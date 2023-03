Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou v Ústeckém kraji.

Z klubu Rokáč Vinohrady Most. Ilustrační foto | Foto: Se souhlasem Václava Purcharta

MOSTECKO

Motocross párty & Kidscroscup – 1. závod

Kdy: sobota 25. března od 12.00 do neděle 26. března 17.00

Kde: Havraň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pokud máte rádi burácení motorů a zároveň zábavu, pak pro vás máme tuto pozvánku do Havraně. Moto Most Club tu pořádá dvoudenní víkendovou akci. Přijďte zažít víkend plný hudby a burácení motokrosových závodníků série Kidscroscup. „Sobotu odstartujeme od 12.00 doprovodným programem plným hudby a vystoupení. Paddock se bude plnit závodníky. Neděle bude ve znamení motokrosových závodů. Tréninky začínají v 8:30 a závodní rozjížďky od 12:00. Pojede se v kategoriích od 50ccm, 65ccm, 85ccm, táta, dědek, hobby open,“ lákají na akci pořadatelů z Moto most Clubu.

JAM SESSION - Přijď a hraj!

Kdy: sobota 25. března od 20.00

Kde: Rokáč Vinohrady Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Umíš hrát na hudební nástroj nebo cokoliv jiného, co mu podobá? Pak vyskoč na pódium a zahraj na to ostatním. Sobota 25. března bude v mosteckém Rokáči Vinohrady příležitostí pro všechny, kteří si chtějí zahrát. Může vystoupit každý, kdo chce představit svou tvorbu, či svou interpretaci jiných autorů. Mostecký hudební spolek staví na osvědčeném newyorském modelu Greenwich Village šedesátých let, kterým prošla většina písničkářů od bezejmenných zpěváků až po osobnosti světové úrovně. Na pódiu se střídají hudebníci, každý zahraje jednu až tři písničky. Nesoutěží se v tom, kdo je lepší.

ÚSTECKO

Knihovnu Ústeckého kraje ovládnou komiksy, RPG a fantasy

Kdy: pátek až sobotu

Kde: Knihovna Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Dvacet čtyři hodin hraní deskových RPG her, turnaj v Pokémonech nebo Buláncích, stánky s komiksy i fantasy workshopy, hraní Warhammeru, malování modelů, tematické přednášky, komiksová dílna Marka Rubce nebo beseda s úspěšným českým spisovatelem Františkem Kotletou, to vše čeká na návštěvníky akce Fankom: 24 hodin fantasy a komiksu, která se uskuteční v Knihovně Ústeckého kraje od pátku 24. do soboty 25. března. Akce začne 24. března v 18 hodin a skončí přesně po 24 hodinách. Vstupenka přijde na 80 korun a koupit ji můžete v předprodeji v Lidové části knihovny na adrese W. Churchilla 3 nebo v ústeckém obchodě Komixárna.

Střekováci si užijí ples. Na Větruši vystoupí populární zpěvák Petr Kotvald

Kdy: sobota 25. března od 20.00

Kde: Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: 500-600 korun

Proč přijít: Blíží se sobota 25. března. Po covidové pauze se Střekováci opět setkání na svém plese. Uskuteční se ve všech prostorách hotelu Větruše. Moderátorem plesu, který začne ve 20.00, bude Petr Beran. Těšte se orchestr Brass Bombers, zpěváka Petra Kotvalda, půlnoční překvapení, tombolu a cimbálovku. Vstupenku lze koupit na portále www.vstupenkyusti.cz. Lístek stojí od 500 do 600 korun.

Vodní elektrárna Střekov

Kdy: sobota 25. března od 10 do 16 hodin

Kde: Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Největší vodní elektrárna na Labi otevře své brány zájemcům o exkurzi u příležitosti Světového dne vody. Stane se tak v sobotu 25. března od 10 do 16 hodin. Návštěvníci se budou moci podívat do všech jejích důležitých vnitřních i venkovních částí. Elektrárna loni vyrobila takové množství elektřiny, které by pokrylo roční spotřebu více než 27 tisíc domácností v krajské metropoli. Do roku 2030 čeká všechna tři soustrojí střekovské elektrárny komplexní obnova, její efektivita se tak zvýší o 10 %, čímž ušetří při výrobě elektřiny miliony kubíků vody. Na Labi ČEZ provozuje celkem 7 vodních elektráren.

