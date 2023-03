Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou v Ústeckém kraji.

Autodrom Most. | Foto: Autodrom Most

MOSTECKO

Hudební pohádka O Budulínkovi

Kdy: neděle 12. března od 16.00

Kde: Malá scéna, Citadela Litvínov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: DIVADLO KAPSA Andělská Hora zve na činoherní hudební pohádku. Kdo by neznal Budulínka? A kdo by nevěděl, že to nakonec dobře dopadlo, že dědeček s babičkou Budulínka z liščí nory zachránili. Ale jak to vlastně všechno začalo? Budulínek neposlouchal babičku a nedbal rad, co mu dával dědeček. A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šlamastyky, protože i přes varování svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku. Ta nelenila a Budulínka unesla do své nory. Kdo ví, co by se s malým nezbedou stalo, kdyby se dědeček, s babičkou společně nevyrazili na záchrannou výpravu. V představení je tato známá zápletka klasické české pohádky obohacená herci o nové pojetí. Délka pohádky: cca 50 minut. Představení je určeno pro děti od 3 do 12 let.

Zážitkové jízdy na autodromu

Kdy: neděle 12. března po celý den

Kde: Autodrom Most

Za kolik: podle zážitku, dle ceníku Autodromu

Proč přijít: První zážitkové jízdy v Mostě v tomto roce jsou tu. Zažijete jízdu ve sportovních vozech o výkonu až 500 koní. Můžete být řidič nebo spolujezdec. Nabízejí tam svezení v upravených vozech Porsche GT3/GT4, BMW M2/M3, Hyundai i30 N, Toyota GR Yaris. Autodrom Most je závodní okruh otevřený roku 1983. Asfaltobetonový okruh v délce 4,2 km slouží závodům automobilů, trucků i motocyklů. A také volným okruhovým jízdám, ale i ke zkušebním jízdám prototypů, cvičení řidičů hasičských, sanitních a policejních vozů, dále ke cvičení řidičů v krizových situacích, apod.

ÚSTECKO

U Chabařovic se bude běhat, zasportují si i děti

Kdy: neděle 12. března od 10.00

Kde: Chabařovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Je to informace pro všechny milovníky sportování. Třetí díl ze série Chabařovických běhů se uskuteční v neděli 12. března. Sraz je u fotovoltaické elektrárny cca 1,3 km jihozápadně od Chabařovic. „Je to zhruba 400 metrů západně od vjezdu do areálu firmy Vodohospodářské stavby,“ upřesnil za organizátory akce Vladimír Růžička. Prezentace bude probíhat od 9.15 hodin u místa startu, který je naplánován na 10 hodin. Trať má délku 6,6 km. Kromě mužů a žen budou mít svoji kategorii i děti. Startovné pro předem přihlášené dospělé je 20 korun. Přihlašovat se lze e-mailem na vlruzicka@centrum.cz či telefonicky na 605 138 376.

Za chřestýši na Baja California

Kdy: sobota 11. března od 10.45 a 13.00

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kdo má rád svět hadů, tak by neměl chybět na přednášce Miroslav Dohnala. Ten se vydal na herpetologickou výpravu do nejzápadnější a nejsevernější části Mexika a též na ostrov Isla Santa Catalina, jenž je domovem endemického chřestýše Crotalus catalinensis, který nemá chřestidlo. Přednáška se uskuteční v sobotu 11. března od 10.45 a od 13.30 v ústeckém muzeu. Vstup je zdarma.

Knihovna bude plesat

Kdy: sobota 11. března od 19.00

Kde: Knihovna Ústeckého kraje, Velká Hradební 45 a 49, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Po menší přestávce se vrací ples knihovny, který zprostředkuje netradiční zážitek v podobě slavnostního plesu přímo mezi knihami. Pod moderátorskou taktovkou Kamila Bílského se návštěvníci akce mohou těšit na kapelu Falzet, taneční workshop karibských tanců nebo také na benefiční aukci, jejíž výtěžek půjde na pomoc spolku Felisicat, který se v Ústí nad Labem stará o venkovní kočky. Ples se uskuteční v sobotu 11. března od 19.00 v budově knihovny ve Velké Hradební 45 a 49 v Ústí nad Labem. Lístek přijde na 200 korun.

