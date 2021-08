Krevel, Maylive a Wanderwhy v Rokáči Vinohrady

KDY: pátek 30. července od 20.00 hodin

KDE: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek spolu s kapelami Krevel, Maylive a Wanderwhy připravil na pátek 30. července další koncert v Rokáči Vinohrady. Začínáme ve 20 hodin, otevřeno bude od 18.00 hodin. Krevel (Trash metal) je již dlouho legendou domácí hudební scény. Nyní, v doplněné sestavě a plné palbě dvou kytar, předvede další thrashmetalovou smršť. Maylive (Progressive - HC) se právě vrátili ze studia, kde natočili dva zbrusu nové singly, kterým bude slušet i připravovaný videoklip. Wanderwhy je začínající tříčlenná kapela z Lužic u Mostu, založena roku 2019. Hraje především vlastní tvorbu, která je směsicí různých žánrů jako např. punk rock, grunge, ale i metal. Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvednete v den konání koncertu od 19.00 do 19.30 hodin. Platí protiepidemická opatření.

Tři sestry na Loučkách

KDY: Pátek 30. července od 17.30 hodin

KDE: Amfiteátr Loučky v Litvínově



Populární kapela Tři sestry přijíždí po delší době do Litvínova se svou letošní Sex Drógy Rokenról tour 2021. Jako host zahrají Pirates of The Pubs.

Letní kino na Benediktu

KDY: Pátek 30. července od 18.00 a 20.00 hodin

KDE: areál amfiteátru Benedikt v Mostě

Stejně, jako minule, i tentokrát jsou na programu dva filmy. Od 18.00 hodin bude promítnut snímek Princezna zakletá v čase. Od 20.00 hodin potom český film Bábovky, který je nevhodný pro děti do 12 let.

První Disco Party tohoto roku!

KDY: sobota 31. července od 22.00 hodin

KDE: hudební klubAttic Litvínov

Dj RiCo zahraje hity let současných i minulých. Pozor! Pozor! 0d 00.01 hodin se smí tančit. Kapacita omezena na 150 účastníků. Vstupné 100 korun.

KDY: pátek 30. července a sobota 31. července

KDE: pivnice U Mnichů v Mostě





Živá hudba a disco U Mnichů

Připravte se na pořádnou party. V pátek 30. července zahraje kapela Basic a v sobotu 31. Července se představí DJ Paul. Kuchyň bude vařit až do 23.00 hodin. Rezervace na tel. 704 081 590.