Kočkov se otevře lidem

Kdy: sobota 25. března od 9.00

Kde: ČHMÚ na Kočkově v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: U příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne pořádá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pro veřejnost den otevřených dveří. Tradiční akce se uskuteční v sobotu 25. března i na ústecké pobočce ČHMÚ na Kočkově, a to od 9 do 14.00. „Den otevřených dveří je pro nás jedinečnou příležitostí seznámit veřejnost s běžně uzavřenými pracovišti, jakými jsou profesionální meteorologické stanice a observatoře v Doksanech, Tušimicích a na Milešovce. Otevřena bude i pobočka ČHMÚ v Ústí nad Labem,“ řekl Martin Novák z ústecké pobočky ČHMÚ. Na návštěvníky čekají třeba ukázky hydrologických měřicích metod či prohlídka stanice. Vstupné je zdarma.

Pivovarníci a příznivci Březňáku uctí památku Viktora Cibicha

Kdy: sobota 25. března

Kde: Valtířov, Velké Březno

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Památku tváře velkobřezenských piv Viktora Cibicha letos uctí členové Sdružení přátel piva a zaměstnanci pivovaru Velké Březno v sobotu 25. března. Sraz účastníků bude stejně jako v předchozích letech před hřbitovem ve Valtířově po příjezdu autobusu po půl jedenácté dopoledne. Na místo dorazí i vojenští veteráni z Babin. Po položení květin pak společně navštíví pivovar Velké Březno. Viktor Cibich byl váženým přednostou vlakového nádraží ve Velkém Březně. Za doživotní pivní rentu souhlasil s vyobrazením své osoby na etiketách – a zdobí je dodnes.

Opera Aida v Ústí nad Labem

Kdy: pátek 24. března od 19.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150-430 korun

Proč přijít: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem uvede v pátek 24. března od 19.00 Aidu. Aida je právem považována za jedno z vrcholných děl světové operní tvorby. Verdi ji napsal na objednávku egyptské vlády pro slavnostní otevření Suezského kanálu. Aida, jejíž děj se odehrává ve starodávném Egyptě, je tragickým milostným příběhem a zároveň výpravným dramatem plným velkolepých davových scén a působivých sborových partů. Drama lásky egyptského vojevůdce Radama a otrokyně Aidy, ve skutečnosti dcery etiopského krále Amonastra, inspirovalo Verdiho k napsání výjimečného hudebního opusu, ve kterém se cizokrajná melodika mísí s hudbou typicky italskou. Mezi nejznámější melodie Aidy patří slavný Triumfální pochod. Vstupné stojí od 150 do 430 korun.

Plesová sezonaZdroj: Deník

DĚČÍNSKO

Pokáčovo jaro 2023

Kdy: pátek 24. března od 20.00

Kde: Dům kultury Rumburk

Za kolik: 442 korun

Proč přijít: V rámci svého jarního turné dorazí písničkář Pokáč také do kulturního domu v Rumburku. Základní cena vstupného na koncert je 442 korun, děti do 10 let platí 263 korun a děti do 5 let mají vstupenku zdarma. Prodej vstupenek běží pouze na Smsticket.cz.

Zažijte Elvise naživo!

Kdy: pátek 24. března od 20.00

Kde: Knihovní sál, Zámek Děčín

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Zpěvák Jakub Machulda patří k nejlepším současným napodobitelům Elvise Presleyho. Na děčínském zámku mohou fanoušci vidět jeho show v doprovodu živé kapely. Dále se mohou těšit na hudební skupinu Bigpapa, která jim umožní zpětné putování časem s nejznámějšími rockovými písničkami, zejména z období 60. let. Do jejich repertoáru patří skladby od The Beatles, The Rolling Stones, Johnnyho Cashe, Václava Neckáře a dalších. Dobové oblečení vítáno.

LOUNSKO

Poezie a recitace v Lounech

Kdy: sobota 25. března od 10.00

Kde: Klub(ovna) Luna Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Louny, Poeticky! 2023. Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov 2023. Akci pořádá Městská knihovna Louny na své pobočce Klub(ovna) Luna v ulici SNP 2206. Plánovaný konec je v 17.00. O den později, tedy v neděli, se na stejném místě od 9.00 uskuteční oblastní kolo Dětské scény 2023. Jde o přehlídku dětských recitátorů ze základních a uměleckých škol lounského okresu s postupem na krajskou přehlídku Dětská scéna 2023.

Svět víl v Mederově domě

Kdy: sobota 25. března od 14.00

Kde: Mederův dům, Žatec

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Výstavní síně historického Mederova domu v Žatci se znovu otevírají. Návštěvníci do něj mohou zavítat na náměstí 5. května. A to už tuto sobotu, 25. března, od 14.00. Na programu je tam slavnostní zahájení výstavy kreseb Ivany Mokré s názvem Svět víl. Vernisáž doprovodí hra na akordeon.

