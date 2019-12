Kdy: neděle 15. prosince od 10 hodin

Kde: Autodrom Most

První šanci mají už tuto neděli 15. prosince od 10 do 16 hodin s hodinovou polední přestávkou od 12.30 do 13.30 hodin.

„Navazujeme tak na praxi posledních let. Chceme, aby si fanoušci užili dráhu zase trochu jinak, třeba zasněženou. Jezdíme za každého počasí,“ uvedl obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub Krafek.

Zimních jízd se mohou zúčastnit pouze vozy s registrační značkou a platnou technickou kontrolou. Dalšími termíny jsou 18. leden a 15. únor ve stejných časech. Před jízdou je nutné zakoupit kupon ke vjezdu na dráhu ve startovní věži autodromu. „Dosažený čas v jednom kole z bezpečnostních důvodů neměříme,“ upřesnil Krafek.

Velký závodní okruh si lze kdykoli pronajmout také pro individuální testování a tréninky nebo testování a tréninky závodních týmů. „V rámci projektu OC Race nabízíme i svezení v závodním voze Škoda Octavia Cup RS III, a to jak za volantem, tak na žhavém sedadle spolujezdce,“ doplnil Krafek s tím, že divácký zážitek pak autodrom nabízí fanouškům veteránů. Po třech letech zavítá na malý závodní okruh na polygonu mezinárodní dálková rally historických vozidel The Winter Trial. Pětasedmdesát posádek ve středu 29. ledna mezi 11.45 a 14.30 hodin absolvuje jeden z náročných testů pravidelnosti. Vstupné je zdarma.

Jana Benešová