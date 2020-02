Kdy: pátek 31. ledna od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady

Stará škola vznikla v roce 1983 z předešlých formací S.D.R. a Omnia Blues Band. Zakládající trio bylo od vzniku až do prosince 2009 beze změn.V osmdesátých letech pětičlenné obsazení, v období 1987-95 čtyřčlenné, poté až do prosince 2009 opět trio. Od ledna 2010 změna na postu bubeníka + nově obsazení postu zpěvačky. Od ledna 2018 další změna na postu bubeníka a zpěváka (už jen jako host v programu Jinak). Od poloviny roku 2016 do počátku roku 2018 s kapelou v programu Stará Škola jinak vystupoval jako host klávesista Michal Wakeman Mareček, od počátku roku 2018 s kapelou v programu Stará škola unplugged vystupuje jako stálý host kytarista Miroslav Slávek Vojnar a od listopadu 2018 v programu Stará škola jina vystupuje jako stálý host zpěvák Mentol.



V mosteckém Rokáči Vinohrady zahraje Stará škola v sestavě Dalibor Štefl - basové kytary, zpěv, percussion, foukací harmonika, Hans Lewr - bicí nástroje, percussion, Vítězslav Štefl - kytary, zpěv, kytarový syntezátor a Mentol - zpěv, akustická kytara.