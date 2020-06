Kdy: pátek 19. června od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Kdo vymyslel název Dost času se asi nezjistí. V průběhu let od založení prošlo kapelou mnoho mosteckých muzikantů a muzikantek, měnilo se nástrojové obsazení, kapela se i několikrát rozpadla. Během let hrála na nejrůznějších místech v regionu. V létě 2002 začíná nahrávat první CD ve studiu Softex v Mostě. Bohužel ani jedna z nahrávek nespatřila světlo světa, protože se zvukaři podařilo všechno smazat. Na podzim se ve zkušebně nahrálo CD, které nese název „Experimental Demo“. A opět mnoho krátkodobých příchodů a odchodů. Zůstávají jen zakládající členové a tak Dolfiho a Werniho v roce 2012 doplňuje o doprovodnou kytaru a zpěv Míra Mundok. Zkouší se nové Dolfyho písničky, mění se repertoár a zvuk kapely i vzhledem ke složení. To je:



Adolf "Dolfi" Hájek - kytara, zpěv,

Míra Mundok - kytara, zpěv,

Pavel Zikmund - bicí, perkuse,

Jitka Raková - saxofon, zpěv



Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvednete v den konání koncertu od 19 do 19.30 hodin.