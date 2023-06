Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

V obci Želenice u Mostu se v sobotu 22. června konala tradiční Neckyáda. | Foto: Deník / Martin Vokurka

MOSTECKO

Neckyáda 2023

Kdy: sobota 24. června od 9.00

Kde: Obec Želenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Želenice opět ovládnou originální plavidla. Mimo to si lidé užijí koncert kapel Sortiment a Bourbon Acoustic, děti se mohou těšit na kolotoče, skákací hrad, jízdu na koni, fotokoutek nebo malování na obličej. Na místě budou také stánky s nabídkou občerstvení.

Fandíme rodině

Kdy: neděle 25. června od 14.00

Kde: Radniční park, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V parku vedle mosteckého magistrátu si lidé užijí odpoledne pro celou rodinu. Na akci se chystají soutěže pro děti, dospělé i seniory, tanec a soutěže s Angelinou, vystoupí ZUŠ F. L. Gasmann Most, taneční studio Kamily Hlaváčikové či kapela Sortiment.

ÚSTECKO

Malý Hamburk láká na australské kytarové duo

Kdy: neděle 25. června od 15.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Multižánrový festival Malý Hamburk pokračuje svým druhým dílem. V neděli od 15.00 se v ústeckých Městských sadech představí šestičlenná kapela U-style, která hraje americké country i rock, vlastní i převzaté písně. Od 16.00 vystoupí pop-folková formace z Jihlavy s názvem Oči. V 17.00 se na scénu dostane australské sesterské kytarové duo Sissos. Duo žije v Berlíně a získalo vítězství na Interportě. Vstup je zdarma.

Hurá na prázdniny v Chabařovicích

Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: fotbalové hřiště Chabařovic, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce s názvem Hurá na prázdniny proběhne v sobotu 24. června od 14.00 na fotbalovém hřišti v Chabařovicích. Těšte se na odpoledne plné zábavy, soutěží, hudby, dobrého jídla a pití. Program pro děti si připravila i místní městská policie. Vstup je zdarma.



Černá sanitka Činoheráku na vzduchu

Kdy: pátek 23. června od 20.00

Kde: loděnice Olšinky, Ústecko

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Letní štace Činoherního studia zavítá tentokrát do loděnice v Olšinkách na Ústecku. Představení Černá sanitka v podání ústeckých herců tam můžete zhlédnout v pátek 23. června od 20.00. Těšte se na divadelní mejdan, lásku, prázdniny a únos. Černá teenagerská komedie letící v rychlejším tempu než je maximální rychlost dodávky, která je jedinou scénografií inscenace, je volně inspirována hororovými příběhy z populární knihy Černá sanitka Petra Janečka. Lístek přijde na 200 korun.



Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan v Ústí

Kdy: pátek 23. června od 19.00

Kde: restaurace Březová, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Komediální skupina Vtípečky se zelím si pro Restauraci Březová v Ústí nad Labem připravila speciální stand up show. Tentokrát vystoupí se vzácnými hosty, známými komiky Jiřím Jakimou a Tigranem Hovakimyanem, které návštěvníci mohou znát například z televizního pořadu Comedy Club. Vystoupení proběhne v pátek 23. června od 19.00. Vstupné přijde na 200 korun.

Kaho fest roztančí sady na Klíši

Kdy: sobota 24. června od 13.00

Kde: Vrchlického sady na Klíši, Ústí nad Labem

Proč přijít: Hudba, zábav a občerstvení, tak bude vypadat Kaho fest vol. 2, který se uskuteční v sobotu 24. června od 13.00 ve Vrchlického sadech na Klíši v Ústí nad Labem. Na pódiu se postupně přestaví Mayor Drummer, Tydle Vidle, DC Radio, Hillside či Toxic People. Těšit se můžete i na soutěž v pojídání chilli papriček.

Valtířovské slavnosti

Kdy: pátek 23. června od 14.00 a sobota 24. června od 12.00

Kde: pískovna Valtířov, Ústecko

Za kolik: od 230 korun

Proč přijít: Valtířov bude žít o nadcházejícím víkendu slavnostmi. Na pískovně Valtířov v pátek 23. června vystoupí kapely Trilobit (16.00), New Black Jack (17.30), Nerrea (19.00) a Stará škola jinak (20.30.). V sobotu na stejném místě zahraje Točílas (14.30), Last rebel (16.00), Black Sabák (17.30), Sklap (19.00) a Seven (20.30). Lístek koupíte online nebo na místě od 230 korun.

DĚČÍNSKO

Finále slavností města Varnsdorf

Kdy: pátek 23. června a sobota 24. června

Kde: Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Poslední víkend varnsdorfských slavností přinese pestrou paletu her, zábavy, vystoupení, divadel či koncertů. V pátek večer se mohou lidé u rybníka těšit na hasičskou fontánu či ohňostroj. V sobotu na děti čekají hry, Animárium, loutková pohádka, pro všechny pak lukostřelba, ukázky hasičské techniky, parkurová show a taneční, mažoretková či akrobatická vystoupení. Na náměstí E. Beneše vystoupí například Adam Mišík, Slza nebo Barbora Poláková.

Benešovský slunovrat

Kdy: sobota 24. června od 9.30

Kde: Náměstí Míru a letní kino, Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní benešovský festival nabídne vystoupení Barbory Polákové, Marpa, Kapitána Dema či Jiřího Schmitzera. V zámecké zahradě pak čeká doprovodný program jako řemeslné dílny, atrakce nebo soutěže.

