Kino Kosmos Most

Pátek 21. 8. od 17.30

Hurá do džungle

Pátek 21. 8. od 18.00

Jeskyně

Pátek 21. 8. od 20.00

Šarlatán

Sobota 22. 8. Od 15.00

Trolové: Světové turné

Sobota 22. 8. od 17.30

Hurá do džungle

Sobota 22. 8. od 18.00

Jeskyně

Sobota 22. 8. Od 20.00

Šarlatán

Neděle 23. 8. Od 15.00

Trolové: Světové turné

Neděle 23. 8. od 17.30

Hurá do džungle

Neděle 23. 8. od 20.00

Jeskyně

Neděle 23. 8. Od 20.00

Šarlatán

Čtvrtek 27. 8. od 17.30

Štěstí je krásná věc

Čtvrtek 27. 8. od 18.00

Křupaví mazlíčci

Čtvrtek 27. 8. od 20.00

Tenet



Letní kino Litvínov

(koupaliště Koldům)



Pátek 21. 8. od 21.30

Poslední aristokratka

Sobota 22. 8. od 21.30

Šťastný nový rok