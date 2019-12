Kdy: čtvrtek 28. listopadu od 17 hodin

Kde: Skautský institut v Mostě

Betlémská hvězda představuje mýtus, legendu, či skutečnou pravdu? O tom, jak to bylo se dodnes celá řada vědců pře. Podle legendy před dávnými časy hvězda letící nad Betlémem zvěstovala třem králům, aby si pospíšili a do Betléma spěchali, poklonit se přišli novému králi Spasiteli židovského národa. Všechno to byla ale vzácná shoda okolností, mimořádný astronomický úkaz. Jeho vysvětlení vám nabídneme v našem předvánočním povídání, které bude mimořádné doplněno před zahájením přednášky pozorováním astronomickými dalekohledy. Totiž právě na tento čtvrtek, tj. 28. listopadu, se znovu na obloze opakuje uvedený mimořádný úkaz, který dal částečně za vznik naší legendě. Přednáší Zdeněk Tarant - předseda Astronomické společnosti Most.

Jana Benešová