Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

V hudebním klubu Attic v Litvínově bude koncertovat kapela Arakain. | Foto: Achiv

MOSTECKO

Rozsvícení vánočního stromu v OC Central

Kdy: pátek 10. listopadu od 16.00

Kde: OC Central, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Central se zahalí do vánoční atmosféry. V pátek se totiž v obchodním centru rozsvítí vánoční strom i výzdoba. Od 16 hodin se lidé mohou těšit na vánoční animační program, budou moci ochutnat první svařák či punč, děti si pak budou moci nechat pomalovat obličej. V 17 hodin se rozsvítí vánoční strom a budou také probíhat workshopy. Dále se návštěvníci mohou těšit na taneční vystoupení a vánoční koncert.

Arakain

Kdy: pátek 10. listopadu od 20.00

Kde: Attic, Litvínov

Za kolik: 420 korun

Proč přijít: Metalová legenda vyrazila při příležitosti 40 let na české hudební scéně na klubové turné a zavítá také do Litvínova. Klub se otevře v 19 hodin, koncert začíná o hodinu později. Předprodej probíhá na portálu Ticketstream.

Zdroj: Youtube

Sixth Dimension slaví 20 let

Kdy: sobota 11. listopadu od 20.00

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Trashmetalová parta Six Dimension slaví 20 let působení na hudební scéně, jako hosté vystoupí Zodiac a In the Abyss. Koncert začně mezi 20. a 21. hodinou. Rezervace vstupenek ZDE.

Krušnohorský pohár

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00

Kde: Sředisko volného času, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Závody automodelářů pro registrované závodníky. Diváci se mohou přijít podívat mezi 10. a 16. hodinou.

Lucerničky sv. Martina

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.00

Kde: vrch Ressl, Most

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Příchozí čeká procházka po Resslu s jednoduchými úkoly a opékáním buřtů. Start u koupaliště Stalingradská mezi 16. a 17. hodinou. S sebou lampiony, lucerničky, baterku a buřty. Vstupné je 50 korun na dítě. Pořádá Středisko volného času v Mostě.

Den válečných veteránů

Kdy: neděle 12. listopadu od 14.00

Kde: areál starého hřbitova, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Mezinárodním památníku obětem 2. světové války se uskuteční Den válečných veteránů. K vidění budou novinky pro budoucí muzejní sezonu, militárie a modely zvonice a městského divadla ze starého Mostu, k dispozici bude také fotokoutek.

ÚSTECKO

Divotvorný hrnec

Kdy: pátek 10. listopadu od 19.00 a neděle 12. listopadu od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Divotvorný hrnec byl prvním opravdovým americkým muzikálem v Evropě i u nás, kde je na jeviště v roce 1948 ve svém divadle a ve svém geniálně vtipném překladu uvedli Jiří Voskovec a Jan Werich. Příběh o lásce, ale také aroganci a bezohlednosti, je plný pohádkového tajemství - vystupuje v něm několik nadpřirozených postav (dokonce i jeden předmět, který by si leckdo jistě přál vlastnit – hrnec, který každému splní tři přání) a dějí se v něm věci vskutku nevídané. Divotvorný hrnec můžete vidět v Severočeském divadle v premiéře v pátek 10. listopadu od 19.00 a následně v neděli 12. listopadu od 17.00, lístek stojí od 150 do 430 korun.

Peer Gynt v Činoherním studiu

Kdy: pátek 10. listopadu od 19.00

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Snílek, narcis a dobrodruh. Umělec výmluvy, komunikační okliky a ostnaté imaginace. Ale pozor, ať mu nic nevstoupí do „komfortní zóny”! Peer Gynt – na sociálních sítích, ve spirituálním pornu, v říši sebeimaginace a sebeprezentace. Peer Gynt sobě. Peer Gynt slamuje. Peer Gynt prokrastinuje. Všechno a nic. Hlavně nebýt průměrný, obyčejný, zaměnitelný. Jízda začíná. Inscenaci Peer Gynt můžete v ústeckém Činoherním studiu vidět v pátek 10. listopadu od 19.00. Lístek přijde na 300 korun.

