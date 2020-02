Kdy: pátek 7. února od 20.15 hodin

Kde: na stanici TV Prima

V prvním díle pořadu TV Prima Superšéf – 24 hodin do pekla a zpět se převlečen za motorkáře vydá Zdeněk Pohlreich se štábem na sever. A to do Mostu do Ristorante Nautico. „Jestli tohle je italská restaurace, tak já jsem Benito Mussolini,“ říká v upoutávce Šéf.

Kromě toho, že Pohlreich, jak píše promo televize Prima, v utajení rozkryje všechny nešvary této restaurace, díky čemuž je také schopen poradit provozovatelce, jak zútulnit prostory podniku, vysmýčit a přestavit k plné funkčnosti kuchyni, pracuje také s psychikou všech, kdo v restauraci pracují. Vše směřuje k tomu, že se Ristorante Nautico opravdu stane nejlepší italskou restaurací v Mostě. K tomu je ale zapotřebí obrovské nasazení všech zúčastněných.

Zdeněk Pohlreich v úvodu každého dílu vysvětluje: „Pokusím se zachránit všechny ty zoufalce za 24 hodin. V době sociálních médií může podnik za den uspět, nebo ztroskotat a na nás je, aby to byla ta první varianta. Ovšem pokud je chci zachránit, musím jít do pekla a zpět. Pojďte se mnou.“ Pořad na stanici TV Prima začíná ve 20.15 hodin.

Jana Benešová