Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím prodlouženém víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Velikonoční jarmark na 1. náměstí v Mostě. Ilustrační foto | Foto: Marta Vytlačilová

MOSTECKO

Velikonoce na náměstí v Mostě

Kdy: pátek 7., sobota 8. dubna od 15.00

Kde: 1. Náměstí v Mostě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Určitě se chcete naladit na Velikonoce. Pak je tento tip ušitý na míru právě pro vás. V Mostě mají program už od konce března velikonočně laděný program na náměstí. Vyvrcholí tento víkend v pátek a sobotu. V pátek 7. dubna bude od 15 hodin Divadlo Krabice, které zahraje pohádku Kde je ten ježek. O hodinu později pak bude pohádka O Smolíčkovi v podání Divadla KK. V sobotu program pokračuje od 14 hodin akcí Plzeňský Mls, v 15 hodin bude Bublinová show a workshop Matěje Kodeše. Budou stánky, kolotoč a také dílničky pro děti.

Velikonoční tvoření v Litvínově

Kdy: pátek 7. dubna od 15.00

Kde: Dukelská 424, Litvínov

Za kolik: 100 korun na materiál

Proč přijít: Chcete si vyrobit například košíček na velikonoční vajíčka a jinou výzdobu. Pak si nenechte ujít velikonoční tvoření, které pořádá církev bratrská Litvínov. Konat se bude v budově Noemi (Dukelská 424) v Litvínově. Příspěvek na materiál bude stovka. Na místě bude podle organizátorů malé občerstvení. Kdo bude mít zájem, může zůstat na Velkopáteční bohoslužbu, která se bude konat hned poté v 17 hodin.

FOTO, VIDEO: Náměstí v Mostě ožilo velikonočním jarmarkem. Každý den budou akce

ÚSTECKO

Čokoláda na zámku Velké Březno

Kdy: sobota 8. dubna do 10.00 do 16.00

Kde: Zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Zámek Velké Březno bude chutnat sladce. Prohlídky zámku spojené s ochutnávkou nejrůznějších čokoládových pochutin proběhnou v sobotu 8. dubna od 10.00. Těšit se můžete i na výklad o historii čokolády. Partnerem akce je Čokoládovna Jordan z Děčína. V tento den není možné pořádat prohlídky s klasickým výkladem, krom předem objednaných skupin nad 15 lidí včetně. Prohlídky jsou zahajované každou půlhodinu,“ informovala správa zámku. Lístek přijde na 180 korun.

Zmtrvýchvstání v Činoherním studiu

Kdy: pátek 7. dubna od 17.00

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Vinšujeme štěstí, zdraví, všem kdo dnes Hod boží slaví! I my k té slávě přispět chceme, proto vám špíl sehrajeme, po celém světě velmi známý. Dobře, že jste tady s námi! V pátek 7. dubna od 17.00 uvede ústecké Činoherní studio představení Pašijová hra aneb O tom slavném zmtrvýchvstání. Těšte se třeba na herce Jana Plouhara či Jana Jankovského. Během představení bude hrát kapela ve složení František Marek, Anežka Škrnová, Jaroslav Doležal a Martin Zeman. Lístek přijde na 200 korun.

Ústecká zoo láká na surikaty, medvědy a vláček

Kdy: denně od 9 do 19.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 140/70 korun

Proč přijít: Prvního dubna odstartovala v ústecké zoo letní sezona. Otevírací doba je od 9 do 18.00 s tím, že opustit areál turnikety je možné až do 19.00. Ke vstupu do zoo lze využít i horní pokladnu. A na co se můžete těšit? Začalo pravidelné krmení u surikat a medvědů malajských. Navštívit lze průchozí expozici Berenty, kde také pravidelně probíhá komentované krmení. Provoz je i zoovláčku (dle počasí). Ústecká zoo chová přes 200 druhů zvířat ve více než tisíci kusech. Řada z nich je velmi vzácných. Mnoho druhů se zde také podařilo odchovat například: levharty mandžuské či irbise. Plné vstupné stojí 140 korun a snížené přijde na 70 korun.

