Kdy: čtvrtek 24. Září od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Ve čtvrtek 24. září od 10.00 hodin uvádí Divadlo rozmanitostí v Mostě představení Výlet. Jedná se o již osvědčenou kamarádskou mimi road – movie. Jízda po prvních vjemech a dojmech pro děti od 0 let. Batolecí cesta kolem Země z pokojíčku až na kraj světa. Výprava do neznáma, na které čekají malá i velká dobrodružství. Hra je nejkratší cestou k lidskému srdci, fantazie je lehká jako pírko a měsíc je oko do duše indiána. Představení pro všechna čerstvě narozená mláďata, nemluvňata, batolata, předškolňata.