TEPLICKO

Vernisáž výstavy Harry Potter aneb Mudlové, přijeďte express

Kdy: sobota 24. června od 15.00

Kde: Výstavní místnosti, Zámek Teplice

Za kolik: 70/40 korun

Proč přijít: Fanoušci Harryho Pottera si na teplickém zámku přijdou na své. Od 25. června 2023 do 25. února 2024 se tu uskuteční výstava Mudlové, přijeďte expres, o den dříve proběhne vernisáž. Na té se fanoušci setkají s autorkou výstavy Andreou Vendolskou, jejíž sbírka čítá stovky kusů předmětů z kouzelnického světa.

Teplické terasy

Kdy: sobota 24. června a neděle 25. června

Kde: Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Víkend plný kvalitní hudby čeká nejen na obyvatele města po celých Teplicích. Užít si mohou řadu koncertů různých žánrů U Opiček, v altánu u zahradního domu, v Monopolu, na Benešově náměstí či v OC Galerie.

LOUNSKO

Pochod života 2023

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: železniční stanice Domoušice

Za kolik: startovné 100 korun

Proč přijít: Legendární akce pro milovníky piva a turistiky je opět tady. Účastníci pochodu projdou trasu z Domoušic do lounské restaurace Na Letňáku (Ája) se zastávkami v hospodách či pojízdných stáncích. Startuje se mezi 10. a 11. hodinou. Z Loun hlavního nádraží odjíždí ráno v 9.37 posílený spoj do Domoušic. Na startu bude k zakoupení tričko, v cíli pobaví svou hudbou kapela Zadarmo drahý. Akci pořádá tým Strany přátel piva.

Litha - keltský slunovrat ve skanzenu

Kdy: sobota 24. června v 10.00

Kde: Archeologický skanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Oblastní muzeum v Lounech připravilo akci Litha v Archeoskanzenu Březno. V sobotu 24. června tam proběhnou komentované prohlídky, přednášky o odkazu Keltů, zahraje potulný bard Jiří Wehle a návštěvníci uvidí i rituál letního slunovratu a různé ukázky. Slavnost odstartuje už ve čtvrtek 22. června pochodem ozbrojených keltských válečníků z hradiště Stradonice přes Pátek a Vršovice. V pátek pak od 14 hodin bude v lounské budově muzea k vidění móda, výzbroj a výstroj, ale i předměty denní potřeby Keltů včetně nejzajímavějších archeologických nálezů.

CHOMUTOVSKO

Nejlepší disco tanec v Chomutově

Kdy: čtvrtek 22. až neděle 25. června

Kde: Sportovní hala Chomutov

Za kolik: 250/500/1600 korun

Proč přijít: Chomutov se stává hlavním evropským městem disco tance. V tamní Městské sportovní hale začíná ve čtvrtek 22. června mistrovství Evropy v disciplínách disco dance a disco freestyle. A to pod hlavičkou IDO, mezinárodní taneční a sportovní organizace, sdružujících více než 90 členských států a čtvrt milionu tanečníků ze šesti kontinentů. V Chomutově se sportovci představí v mnoha kategoriích od nejmenších dětí po dospělé, v soutěžích jednotlivců, párů i skupin a formací.

Vysmáté léto v Kadani

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Hrad Kadaň

Za kolik: 790/890 korun

Proč přijít: Oblíbený letní festival v Kadani je zpět. Devatenáctý ročník Vysmátého léta nabídne řadu známých interpretů a zajímavých kapel. A to v sobotu 24. června. Diváky a posluchače postupně potěší Annet X (10.45), Sofian Medjmedj (12.20), Richard Krajčo & Nikos Grigoriadis (13.40), Olga Lounová (15.30), Stein27 (17.00), Calin (18.20), Aleš Háma band (20.00), Jan Bendig (21.20) a Queenie (23.00). Pořadatelé upozorňují, že placení v areálu nebude možné ani kartou, ani hotově. Pouze bezhotovostně přednabitým náramkem s čipem NFCtron!

LITOMĚŘICKO

Bezva Fest v Litoměřicích

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Střelecký ostrov, Litoměřice

Za kolik: 499 až 2199 korun

Proč přijít: Největší rodinný festival v České republice. Tak se tituluje Bezva Fest, který v sobotu 24. června obsadí Střelecký ostrov v Litoměřicích. Nabídne třicítku atrakcí a doprovodný program. Na hlavní scéně vystoupí Ben Cristovao, Paulie Gerand, Lollipopz, Kája a Bambuláček, Smejko a Tanculienka, Bibibum, Michal Horák, Fizi, Tary a další. Děti se mohou těšit na kolotoče, nafukovací hrady, počítačovou hernu, simulátory a virtuální realitu, samostatnou scénu pro youtubery a influencery, sportovní zónu, beauty zónu, tvořivé dílny, chlapáckou zónu, zónu povolání a mnoho dalšího.

Neckyáda v Mnetěši

Kdy: sobota 24. června od 14.00

Kde: Panský rybník, Mnetěš

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zábavný program nabídne v sobotu 24. června Mnetěšská neckyáda. Těšit se můžete na přehlídku vyrobených plavidel, závody na nafukovacích člunech a paddleboardech či ukázku hasičského útoku SDH Mnetěš. Také na hasičskou pěnu pro děti, kreativní dílnu a nafukovací skluzavku (14-19). Myslivecké sdružení Pod Řípem připraví výstavu trofejí, zbraní a střelbu ze vzduchovky a laserovou střelnici (14.00-18.00). Hudbu zajistí skupiny Kliďánko (15.00), Flash (20.00) a ohnivou show přidají Lumíci (22.00).