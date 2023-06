Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Festival vína, ilustrační foto. | Foto: se souhlasem VOC Znojmo

MOSTECKO

Mostecký festival vína

Kdy: sobota 3. června od 13.00 do 22.00

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Mostě se uskuteční 1. ročník Mosteckého festivalu vína. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci českých a moravských vín, ochutnávky, dobré jídlo a živou hudbu. Mezi 13. a 17. hodinou zahraje Cimbálová muzika Majerán, mezi 17.30 a 18. hodinou proběhne vyhlášení Mezinárodního festivalu kresleného humoru. Od 19.30 do 20.30 bude hrát Crossband a následně od 20.30 do 22.00 DJ Kulda. Vstupné je zdarma, k degustaci je nutné zakoupit festivalovou sklenici za 100 korun.

Pohárovka 2023 na Benediktu

Kdy: sobota 3. června od 11.00

Kde: Jezero Benedikt, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Benediktu v Mostě proběhne další ročník charitativního závodu v benchpressu a mrtvém tahu. Výtěžek z letošního ročníku poputuje sedmiletému Pavlíkovi.

ÚSTECKO

Den dětí v ústecké zoo

Kdy: sobota 3. června od 9.00

Kde: Zoo v Ústí nad Labem

Za kolik: 140/70 korun

Proč přijít: Den dětí v ústecké zoo se uskuteční v sobotu 3. června od 9.00. Děti se mohou těšit na skákací hrad, výtvarné dílničky, soutěže a hry, malování na obličej, pohádku v podání Sváťova dividla. Představí se také Bytové dekorace Art&Deco by TSD s ručně malovanými výrobky jako jsou plecháčky, keramické hrnky, polštářky, bloky. V 10.45 proběhne slavností představení samičky hrošíka liberijského, kterou návštěvníci uvidí ve spodní části zoo (bývalý výběh a expozici pro tapíra). Kromě běžného občerstvení Savanka, Pueblo, Kukang, Zebu Bar bude k mání řada stánků se sladkými i slanými dobrotami - trdelník, palačinky, vafle, rolovaná, klasická či kuličková zmrzlina, domácí langoše a churros. Součástí dne je akce společnosti Elektrowin S vysloužilci do zoo. Každý, kdo přinese nefunkční elektrospotřebič, tak obdrží volňáska pro dítě.

Interporta v Ústí: Autorská soutěž i zpívající právník Jahelka

Kdy: pátek 2. června od 18.00 a v sobotu 3. června od 15.00

Kde: park Severní Terasa, Ústí nad Labem

Za kolik: 0/100

Proč přijít: Letošní Interportu je rozdělena na dvě části - jarní a podzimní. Ta první z nich proběhne v pátek 2. června od 18.00 a v sobotu 3. června od 15.00 na scéně U Laguny v parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. V pátek vystoupí Blue eyes (18.00), Vojta Kiďák Tomáško (19.00) a Choroši (20.00). V sobotu odpoledne proběhne autorská soutěž pro mladé autory do 35 let, divákům se představí třeba VoHuBa, Monika Sonk trio či Jana a Markéta Hejdovy. Jako hosté vystoupí formace Přelet MS (17.00) , zpívající právník Ivo Jahelka (19.55) či kapela Pacifik (20.55). Interporta navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu Porta, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem. Na páteční program je vstup zdarma, na sobotu přijde lístek na 100 korun. Koupit půjde v pokladně U Laguny.

Noc kostelů v Hraničáři

Kdy: pátek 2. června od 16.00

Kde: Galerie Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I v letošním roce se Galerie Hraničář připojí k oslavám ústecké Noci kostelů, Muzejní a Galerijní noci. Těšte se na bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Příchozí čeká křest nového zinu pro děti Kořínky, koncert mladých talentů ze ZUŠ Evy Randové, komentovaná prohlídka výstavy, zahájení nové umělecké intervence v kavárně a venkovní projekce Forget Heritage. A na závěr vystoupí dj D.Mouse. Akce proběhne v pátek 2. června od 16.00.

Jazzové Církvice

Kdy: pátek 2. června od 18.00 a v sobotu 3. června od 16.15

Kde: kostel Panny Marie v Církvicích, Ústecko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Církvice budou žít o víkendu jazzem. V pátek 2. června od 18.00 vystoupí v tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie Jazz trio Děčín a na stejném místě v sobotu 3. června od 16.15 zahraje Luděk Havel a jeho hosté. Do Církvic se z Ústí nad Labem dostanete třeba autobusem číslo 17, pojedete až na konečnou. Vstupné na akci je dobrovolné.

Muzejní noc na stříbrném Labi

Kdy: pátek 2. června od 18.00

Kde: Muzeum Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Oblíbený večerní program v ústeckém muzeu nabídne komentované prohlídky výstav, aktivity pro malé i velké, přednášku o polabských vinicích s ochutnávkou regionálních vín, hudební program i občerstvení. Start akce je v pátek 2. června v 18.00, vstupné přijde na 50 korun.

DĚČÍNSKO

Labský streetballový pohár

Kdy: sobota 3. června od 12.00 do 18.00

Kde: Parkoviště u městské knihovny, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: V rámci čtvrtého víkendu městských slavností se na nábřeží v Děčíně utkají už po 28. streetballisté. Na Labský streetballový pohár se každoročně sjíždí přibližně stovka týmů z celé republiky i ze zahraničí. Kromě zápasů se můžete těšit na dovednostní soutěže i bohatý doprovodný program.