CHOMUTOVSKO

Festival Expediční kamera v Chomutově

Kdy: pátek 24. března od 17.00

Kde: Kino Svět Chomutov

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Do chomutovského Kina Svět míří známý filmový festival Expediční kamera. Navštívit ho můžete už tento pátek v malém sále. Diváci opět uvidí výběr těch nejlepších cestovatelských a dobrodružných filmů z české i mezinárodné produkce. Většina z nich má stopáž od 10 do 20 minut, budou ale i snímky výrazně delší. Na programu jsou filmy Madagaskar - ostrov duchů a kouzel (Česko), Dovolená na Baffinově ostrově (Kanada), Vznešená (USA), Strážci údolí sopky Tupungato (Chile), Nejdelší svatební cesta? (ČR), Divoké vody (Francie) a Mallorca (ČR). Akci pořádá Kultura a sport Chomutov.

Maškarní ples v Jirkově

Kdy: sobota 25. března od 19.30

Kde: Jirkovské divadlo

Za kolik: 300/350 korun

Proč přijít: Kino Jirkov a Dům dětí a mládeže Jirkov zvou na Maškarní ples v Jirkovském divadle. K tanci zahraje kapela Timbre Music a kromě skvělé zábavy se můžete těšit na bohatou tombolu, fotokoutek a půlnoční překvapení. Vstupenky lze v předprodeji zakoupit na www.kinojirkov.cz.

LITOMĚŘICKO

Benefiční koncert v litoměřickém kostele

Kdy: sobota 25. března od 17.00

Kde: kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích se v sobotu 25. března uskuteční benefiční koncert uznávaného pěveckého souboru Schola Gregoriana Pragensis. Ten se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10. až 11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice, včetně rané polyfonie. V širokém repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu. Zakladatelem a uměleckým vedoucím je David Eben. Koncert pořádá Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Výtěžek ze vstupného bude věnován ve prospěch projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

Noc bojovníků v Mšeném-lázních

Kdy: sobota 25. března od 18.00

Kde: Kulturní dům Mšené-lázně

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Kulturní dům v Mšeném-lázních uvidí v sobotu RP Records Fight Night. Galavečer bojových sportů nabídne zápasy v boxu, thajském boxu a dokonce i MMA. Kromě „přespolních“ se představí i domácí boxeři Sokola Mšené-lázně a bojovníci TCB Gym Slaný. Účast přislíbili influenceři Freescoot, Kid Ajvn, Honza Michálek a další, slibují pořadatelé. Přijďte si užít atmosféru nástupové show a poprvé také budou v akci krásné ring girls! Chybět nebude občerstvení a po skončení galavečera proběhne afterpárty s DJ.

TEPLICKO

Den za obnovu lesoparku Paraplíčko

Kdy: sobota 25. března od 9.00

Kde: Paraplíčko Dubí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chcete pomoci přírodě od všemožného nepořádku? Pak tu pro vás máme tip na cestu do Dubí na Teplicku. Spolek historie města Dubí zve na akci k obnově lázeňského lesoparku Paraplíčko v Dubí. Cílem sobotního dění je obnova původních promenádních cest, a proto se budou hodit motorové pily, křovinořezy, ruční pily, nůžky, hrábě, rukavice a pytle. Organizátoři informovali, že se v letošním roce brigádníci zaměří na spojovačku nad tenisovými kurty, ze které vede zarostlá propojka k Paraplíčku, dále na vyřezávání cesty z Myslbekovy ulice, opětovné vyčištění promenádních cest po těžbě, vyřezání Sluneční louky. V rámci obnovy lesoparku by mělo být letos umístěno i 5-6 dřevěných laviček. Sraz bude 25. března v 9 hodin u tenisových kurtů, ale přiložit pomocnou ruku je možné v průběhu celého dne. Akce se koná za podpory Lesů ČR.

Odemykání řeky Bíliny

Kdy: sobota 25. března od 11.00

Kde: ve Lbíně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bude to pěkná podívaná a legrace zároveň. Vodaři se už nemohou dočkat prvního usednutí do lodí. V sobotu zahájí sezonu na Teplicku. V rámci 22. ročníku odemykání řeky Bíliny akci pořádá spolek Voda a Rum Teplice. „Po zimní pauze pro vás připravujeme odemykání Bíliny. Letošní ročník začneme ve Lbíně, odkud budeme kolem poledne vyplouvat a náš cíl bude na PRVOKu u Malhostic,“ lákají k podívané pořadatelé ze spolku. Tradičně se této akce zúčastní vodáci ze širokého okolí.