Skupina Oboroh v Červeném kostele

Kdy: neděle 9. dubna od 17.00

Kde: Chrám apoštola Pavla (Červený kostel), Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Velikonoce budou v ústeckém chrámu apoštola Pavla (Červený kostel) patřit hudbě. V neděli 9. dubna od 17.00 se tam totiž uskuteční koncert skupiny Oboroh. Oboroh je křesťanská folkrocková kapela. Vznikla ze starší undegroundové bezejmenné skupiny, jejíž repertoár tvořily folk-rocková zhudebnění biblických žalmů v českém ekumenickém překladu. První koncert kapela měla roce 1989. Na svém kotě má přes deset alb. Lístky lze koupit v předprodeji v čajově U vysmátý žáby za 150 korun, na místě pak zaplatíte 200 korun. Pořadatelem akce je YMCA Ústí nad Labem.

​Hrad Střekov otevřel své brány

Kdy: středa až neděle od 10.30 do 16.30

Kde: Hrad Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Hrad Střekov otevřel své brány. Prohlídky hradu probíhají samostatně se zapůjčeným textem, který je dispozici v 10 jazykových verzích. V rámci prohlídky lez navštívit všechny zachovalé části hradu včetně hradní terasy a citadely, které nabízí nádherný výhled na Labské údolí, město a jeho okolí. „V dubnu máme otevřeno vždy od středy do neděle od 10.30 do 16.30, s příchodem teplého počasí se otevírací doba během roku postupně prodlužuje. V pondělí máme zavřeno. Pokud připadne státní svátek na pondělí, je hrad pro veřejnost otevřený,“ informovala správa hradu. Plné vstupné stojí 120 korun.

LOUNSKO

Velikonoce na Novém Hradě a v útulku

Kdy: neděle 9. dubna od 17.00

Kde: Zámek Nový Hrad, Jimlín

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Zámek Nový Hrad v Jimlíně otevírá letošní sezonu tradiční akcí Velikonoce na Novém Hradě. V neděli mohou návštěvníci přicházet od 10 do 17 hodin. Program zpestří folková skupina Strašlivá podívaná, šermířská a divadelní skupina VíMa, Divadlo z bedny a kejklíř Hop. Nebudou chybět ukázky velikonočních zvyků a tržiště. Stylově vyzdobený bude také druhý prohlídkový okruh zámku. Současně bude mít od 10 do 17 hodin brány dokořán i sousední útulek pro opuštěná zvířata. Také tam budou vítat Velikonoce.

Elitery v Lounech

Kdy: sobota 8. a neděle 9. dubna od 10.00

Kde: Sportovní hala Louny

Za kolik: 100/150 korun

Proč přijít: Taneční klub Luna Louny zve na 33. ročník pohárové soutěže tanečních formací Elitery. Určena je pro všechny školy, kluby a taneční skupiny. Diváci uvidí všechny věkové kategorie. Soutěžit se bude v celé řadě disciplín, jako jsou twirling, disco, street a break dance, své choreografie ale představí i mažoretky a diváci budou moci obdivovat klasické tance a plesové formace. V sobotu program startuje v 10.30, hala ale bude otevřená už od 8.00, stejně jako v neděli, kdy ale soutěž začne už v 10.00.

CHOMUTOVSKO

Po železné cestě 137

Kdy: sobota 8. dubna od 10.00

Kde: nádraží Křimov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Železniční modeláři z Ústí nad Labem Ustti.cz připravili komentovanou procházku po zaniklé železniční dráze z Křimova do Hory Sv. Šebestiána. Účastníci projdou celou trať, podívají se na pozůstatky železničního stavitelství s výkladem o historii provozu. Uvidí jednu z kdysi nejvytíženějších tratí vedoucí divokou krušnohorskou přírodou. Vše s výkladem autora modelu stanice Hora Sv. Šebestiána Ladislavem Kovářem. Účastníci by měli přijít vybaveni pevnou obuví do přírody, případně pláštěnkou.

Velikonoce s Dopravním podnikem

Kdy: neděle 9. dubna od 12.50

Kde: autobusová nádraží Chomutov a Jirkov

Za kolik: zdarma/30

Proč přijít: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova zve v neděli 9. dubna na projížďku velikonočním historickým trolejbusem a doprovodný program na autobusovém nádraží v Chomutově. Na cestu z Jirkova do Chomutova vyjede trolejbus Škoda 15Tr evidenční číslo 008. Každý cestující obdrží drobný velikonoční dárek. Během jízdy zahraje živá hudba, bude se kouzlit a tvořit z balónků. Na konečné v Chomutově si v čekárně zájemci ozdobí vajíčka, vyrobí velikonoční kolíčky a a těšit se mohou i na cukrovou vatu.

