Kdy: sobota 29. února od 21 hodin

Kde: hudební klub Ponorka v Litvínově

Řadu lidských obětí si vyžádaly rozsáhlé požáry, které několik měsíců sužují hlavně jihovýchod Austrálie. Katastrofa je to také pro tamní faunu a flóru. Tímto koncertem se přidáváme k akcím, které v severních Čechách prostřednictvím benefičních koncertů chtějí aspoň symbolickou částkou podpořit boj australských záchranářů, kteří se snaží zachraňovat před požáry ohrožená a postižená zvířata. Vystoupí: Baty von Janof acoustic-punk / Janov, Cácory acoustic-punk / Děčín, George acoustic-punk / Teplice, Malá modrá obluda folk-punk / Most, Tom77 folk-punk / Dubany a Will Eifell Lo-Fi-folk / Ústí nad Labem.