Ohm Square v Ústí

Kdy: pátek 10. listopadu od 20.00

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Večer elektronické hudby v ústeckém Národním domě s jednou z nejzásadnějších českých kapel minulých dekád, která v letošním roce vydala nové album. Pražské Ohm Square uvede trojice ústeckých enfante teribble Mellon Collie. Start koncertu je v pátek 10. listopadu ve 20.00, lístek stojí 250 korun.

Svatomartinské víno na Lidickém náměstí

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00 do 20.00

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lidické náměstí bude v sobotu 11. listopadu patřit vínu. Oslava a degustace Svatomartinského vína tam proběhne od 10.00 do 20.00. Těšte se na cimbálovou muziku, ochutnávku a prodej vín. Vstupné je zdarma.

Strašidla v muzeu

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00

Kde: Muzeum Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Zábavný dětský program plný her a soutěží na téma skal, jeskyní a lomů. Každý, kdo se odváží do ústeckého muzea vstoupit, se vydá na milost a nemilost strašlivému skalnímu obru a bude nucen si s ním porovnat délku chodidel. S čerty si zahrajete v pekelné síni ďábelské hry o svou duši, čarodějnice vás naučí létat na koštěti, loupežníci vás naučí mnohé triky svého řemesla, čekají na vás i ztracené víly, které potřebují pomoci s hledáním domečků v lesní říši a pokud si nedáte pozor, liška vás odnese do své nory jako chudáka Budulínka. Akce s názvem Strašidla v muzeu proběhne v sobotu 11. listopadu od 10.00 do 16.00, vstupné stojí 50 korun.

Sváťovo Dividlo v Chlumci

Kdy: neděle 12. listopadu od 15.00

Kde: Kino Chlumec

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Kdo má rád loutková představení, tak by neměl chybět v neděli od 15.00 v chlumeckém kině. Sváťovo Dividlo tam totiž uvede pohádku Máša a tři medvědi. Vstupné stojí 50 korun.

DĚČÍNSKO

Den válečných veteránů

Kdy: sobota 11. listopadu od 14.00 do 17.00

Kde: Pivovar Sever, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V areálu Pivovaru Sever proběhne akce ke Dni válečných veteránů. Těšit se mohou návštěvníci na střelnici (airsoftové zbraně), ukázku výstroje, stánek Armády ČR s programem POKOS nebo tematické soutěže pro děti. K vidění bude i nafukovací tank, k prodeji budou vlčí máky. Většina výtěžku poputuje na Centrum pomoci paměti národa, které poskytuje stabilní podporu válečným veteránům a dalším pamětníkům. Akci pořádá Branný oddíl mládeže Děčín, který se v 17 hodin přesune k pomníku válek, kde uctí památku válečných veteránů.

Krampus show

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.30 do 19.30

Kde: Sportovní hala, Dolní Poustevna

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na sever míří děsiví Krampus čerti. Návštěvníky, kteří mají pro strach uděláno, čeká od sportovní haly v Dolní Poustevně, kde bude sraz, pochod za krampusáky. Na jejich show se mohou těšit od 17.20. Zpět k hale se pak průvod vrátí v 17.40, pak bude probíhat volná zábava, kdy se s čerty lidé budou moci třeba vyfotografovat.

TEPLICKO

Lampionový průvod

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.45

Kde: Máchovy sady, Bystřany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z Máchových sadů vyrazí přes Ezet k Základní škole Bystřany lampionový průvod. U ZŠ bude připraven program nejen pro děti, jako soutěže, dětská diskotéka, živá hudba nebo ohnivá show. Každý lampion bude odměněn, vlastnoručně vyrobený pak dostane speciální dárek. Občerstvení je zajištěno, návštěvníci se mohou těšit na grilované speciality, kávu na kolečkách či svatomartinské sladkosti, děti dostanou zdarma čaj.

