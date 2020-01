Podívejte se, kam se dá o víkendu vyrazit za zábavou.

Foto: Jarka Zárubová

Dycky punk! Znouzecnost + Do řady!

Kdy: pátek 17. 1. od 21.00

Kde: Rokáč Vinohrady Most

Proč přijít: Koncert. Znouzecnost je svérázná kombinace rocku, folku, undergroundu, punku a garážového rocku, vycházející především z tradičního tříakordového písničkářství. Do řady! Je legendární punková kapela, založená v roce 1987. Rychlý punkrock roll se vším všudy.