LITOMĚŘICKO

Velikonoce na Hlinné

Kdy: sobota 8. dubna od 14.00

Kde: Hlinná

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Hlinná a Spolek přátel Středohoře pořádají v sobotu 8. dubna odpoledne oslavu Velikonoc s jarmarkem. Návštěvníci mohou přicházet od 14 do 17 hodin. Připraveny budou ukázky možná už zapomenutých jarních tradic a tradičních řemesel, krásné dekorace s jarní a velikonoční tematikou a mnoho dobrot všeho druhu. Poctivé a nesnadné řemeslo ukáže kovář v kovárně, na děti budou čekat soutěže a na dospělé hospůdka.

Hledání velikonočních vajíček na zámku Ploskovice

Kdy: neděle 9. dubna od 11.00

Kde: zámecký park, Ploskovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zámecká kavárna Café Páv v Ploskovicích opět přichystala dětmi oblíbené hledání velikonočních vajíček. Odehraje se v pěkném parku při Státním zámku Ploskovice, který se rozkládá na devíti hektarech. Tam bude ukryto bezmála tři sta vajec. Kavárna s bistrem zároveň nabídne speciální velikonoční menu. Pořadatelé upozorňují, že kromě úmyslně schovaných slepičích vajec je možné najít také větší, paví. Ty je nutné ponechat na místě, záměna není možná.

TEPLICKO

Velikonoce v areálu kláštera v Oseku

Kdy: sobota 8. a neděli 9. dubna od 10.00

Kde: areál Kláštera Osek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Naladíte se na Velikonoce, a ještě se dobře pobavíte. Zveme vás na jednu tradiční akci, která se koná v Oseku. Jsou to oblíbené Velikonoční tradice v informačním centru a v areálu Cisterciáckého kláštera Osek s bohatým programem pro celou rodinu. Vše vypukne v sobotu od 10 hodin, postupně se během dne vystřídají pohádky od Divadla z bedny. Připraveno je také putování za velikonočním vajíčkem. Součástí obou dnů budou velikonoční a farmářské trhy, ukázka řemesel a také budou dílničky pro děti. Možné budou také prohlídky kláštera za běžné vstupné.

Schlak v Trucku

Kdy: pátek 7. dubna od 20.00

Kde: Truck stop club Teplice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Máte rádi teplickou skupinu Schlak? Pak tady máme pro vás pozvánku na jejich aktuální vystoupení v Teplicích. Spojenou se vzpomínkou na Jurgense si můžete zapařit tzv. „na SCHLAKY“. Historie kapely se datuje do roku 1993, kdy začal vlévat krev do žil budoucí skupiny zakladatel Standa Mikota, dnes jediný původní člen. V hudbě i textech samotných se Schlak nepouští do zbytečných komplikací. Což má podle Standy, který se představuje v roli kouzelníka Pokustona, prostý důvod: "Nechceme případným muzikantům Schlak revival nic ztěžovat."

DĚČÍNSKO

Velikonoce v zoo

Kdy: čtvrtek 6. dubna - neděle 9. dubna

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: 150/100 korun

Proč přijít: Děčínskou zoologickou zahradu bude zdobit velikonoční výzdoba a chystá se tematický program. Už ve čtvrtek 6. dubna se od 18 hodin bude konat speciální večerní prohlídka, vhodná pro děti starší 6 let a dospělé. Tu je nutné objednat předem přes e-shop zoo, kapacita je 25 lidí. Cena prohlídky je 200 korun na osobu, při dalším programu se platí běžné vstupné do zoo. Od 7. do 10. dubna bude probíhat oblíbené hledání malovaných putovních kamínků tentokrát s velikonočními motivy. Lidé mají na oplátku přinést své výtvory, tedy "kamínek za kamínek". Dále je na programu velikonoční potravinový enrichment u vybraných druhů zvířat.

Oldies párty v kulturáku

Kdy: pátek 7. dubna od 20.00

Kde: Kinobar Domu kultury Střelnice, Rumburk

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Přijďte se pobavit a zatančit si na oldies i současné hity. Těšit se můžete na saxofonistu JMSAXe a DJ Richiho.