Běláskové klání v podzámčí

Kdy: sobota 3. června od 14.00 do 17.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Běláskové klání v rámci slavností proběhne tentokrát u rogala na nábřeží. Rodiny s dětmi se stejně jako každý rok mohou těšit na sportovní odpoledne plné her a soutěží.

TEPLICKO

Letní lázeňský koncert - Severka

Kdy: sobota 3. června od 16.30 do 18.00

Kde: Šanovská mušle, Teplice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Severočeská dechovka Severka se zpěvačkou Jitkou Dolejšovou potěší u Mušle v Šanově příznivce tohoto hudebního žánru v rámci letošního cyklu Letních lázeňských koncertů.

Burza CD a LP v Knaku

Kdy: sobota 3. června od 11.00 do 16.00

Kde: Knak, Teplice

Za kolik: 50 Kč, doprovod zdarma

Proč přijít: Prodej, nákup i výměna LP, SP i CD. Na místě zájemci najdou několik tisíc titulů od Abby, přes Ivana Mládka až po Sepulturu.

LOUNSKO

Dětský den v Krásném Dvoře

Kdy: sobota 3. června od 13.30

Kde: koupaliště v Krásném Dvoře

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Program plný zábavy pro děti připravuje na sobotu 3. června u místního koupaliště obec Krásný Dvůr. Dětský den nabídne soutěžní stanoviště, nafukovací atrakce, malování na obličej, Bumper Ball, kejklířskou show, oblíbenou hasičskou pěnu či opékání buřtů na ohýnku. Děti přijdou pozdravit i legendární pohádkové postavy Mickey a Minnie a také šmoula.

Lenešické slavnosti

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: náves v Lenešicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Lenešice připravila první ročník Lenešických slavností. Akce pro celou rodinu odstartuje ve 14 hodin na návsi, kde se bude předávat zásahový vůz hasičům, vystoupí žáci školky a školy, zahraje Jiří Vinš, zatančí HD Zlouni, poté bude podium patřit Honákům a o hodinu později kapele Kabát Tabák revival. Doprovodný program u kostela nabídne loutkovou pohádku a vystoupení kouzelníka. Slavnosti dále nabídnou ukázky výcviku psů, myslivosti, sportovní střelby či zemědělské techniky. Prohlídky ukáží hasičárnu, kostel, zámeček, základní a mateřskou školu.

CHOMUTOVSKO

Den v pravěku v Chomutově

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: Oblastní muzeum Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu bude otevřena obnovená stálá expozice Oblastního muzea v Chomutově Pohledy do pravěku. Mapuje pravěký vývoj Chomutovska a Kadaňska od neolitu po dobu římskou. Návštěvníci si mohou prohlédnout keramické nádoby, kamenné nástroje a zbraně, bronzové ozdoby nebo exkluzivní výrobky importované z římských provincií. Od 10 do 16 hodin před hlavní budovou chomutovského muzea seznámení s životem Germánů před dvěma tisíci lety. Součástí dne v pravěku jsou také dvě módní přehlídky, věnované germánskému a římskému antickému oděvu.

Párty ve Františkánu

Kdy: sobota 3. června od 12.00

Kde: Františkánský klášter, Kadaň

Za kolik: 700 korun

Proč přijít: Oblíbená Párty ve Františkánu je opět tady. Na podiu se postupně vystřídají United Flavour (13.00), J.A.R. (15.00), Sto zvířat (16.55), Mňága a Žďorp (18.45), Zooblasters (20.45), Moimir Paplescu and The Nihilists (22.30) a Gaia Mesiah (00.10). Program v zahradě odstartuje program Josefa Rauvolfa na téma Kurt Cobain, a nejen on. Od 14 hodin zahrají Něco něco, pokračovat budou Cybergrounds (16.05), Nauzea Orchestra (17.50), Mucha (19.50) a ve 21.40 si lidé vyslechnou příběh Tomík na cestách: Afrika s tuktukem. Festival nabídne i bubenický workshop, tvůrčí dílnu a mnoho dalších zajímavostí.

LITOMĚŘICKO

Dětský den v Litoměřicích

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: Písečný ostrov, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den plný sportu a zábavných soutěží čeká na malé návštěvníky dětského dnu, který se uskuteční v sobotu 3. června na litoměřickém letním koupališti. V areálu na Písečném ostrově je čeká nejen koupání, jízdy na tobogánu i po vodě, ale také ukázky a možnost vyzkoušení sportů od několika oddílů působících ve městě. Představí se fotbalisté, hokejisté, basketbalisté, plavci, atletická přípravka nebo judisté. Svá stanoviště budou mít také dobrovolní hasiči nebo turisté. Děti si budou moci s potápěči vyzkoušet i ponor do čtyřmetrové hloubky.

Plastikoví modeláři na zámku Ploskovice

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: zámek Ploskovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sedmý ročník soutěže a veřejné výstavy plastikových modelů Litoměřický Kalich 2023 se v sobotu 3. června uskuteční na Státním zámku v Ploskovicích. Přejímka modelů začne už v 8 hodin, samotná soutěž a výstava pro veřejnost v 10 hodin. Vyhlášení výsledků se očekává mezi 14. a 15. hodinou, kdy také program pro veřejnost skončí. K vidění budou modely v kategoriích vrtulových a proudových letadel, vrtulníků, lodí a ponorek, techniky, automobilů, fantasy a sci-fi. K vidění budou i diorámata a figurky a busty.