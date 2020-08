3Bobule v areálu sjezdovky v Meziboří

KDY: Sobota 15. srpna po 20.30 hodin

KDE: Areál sjezdovky v Meziboří

ZA KOLIK: Zdarma

Další letní promítání v Meziboří. Tentokrát nové české komedie 3Bobule. Deky, sezení a dobrou náladu sebou.

Obří skluzavka v Mostě

KDY: Sobota 15. srpna od 10.00 hodin

KDE: Vrch Šibeník v Mostě

ZA KOLIK: Vstupné na celý den je 150 Kč



Po letech se obří skluzavka vrací do Mostu. Tentokrát se bude jezdit na vrchu Šibeník. Skluzavka je dlouhá 50 metrů, za vstupné je možný neomezený počet jízd. Děti do 10 let musí být v doprovodu dospělého. Doporučené jsou plavky nebo jiný vhodný oděv, ručník nebo nafukovací kruh.

Threesixty Presents: The Return of the Lost Sohn

KDY: Pátek 14. srpna od 21.00 hodin

KDE: Music Club Ulita v Mostě

ZA KOLIK: 60-80 korun

Proč přijít: Na páteční večer je připravena pro někoho obyčejná párty a pro někoho velice speciální, jelikož podnik opět přiletěl navštívit jeden kamarád, který řekl této zemi pápá a žije už pár let v UK. Hlavním hostem tohoto mejdanu je Koska! Dále budou vystupovat Twice Vision, Marshal, Chegue a Gizmo.

NN Night Run Most 2020

KDY: Sobota 15. srpna od 16 hodin

KDE: 1. náměstí v Mostě

Již 6. ročník zážitkového běhu městem Most. NN NIGHT RUN 10 km a charitativní AVON BĚH 5 km na podporu boje proti rakovině prsu. Odpolední závody dětí 211 Kids Cup a nezávodní rodinné běhy Nutrend Family Run. Všichni účastníci získávají překrásné medaile v cíli a krásné dárky.



KDY: sobota 15. srpna od 14.00 hodin

KDE: amfiteátr Benedikt v Mostě

ZA KOLIK:

Folkový Most

Další ročník oblíbené přehlídky folk a country kapel. Postupně zahrají a zazpívají Průdušky, Poutníci, Fešáci, Pavla Jíšová a Bababand a Petr Kalandra Memory Band.