ensemble Hilaris. Zazní Requiem od Francesca Cavalliho, dále skladby J. Bacha. A. Brucknera a H. Schütze.

Hubertova jízda v chomutovském zooparku

Kdy: sobota 4. listopadu od 11.00

Kde: Zoopark Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jezdecký klub Zooparku Chomutov zve v sobotu 4. listopadu na tradiční Hubertovu jízdu. Slavnostní nástup proběhne v 11.00 ve Skanzenu Stará Ves, odkud bude následovat odjezd jezdců na velkých koních směr Hradečná, Šerchov, kde pro ně tentokrát bude uskutečněna vyjížďka po krásných horských loukách. Poníci se svými jezdci absolvují hon v areálu Skanzenu. Ve stáji bude k dispozici občerstvení v podobě párku v rohlíku a pití.

LITOMĚŘICKO

Pochod za rozsvícenou dýní v Libochovicích

Kdy: pátek 3. listopadu od 18.00

Kde: Městský park Libochovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Městském parku v Libochovicích proběhne v pátek 3. listopadu Pochod za rozsvícenou dýní. Trasa pochodu bude mezi 18. a 19. hodinou vyznačena rozsvícenými dýněmi, na děti budou čekat strašidla a na závěr potěší ohňostroj. Sraz a procházky budou individuální. Na místě mohou účastníci využít připraveného občerstvení. Akci pořádá ZŠ J. E. Purkyně ve spolupráci s městem.

Strašidelná stezka roudnickým zámkem

Kdy: sobota 4. a neděle 5. listopadu

Kde: Zámek Roudnice n. L.

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Zámek v Roudnici nad Labem připravil na nadcházející víkend strašidelnou stezku pro celou rodinu. Zájemcům se otevře v sobotu 4. listopadu od 10 do 18 hodin, v neděli 5. listopadu od 10 do 16 hodin. Zámek opět po roce obsadí strašidelná garda. Při cestě za pokladem účastníci potkají například zákeřnou ježibabu, vodníka, hejkala či bludičku. Vstup na stezku bude každých 15 až 20 minut hradem. Kostýmy vítány.

DĚČÍNSKO

Strašidelná zoo

Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: běžné vstupné do zoo

Proč přijít: Odpoledne plné dýní, strašidel a lampionů si užijí rodiny s dětmi opět po roce v děčínské zoologické zahradě. V 15 hodin odstartuje v amfiteátru dlabání dýní, které bude probíhat zhruba hodinu a půl. Vydlabanou dýni je možné buď přihlásit do soutěže, nebo ji v zoo odnést k oblíbenému zvířeti, kde poslouží jako podzimní dekorace. Ve stejnou dobu se děti mohou vydat na strašidelnou stezku plnou úkolů. V 16.45 pak proběhne vyhlášení soutěže o nejlepší dýni, a to formou náhodného hlasování. V 17.15 se vydá po zoo lampionový průvod. V zoo bude k zakoupení omezené množství suvenýrů s halloweenskou tematikou, k dispozici bude i omezený počet dýní, doporučují tak přinést vlastní. Také nástroje na dlabání budou k dispozici, je ale lepší si přinést.

Strašidelný dům

Kdy: pátek 3. listopadu od 16.30 do 20.00

Kde: Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: 50 a 20 korun

Proč přijít: Dlouholetá akce v Benešově je zpět, proběhne však na novém místě. Ve strašidelné se promění Centrum dětí a mládeže a jeho okolí. Přijít bát se do strašidelného domu mohou malí i velcí. Občerstvení bude zajištěno. Předprodej vstupenek probíhá v kanceláři CDM, vstupné pro děti je 50 korun, dospělí zaplatí 20 korun.

TEPLICKO

Strašidelná botanka

Kdy: pátek 3. listopadu od 17.00 do 22.00

Kde: Botanická zahrada, Teplice

Za kolik: 120-190 korun

Proč přijít: Romantická zákoutí botanické zahrady se promění v děsivá a mysteriózní místa zahalená tmou. Celá zahrada ožije v duchu mexického folklóru, po zahradě budou kráčet strašidla. N příchozí čeká stezka odvahy i plnění úkolů. Děti, které přijdou ve strašidelném kostýmu, mají vstup zdarma.

Drakiáda a lampionový průvod

Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: areál Pohodlíčko, Proboštov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Proboštov zve k rybníku na drakiádu a lampionový průvod. Návštěvníci si užijí pouštění draků, tvůrčí dílničku, soutěže pro děti, ukázky RC modelů, na místě bude také stánkový prodej občerstvení. Po setmění se kolem rybníka a lesoparkem vydá lampionový průvod.