Silvestrovský běh na Benediktu Kdy: Pátek 31. prosince od 8.30 hodin, hlavní závod v 10.30 hodin Kde: prezentace na 18. ZŠ, trať kolem vodní nádrže Benedikt Atletický klub Most za podpory Statutárního města Mostu zve na již 36. ročník Silvestrovského běhu Benedikt 2021. Ten se uskuteční 31. prosince od 9 hodin. Prezentace od 8.30 hodin na 18. ZŠ v Mostě (boční vchod do jídelny) 9.45 hodin. Nejpozději však patnáct minut před startem dané kategorie. Pro urychlení prezentace, prosíme o využití přihlášek přes e-mail: rybak.milan@seznam.cz. Startují již tradičně i dětské kategorie. Hlavní závod mužů a žen na 6 000 m (3 okruhy) startuje v 10.30 hodin.

Silvestr a ohňostroj v Mostě

Kdy: 31. prosince od 19.00 hodin

Kde: Hrad Hněvín

Mostecká radnice oznámila, že na silvestra nebude na náměstí žádný kulturní program. Město svůj ohňostroj stejně jako loni odpálí na hradě Hněvín v 19 hodin, kdy na bezpečnost v areálu dohlédnou dobrovolní hasiči a strážníci. Kdo nebude moci sledovat světelnou show na dálku z okna, ulice, parku Šibeník nebo z dalších vyvýšených míst ve městě, může si pustit přímý přenos na radničním webu. Tam bude odpočet i hudba k ohňostroji, včetně živého vstupu s moderátorem Petrem Říbalem.

Zimní farmářské trhy

Kdy: Do 6. ledna, denně od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

Zimní farmářské trhy na 1. náměstí v Mostě zůstávají otevřeny až do 6. ledna. Stánkový prodej je zde zajištěn denně od 10 do 18 hodin.

Silvestr v Litvínově

Kdy: Pátek 31. prosince od 17.00 hodin

Kde: Zámecký park a Voigtovy sady

V 17 hodin má začít videoprojekce na budovu zámku, na níž lidé z parku uvidí výjevy z historie a současnosti Litvínova. Poté je v plánu vystoupení kejklíře s ohněm a příchod Valdštejnů s ponocným. Dění by se pak mělo přesunout do sadů za kostelem, kde se od 18 hodin počítá s ohňostrojem s doprovodnou reprodukovanou barokní hudbou.

Novoroční vycházka k jezeru Most

Kdy: kdykoliv od 24. do 26. prosince

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Venkovní kluziště v Mostě

Kdy: 31. prosince od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: V Radničním parku v Mostě

Poslední den v roce, tedy na Silvestra 31. prosince, se bude na kluzišti bruslit od 10 do 18 hodin. Na Nový rok 1. ledna bude zavřeno, ale v dalších dnech bude kluziště opět fungovat, pokud to počasí umožní.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Kdy: přístupná celoročně

Na Nový rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.