Pražská hip-hopová skupina Prago Union v Ústí nad Labem

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Pražská hip-hopová skupina Prago Union přijde do Ústí nad Labem a kromě toho, že přijde, tak taky zahraje. Jejich šéf není hezoun ze žurnálu a stát se “sexsymbolem” už “kousající bezzubý básník” Kato asi taky nestihne. Jejich pecky nehrají rádia a na trpitele to neuhrají – dramaturgové je nebojkotují, tyhle dva světy se prostě jen naprosto míjí. Jejich muzika tam nepatří, má tak daleko k “populární”, jak to jen jde. Nemají hit a pozor: nemají ani pořádný skandál. A přesto na ně lidé chodí. V ústeckém Národním domě uvidíte Prago Union v sestavě: Kato, DJ Ramel, kytara, basa, bicí, klávesy. Start akce je v sobotu 11. března od 20.00. Lístek přijde na 350 korun.

Premiéra operety Mamzelle Nitouche v ústeckém divadle

Kdy: Pátek 10. března od 19.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150-430 korun

Proč přijít: Mamzelle Nitouche patří mezi nejhranější díla pařížské operety. Pro příslušníky starší generace je dílo spjato s představou vynikajícího představitele dvojrole šantánového skladatele Floridora a klášterního varhaníka Célestina Oldřicha Nového. Dvojí život člověka, pohybujícího se v klášteře i v šantánu, přináší řadu komických situací postavených na kontrastu obou prostředí. Operetu Mamzelle Nitouche uvede Severočeské divadlo v Ústí nad Labem v premiéře v pátek 10. března od 19.00, další představení bude v neděli 12. března od 17.00. Lístek stojí od 150 do 430 korun. Režie se chopil Libor Žídek, choreografem je Vladimír Gončarov. Dirigovat budou Pavol Tužinský a Milan Kaňák.

Mluviti pravdu na prknech Činoherního studia

Kdy: Pátek 10. března od 19.00

Kde: Činoherní studio, v Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Nejslavnější román nejslavnějšího ústeckého autora současnosti na jevišti nejslavnějšího sudetského divadla všech dob. Dramatizaci Formánkova románu Mluviti pravdu můžete vidět v pátek 10. března od 19 hodin v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Těšte se na pouť mexického českého německého Rakušana z Vídně přes Třebíč, Mauthausen, Znojmo, Valdice, Hamburk, Venezuelu do Ústí nad Labem a téměř zpět. Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života. Na divadelních prknech se představí třeba Petr Uhlík, Josef Kadeřábek či Klára Suchá. V hře hraje i spisovatel Josef Formánek, který pochází z Ústí nad Labem. Proslavily ho knihy Prsatý muž a zloděj příběhů či Úsměvy smutných mužů. Lístek přijde na 350 korun.

LOUNSKO

Hasičský ples v Lenešicích

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: sokolovna Lenešice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Lenešice pořádá v sobotu 11. března Hasičský ples. Uskuteční se v místní sokolovně. Dámy a pánové se mohou těšit na zajímavý doprovodný program a bohatou tombolu. O hudbu se společnosti postará skupina Taurus. Jako zpestření vystoupí taneční skupina HD Zlouni a také muzikál Děti ráje s hity Michala Davida.

MDŽ v Holedeči

Kdy: sobota 11. března od 19.00

Kde: Kulturní dům Holedeč

Za kolik: 0/100 korun

Proč přijít: V Holedeči se v sobotu 11. března uskuteční oslava Mezinárodního dne žen. Dívky a dámy jsou, samozřejmě s doprovodem, zvány do místního kulturního domu. Program začne v 19 hodin, přítomné vystoupením potěší zpěvák a hudebník Martin Maxa a houslistka Jolana Szajewska. Až dozní potlesk, bude prostor pro volnou zábavu. Setkání připravila obec Holedeč. Muži a hosté bez vstupenek zaplatí za vstupné stokorunu.

CHOMUTOVSKO

Hasičsko - Josefovská zábava

Kdy: sobota 11. března od 19.00

Kde: kulturní dům v Hoře Sv. Šebestiána

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Kulturní dům v Hoře Svatého Šebestiána bude v sobotu 11. března svědkem velké veselice. Uskuteční se tam Hasičsko - Josefovská zábava, spojená zároveň s oslavou Mezinárodního dne žen. Sál se otevře v 19 hodin, hudba se rozezní o hodinu později. Večerem bude provázet málkovská kapela Maruška je pryč. Dámy a pánové se mohou těšit i na oblíbenou tombolu. Ceny se budou vydávat hodinu před půlnocí. Zábavu pořádají dobrovolní hasiči z Hory Sv. Šebestiána ve spolupráci s obcí.

Festival Expediční kamera

Kdy: pátek 10. března od 16.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec n. O.

