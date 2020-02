Kdy: čtvrtek 30. ledna od 19 hodin

Kde: Centrum Benedikt v Mostě

Ve čtvrtek 30. ledna od 19 hodin přijede do Mostu koncertovat Manu Lanvin a The Devils Blues. Po vyprodaných koncertech doma ve Francii, Španělsku, Německu, Beneluxu i Americe přijíždí poprvé na jediný koncert do Česka. Jako hosta si ho na svá vystoupení například rocker Johnny Hallyday, bluesman Johnny Winter anebo jazzman Quincy Jones. Natočil šest alb, předposlední z roku 2016 se jmenuje Blues, Booze & Rock'n'Roll (Blues, chlast a rock´n´roll) na posledním, Grand Casino z února 2019, hostuje i Buddy Guy nebo Poppa Chubby.

„Hudba má úžasnou moc,“ říká Manu Lanvin. Když dvě hodiny zpívám lidem z pódia pozitivní příběhy, oni pak za mnou přijdou a říkají: „Wow, to byla terapie! Ta nálada mi vydrží dlouho!“ Jeho koncerty jsou strhující a úporné jako když chcete nacpat tlusté do tenkého. I kdyby koncem ledna mrzlo, přijďte na Benďák klidně jenom v tričku - Manu Lanvin vás se svou kapelou The Devil Blues rozehřeje a rozpálí do běla!

Jana Benešová