Kdy: středa 19. srpna od 20.30 hodin

Kde: nádvoří zámku Valdštejnů

Za kolik: 50 Kč, důchodci 30, děti 20 Kč

Docela velké divadlo Litvínov zde odehraje bláznivou a tak trochu i brutální komedii autora úspěšných seriálů, jako je Kancelář Blaník a republika Blaník a také komedie Za úplňku, Roberta Geislera.

Je to kus, který diváka rozhodně nezklame. Hra Armagedon je o tom, že i na zničení světa jsou potřeba dotace. Tisíce let připravovaný plán zničení světa je v ohrožení, protože se mladý europoslanec rozhodne poznat, jak žijí “obyčejní lidé“ a nastoupí do tramvaje.