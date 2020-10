Na Lesnou pro našlapané zelí a zabijačkové dobroty

Kdy: pátek 23. – neděle 25. října

Kde: horský areál Lesná

Proč přijít: V areálu proběhnou Zabijačkové hody. Pro ubytované bude připraveno speciální zabijačkové menu o pěti chodech. Pro zájemce bude možnost zakoupit si zabijačkové výrobky přes speciální výdejové okénko. Aby se netvořily nežádoucí fronty, bude prodej probíhat od 8 do 18 hodin. Přes výdejové okénko bude možné zakoupit si také čerstvě našlapané zelí, které si bohužel letos zájemci nemohli našlapat sami. Objednávky rezervujte na tel. 476 113 040.

Na zříceninu hradu Rýzmburk

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Osek

Proč přijít: Hrad Rýzmburk, německy Riesenburg, je také nazýván hradem Osek a právě nad tímto městem na Teplicku leží. Texy za humny mosteckého okresu. Stojí na konci Oseckého údolí mezi vrchem Špičák a Stropník v Krušných horách. Hrad je nyní v majetku města a provozuje ho Občanské sdružení za záchranu hradu Rýzmburk. Na hrad vede červená turistická značka z centra Oseka nebo od nádraží. Cesta údolím podél potoka je dlouhá dva kilometry. Hrad leží také na desetikilometrové naučné stezce Osek. Přístupný je celoročně.

Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Příšerky ze skříně

Kdy: ve volném čase, doma s rodinou

Kde: vydavatelství Granna

Velice pěkná desková hra pro děti od tří let, rozvíjející paměť, postřeh a schopnost koncentrace. Je určena až pro šest hráčů. Na motivy známé animované komedie. Nemůžou děti usnout nebo se bojí tajemných stínů a příšerek? Zahrajte si s nimi tuto hru, při které všechny příšerky během chvilky díky vašim schopnostem uklidíte do skříně. Hra celkem obsahuje 20 karet příšerek, 10 žetonů hraček, 2 žetony průšvihů (prostěradlo a ponožka), 3 části těla příšerky Chvostozubky a jednu otevírací skříň. Hru vydala Granna.

Desková hra HC Verva Litvínov

Kdy: ve volném čase, doma s rodinou

Kde: vydavatelství Midu Games

Rozehrajte vlastní ligu! Jako první hokejový klub přináší HC Verva Litvínov novou deskovou hru z produkce Midu Games. Hráči se při ní pohybují po ledové ploše, vyhazují soupeře na střídačku, potýkají se se zraněními a hlavně volí střely příklepem nebo golfákem či proměňují nájezdy, aby vstřelili co nejvíce branek, stejně jako ve skutečném zápase! Jestli se dostanete do šance, to závisí na tom, zda dokážete správně odpovědět na vědomostní otázky. Součástí hry je totiž mobilní aplikace zdarma s otázkami z hokejového prostředí. Spoustu z nich je přímo o klubu HC Verva Litvínov. Hra se dá sehnat ve Vervashopu a na e-shopu HC Verva.

Osudy československých Spitfirů

Kdo: Zdeněk Hurt

Kde: nakladatelství Svět křídel Cheb, červenec 2020

Knihu, v níž čtenář zajímající se o historii II. světové války najde i severočeskou stopu, vydalo nakladatelství Svět křídel v Chebu u příležitosti 75. výročí příletu československých stíhacích perutí z Velké Británie do vlasti. Autorem knihy o 320 stranách je známý letecký badatel Zdeněk Hurt. Na množství neznámých fotografií čtenář najde například duchcovského rodáka Viktora Kašlíka, rodáka z Třebušic na Mostecku Aloise Štance. Například i podrobné informace o nouzovém přistání pilota B. Šmída se Spitfirem NN - O (TE563) u Lovosic a velké tragédii, která tomuto incidentu předcházela.

Návraty vypůjčené krajiny

Kdo: Stanislav Štýs

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Váží 4 kilogramy, má 368 stran, a jsou v ní zobrazeny proměny hornických oblastí v Ústeckém kraji za několik posledních desítek let. Na svět přišla nedávno, zcela výjimečná a to nejen svou velikostí , kniha s názvem Návraty vypůjčené krajiny od předního odborníka na rekultivace po těžbě hnědého uhlí Stanislava Štýse. Křest proběhl v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, použita k němu byla symbolicky voda z jezera Most. V publikaci je možné si prohlédnout změny krajiny pod Krušnými horami.

Dům - duchařský román Simona Lelice

Kdo: Simon Lelic

Kde: vydavatelství JOTA, 2019

Dokonalý pár. Dokonalý dům. Dokonalý zločin. Kniha Simona Lelice, spisovatele z Brigthonu, s názvem Dům, je duchařským románem, silně ovlivněným velkým Alfredem Hitchcockem. „Je to hold vzdaný tomuto mistrovi, a vy se budete bát od začátku až do konce,“ napsal o knize list Daily Mail. „Chytrá a přesvědčivá zápletka plná zvratů vám bude nahánět hrůzu v tom nejlepším slova smyslu,“ přidal se deník The Sunday Mirror. Jack a Sydney se přistěhovali do nového domu před rokem. Vypadal jako jejich vysněný domov.