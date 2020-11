Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Procházka k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Na zříceninu hradu Rýzmburk

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Osek

Proč přijít: Hrad Rýzmburk, německy Riesenburg, je také nazýván hradem Osek, tedy doslova za humny okresu Most, a právě nad tímto městem na Teplicku leží. Stojí na konci Oseckého údolí mezi vrchem Špičák a Stropník v Krušných horách. Hrad je nyní v majetku města a provozuje ho Občanské sdružení za záchranu hradu Rýzmburk. Na hrad vede červená turistická značka z centra Oseka nebo od nádraží. Cesta údolím podél potoka je dlouhá dva kilometry. Hrad leží také na desetikilometrové naučné stezce Osek. Přístupný je celoročně.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku, za humny mosteckého okresu, nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.



Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Příšerky ze skříně

Kdy: ve volním čase, doma s rodinou

Kde: vydavatelství Granna

Velice pěkná desková hra pro děti od tří let, rozvíjející paměť, postřeh a schopnost koncentrace. Je určena až pro šest hráčů. Na motivy známé animované komedie. Nemůžou děti usnout nebo se bojí tajemných stínů a příšerek? Zahrajte si s nimi tuto hru, při které všechny příšerky během chvilky díky vašim schopnostem uklidíte do skříně. Hra celkem obsahuje 20 karet příšerek, 10 žetonů hraček, 2 žetony průšvihů (prostěradlo a ponožka), 3 části těla příšerky Chvostozubky a jednu otevírací skříň. Hru vydala Granna.

Desková hra HC Verva Litvínov

Kdy: ve volném čase, doma s rodinou

Kde: vydavatelství Midu Games

Rozehrajte vlastní ligu! Jako první hokejový klub přináší HC Verva Litvínov novou deskovou hru z produkce Midu Games. Hráči se při ní pohybují po ledové ploše, vyhazují soupeře na střídačku, potýkají se se zraněními a hlavně volí střely příklepem nebo golfákem či proměňují nájezdy, aby vstřelili co nejvíce branek, stejně jako ve skutečném zápase! Jestli se dostanete do šance, to závisí na tom, zda dokážete správně odpovědět na vědomostní otázky. Součástí hry je totiž mobilní aplikace zdarma s otázkami z hokejového prostředí. Spoustu z nich jsme připravili přímo o našem klubu. Hra se dá sehnat ve Vervashopu a na e-shopu HC Verva.

Dostihy a sázky

Kdy: ve volném čase s rodinou

Kde: Dino Toys

Možná, že není potřeba tuto velice známou deskovou hru ani příliš představovat, ale pro ty mladší, kteří neví, o co jde, je lepší připomenout známá fakta. Dostihy a sázky je desková hra pro 2–6 hráčů od 10 let. Je odvozená od starší hry Monopoly. Principem je během pohybu s kostkou a figurkou po herním plánu kupovat a prodávat koně i služby. Vítězem se stává ten, kdo získá ve hře největší imaginární majetek.

Továrna na panenky

Kdo: Elizabeth Macneal

Kde: Albatros Media, 2019

Tip na dobrou knihu. Nádherný a vzrušující příběh o lásce, umění a posedlosti. To je kniha od autorky Elizabeth Macneal, rodačky z Edinburghu, který nyní žije ve východním Londýně. Vedla psaní vyrábí keramiku a tvoří ve vlastním studiu. Její kniha Továrna na panenky zobrazuje nejen život ve viktoriánském Londýně, ale je také děsivým příběhem ženy, která se snaží osvobodit. Touží se stát malířkou. Je také o muži, jehož posedlosti jí může navždy zničit život.

Fotbaláci - Záhada usínajících rozhodčích

Kdo: Roberto Santiago, interpret Martin Písařík

Kde: Tympanum, 2020

Audiokniha nakladatelství Tympanum je z fotbalového prostředí. Hlavní hrdina se jmenuje Francisco, ale všichni z týmu mi říkají Pako. Nedávno mu bylo jedenáct a právě jde kopat tu nejdůležitější penaltu v dějinách Soto Alta. Sedmý fotbalový tým Soto Alto není jen obyčejný školní oddíl. Je mnohem víc. „My jsme Fotbaláci! Máme dohodu: nikdo a nic nás za žádnou cenu nerozdělí. Vždycky budeme hrát spolu. Ať se děje cokoli. Takže když se stalo to, co se stalo, neměli jsme jinou možnost než začít jednat: zapojit mozkové závity a přijít na kloub té nejpodivnější záhadě, jakou kdy kdo ve fotbale zažil,“ říká Pako. A co se řešilo? Jak může rozhodčí usnout uprostřed zápasu? Jak můžou usnout dva rozhodčí ve dvou zápasech?