Kdy: pátek 6. prosince

Kde: na fcb profilu Svatebního salonu Delta

Svatební salon Delta Most bude dnes provádět výběr modelek pro lednovou show Svatba nanečisto. Hlavním požadavkem je výška modelky 170 centimetrů, umění chodit na podpatcích, usmívat se a mít chuť projít se ve svatebních šatech z nové kolekce pro rok 2020. „Vaše míry, výšku a fotku prosím posílejte do komentáře pod tento příspěvek Svatebního salonu Delta na facebooku. Výběr proběhne v oátek 6. prosince a následný fitting pak v následujícím týdnu od 9. do 13.prosince. „Tato přehlídka je formou TFP a není honorována,“ upozorňuje pořadatel akce s tím, že hledá modelky všech velikostí, od velikosti 32 do 50.