Día de los Muertos

Kdy: od 1. listopadu do 26. listopadu

Kde: Botanická zahrada, Teplice

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Día de los Muertos je populární mexický svátek. Při jeho příležitosti opět připravili v Botanické zahradě výstavu, letos však bude speciální, protože obohatí stávající výstavu "Mexiko! Barvy! Vůně! Chutě!" Výstavu je možné si prohlédnout mezi 9.00 a 17.00 jako součást standardní prohlídkové trasy.

LOUNSKO

Martinské ponocování v žatecké knihovně

Kdy: pátek 10. listopadu od 19.00

Kde: Městská knihovna Žatec

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Městská knihovna Žatec chystá na pátek 10. listopadu Martinské ponocování pro dospělé čtenáře. Uskuteční se v hlavní budově na náměstí Svobody. Příchozí se mohou těšit na uvítací drink, drobné pohoštění, ale především možnost si zarelaxovat a pobavit se při doprovodných aktivitách. Akce skončí úderem půlnoci.

Spolkový ples v Petrohradu

Kdy: sobota 11. listopadu od 20.00

Kde: sál U Borise, Petrohrad

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Obec Petrohrad na Podbořansku se stane v sobotu 11. listopadu dějištěm Spolkového plesu. Připravili ho místní dobrovolní hasiči, členové spolku VEEV, fotbalisté, základní a mateřská škola a místní úřad. Zábava proběhne v sálu U Borise na petrohradské návsi. Na stolech bude zajištěno drobné občerstvení, pobaví bohatá tombola a hudba kapely 3D Most.

CHOMUTOVSKO

Farmářské a vinné trhy v Chomutově

Kdy: sobota 11. listopadu od 8.00

Kde: náměstí 1. máje, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota 11. listopadu nabídne na náměstí 1. máje v Chomutově oblíbené trhy. Ráno a dopoledne bude patřit těm farmářským. Zájemci tam najdou zeleninu, ovoce, maso, sýry i pečivo a mnoho dalšího. Odpoledne nabídnou své produkty místní i přespolní vinaři. Sklenku na ochutnávky si vezměte vlastní. Akce končí v 18 hodin.

Úniková hra v Zaječicích

Kdy: neděle 12. listopadu od 13.00

Kde: náves, Zaječice

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Nejen rodiny s dětmi si užijí neděli 12. listopadu ve znamení únikové hry. Ponese název Útěk z laboratoře a zájemce svolá na náves v Zaječicích. Součástí akce bude také možnost opékání přinesených špekáčků na ohni. Program pořádaný spolkem Živé Krušnohoří za podpory obce Vrskmaň proběhne od 13 do 17 hodin.

LITOMĚŘICKO

Den lovosických autorů

Kdy: sobota 11. listopadu od 13.00

Kde: Pfannschmidtova vila, Lovosice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přednášky, koncerty, výstavy, ochutnávky. To vše nabídne po tříleté pauze Den lovosických autorů v sobotu 11. listopadu v historické Pfannschmidtově vile. Svou tvorbu odprezentují hudebníci, vinaři, gastrospecialisté, malíři nebo cestovatelé. Celodenní program zahájí slavnostní jmenování nových čestných občanů města. Proběhne také fotografická soutěž na téma Moje středohoří, které se mohou zúčastnit všichni amatérští i profesionální fotografové.

Stezka odvahy v Hrdlech

Kdy: sobota 11. listopadu od 17.30

Kde: náves, Hrdly

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lampion a pořádná dávka odvahy. To je spolu s teplým oblečením doporučená výbava pro účastníky sobotní akce v Hrdlech. Chystá se tam lampionový průvod a stezka odvahy pro malé i velké. Komunitní akce přivítá strašidelné kostýmy, naopak nabídne čaj či svařák na zahřátí. Sraz lampionového průvodu bude v 17.30 hodin na návsi v Hrdlech, poté proběhne stezka odvahy. Děti do 12 let věku musí mít doprovod rodičů, ty starší alespoň jejich souhlas.