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Třináctý ročník mezinárodního festivalu cestovatelských filmů Expediční kamera míří do Klášterce nad Ohří. Uskuteční se tam v pátek 10. března. Zahájení v kulturním centru proběhne v 16.00, pak už diváci uvidí několik pozoruhodných snímků. Většina má stopáž kolem dvaceti minut, některé jsou kratší, dva jsou i výrazně delší. Diváci na Expediční kameře tentokrát uvidí filmy Ticho, Madagaskar - ostrov duchů a kouzel, Dovolené na Baffinově ostrově, Strážci údolí sopky Tupungato, Vznešená, Nejdelší svatební cesta, Mallorca a Divoké vody. V 19.00 proběhne slosování vstupenek o ceny z obchodu s outdoorovým vybavením.

LITOMĚŘICKO

Obranářský závod ZKO Litoměřice

Kdy: sobota 11. března od 9.00

Kde: cvičiště ZKO Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Základní kynologická organizace Litoměřice zve v sobotu 11. března na obranářský závod. Začne v 9.00, závodníci se ale budou scházet už o hodinu dříve. Soutěžit budou kategorie ZZO, ZVV1, IGP1 a IGP3. Startovné v den konání činí 400 korun. Tři nejlepší účastníci v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny. Občerstvení pro účastníky závodu i hosty bude připraveno v areálu cvičiště.

Ztracená zákoutí Terezína

Kdy: neděle 12. března od 13.00

Kde: Dukelských hrdinů 43, Terezín

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Pojďte poznat ztracená zákoutí Terezína a dostat se do míst, která jsou normálně veřejnosti nepřístupná. Poznáte poslední místo odpočinku Gavrila Principa, zapomenutý kinosál a tělocvičnu, ale i monumentálnost podkroví a sklepů vojenských budov. Prohlídka trvá asi tři až čtyři hodiny, kapacita jedné prohlídky je nejvýše 20 návštěvníků. Sraz je u Retranchementu 5. S sebou je vhodné mít pevnou pohodlnou obuv a oblečení, u kterého nebude vadit případné zašpinění. Další termíny prohlídek jsou 26. 3., 16. 4., 8. 10., 22. 10. a 12. 11.

TEPLICKO

František Kop Quartet

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Tepjazz Teplice

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Soubor vznikl na počátku roku 1995 u příležitosti účinkování na festivalu Pražské jaro. Současné složení tvoří vedle vedoucího souboru saxofonisty Františka Kopa (1959) pianista Petr Malásek (1964), baskytarista Martin Lehký (1973) a bubeník Pavel Zbořil (1962). Ve výběru repertoáru je kladen důraz na vlastní tvorbu (Kop, Malásek), která směřuje k větší prokomponovanosti jednotlivých skladeb. Stylové rozpětí původních kompozic je poměrně široké, protože se inspiruje rozličnými hudebními vlivy (blues, funk, latin, free).

Sněhulákoviny s Janou Rychterovou

Kdy: neděle 12. března od 10.00 a 14.00

Kde: Dům kultury Teplice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Co se stane, když na pódium vtrhnou sněhuláci? Přece je veselo! Hlavně když těmi sněhuláky jsou zpěvačka a moderátorka Jana Rychterová, kterou děti znají např. z Českého rozhlasu Dvojka a Rádia Junior a dále herec a bavič Jirka Kohout. Je z toho zábavný dětský karneval plný písniček, tancování, hádanek a sněhulákového soutěžení. Délka představení: 75 min. Vstupné jednotné pro děti od dvou let i dospělý doprovod.

DĚČÍNSKO

Totální nasazení + zakázanÝovoce Crazy World Tour 2023

Kdy: pátek 10. března od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Punkrockové kapely Totální nasazení a zakázanÝovoce se vydávají na společné jarní turné Crazy World Tour 2023. Fanoušci se mohou těšit v rámci jejich společných turné na comeback po 10 letech. Letošní turné čítá dvanáct zastávek po celém Česku, jejich pátou zastávkou bude klub "Garáž" v Děčíně. Totální nasazení vystoupí od 22 hodin, zakázanÝovoce pak od 23.30. Lístek přijde na 300 korun.

Výstava Zámecká zbrojnice

Kdy: Do 23. června 2023

Kde: Šluknovský zámek

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Řád Černých rytířů z České Kamenice si připravil přehlídku historických kanónů, cínových vojáčků a historické výzbroje a výstroje. Výstava Zámecká zbrojnice je na Šluknovském zámku k vidění denně včetně víkendů od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00.