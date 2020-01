Jak hlasovat?

Hlasovat pro nejlepší sportovce můžete prostřednictvím kuponu, který vychází v tištěných novinách v pondělí. Ten můžete zaslat na adresu redakce Mosteckého deníku (je na kuponu uvedena), nebo do redakce sami odnést. Hlasovat můžete i prostřednictví mailu - jeden mail je jeden hlas a vámi vybraného sportovce nebo klub zaslat na emailovou adresu redaktora vaclav.veverka@denik.cz. Hlasování bude probíhat do 20. února. Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců se pak uskuteční v Městském divadle v Mostě 5. března od 19.00 hodin.

Vedle čtenářů Deníku budou hlasovat také trenéři, sportovní novináři, zástupci ČUS a další subjekty, ale pouze hlasy čtenářů Deníku rozhodnou o tom, kdo se stane Hvězdou Deníku.

Jednotlivci dospělí:

Petr Pastýřík (silové sporty): Nejvýraznějším úspěchem mosteckého strongmana bylo v roce 2019 stříbro na MS v Ukrajině v týmové kategorii. Na MČR v Kladně pak vybojoval bronzovou medaili. Na tuzemských závodech také sbíral medailová umístění.

Ondřej Bíro (Gamblers Most, malá kopaná): Jeden z nejúspěšnějších hráčů malé kopané na Mostecku. Účastník loňského MS v Austrálii, držitel mosteckého titulu s týmem Gamblers, se kterým vybojoval bronz na MČR.

Daniel Kasal (Atlético Most, malá kopaná): Další úspěšný zástupce mostecké kopané, účastník MS v Austrálii.

Dominika Müllnerová (DHK Baník Most, házená): Nejúspěšnější mostecká házenkářka, která získala v roce 2019 s týmem DHK Baník Most sedmý český titul. Müllnerová je v Mostě jediná, která má všech 7 titulů.

Dominika Zachová (DHK Baník Most, házená): Kanonýrka a sběratelka medailí, která svými góly pomohla dostat Most historicky poprvé do vyhlášené Ligy mistrů.

Veronika Dobiášová (Super Stars Most, badminton): Na začátku února 2019 přidala do své bohaté medailové sbírky první medaili z MČR dospělých za třetí místo ve dvouhře žen a v červnu první titul Akademické mistryně ČR. Touží se probojovat na olympiádu.

Jakub Langhammer (Krušnoman Triatlon Team Litvínov): Člen litvínovského klubu úspěšně závodí v zahraničí. Při olympijském triatlonu v Subic Bay na Filipínách vybojoval stříbro. V Malajsii při Challenge Iskandar Puteri na tratích polovičního Iromana bral bronzovou medaili.

David Konečný (SK LEON Most, bojové sporty): Na mistrovství světa asociace WTKA vybojoval Konečný zlatou a stříbrnou medaili.

Tomáš Šebek (SK LEON Most, bojové sporty): Na mistrovství světa si pověsil na krk zlatou a bronzovou medaili.

Viktor Hübl (HC Verva Litvínov, hokej): Jedna z hlavních tváří hokejové Litvínova. Hübl i ve svých 41 letech stále patří k ústředním postavám místního celku.

Michal Trávníček (HC Verva Litvínov, hokej): Srdcař a klubista, bojovník. Hokejista, který až na pár zápasů za Zlín, spojil celou svou extraligovou kariéru s Litvínovem.

Matouš Kasal (Painbusters Most, softbal): Výrazná osobnost mosteckého týmu a reprezentace. Na klubové úrovni pomohl Kasal v roce 2019 Mostu k historicky první extraligové medaili bronzu.

Jednotlivci mládež:

Kamila Javorková (Plavecký klub Litvínov): V závěru roku 2019 vybojovala bronzovou medaili na MČR dorostu a dospělých v Plzni. Při Velké ceně Chomutova vybojovala stříbro, když rychlejší byla už jen olympionička Simona Kubová.

Zdeněk Marel (SK LEON Most, bojové sporty): Kompletní sbírku medailí tedy zlato, stříbro a bronz si Marel přivezl z MS asociace WTKA.

Jan Bláha (SK LEON Most, bojové sporty): Z MS světa si přivezl bronzovou medaili.

Matyáš Vítězslav (SK LEON Most, bojové sporty): I Bláha se za rok 2019 může pyšnit titulem mistra světa.

Sophie Ellen Kučabová (Krasobruslení Most): V loňském roce vybojovala na mistrovství ČR šesté místo. I letos má nominaci na MČR jistou. V letošním roce byla, díky svým úspěchům, nominovaná krajskou komisí na Zimní olympiádu dětí a mládeže.

Eva Blahoutová (Krasobruslení Most): Bruslařka, která se ve svých deseti letech pyšní několika dvojitými skoky, s kterými sbírá úspěchy v nejvyšší soutěži v rámci ČR. Letos se připravuje na mistrovství ČR, kde chce zabojovat o vyšší příčky.

Jan Myšák (HC Verva Litvínov, Hamilton Bulldogs, hokej): Sedmnáctiletý útočník, který zahájil druhou sezonu v nejvyšší soutěži a začátkem tohoto roku reprezentoval s výběrem do dvaceti let na juniorském MS v Ostravě a Třinci. Pak se vydal do zámoří do týmu Hamilton Bulldogs.

Vít Kočí (Painbusters Most, softbal): Mladá opora mosteckých Painbusters a mládežnické reprezentace. Se svým týmem vyhrál titul juniorského mistra republiky.

Vojtěch Buchner (Painbusters Most, softbal): Další z klíčových hráčů mosteckého celku, který letos vybojoval extraligový titul.

Pavel Fieron (Škola bojových umění Most): Z mistrovství světa v Gruzii v Jiu-jitsu si přivezl titul světového šampiona. K tomu přidal dvě stříbra a jeden bronz.

Michal Kořínek (Škola bojových umění Most): Podobně jako jeho oddílový kolega Fieron, tak si Kořínek bojoval na MS v Gruzii a přivezl si titul a stříbrnou medaili.

Matěj Havíř (Škola bojových umění Most): Ani tento sběratel medailí nezůstal v Gruzii pozadu a z MS si dovezl bronzovou medaili.

Matěj Kácovský (HKC Racing Team, motosport): V celkovém hodnocení loňského ročníku Italian Formula Trophy v kategorii dvoulitrových monopostů Renault obsadil Kácovský třetí místo.

Dominik Štěpánek (Box klub Tonka Most): V roce 2019 se Štěpánek stal popáté v řadě mistrem České republiky. Tituly začal sbírat v roce 2015.

Jan Matuščín (BHC Starcolor Most, stolní hokej): V kategorii starších žáků vybojoval při mistrovství České republiky mistrovský titul.

Dalibor Sem (SVČ Most, stolní hokej): Mezi mladšími žáky se při své premiéře na MČR ve stolním hokeji v závěru loňského roku k titulu mistra prostřílel Dalibor Sem.

Družstva dospělí:

DHK Baník Most (házená): V roce 2019 mostecké házenkářky vybojovaly svůj sedmý titul. K tomu přidaly další zlato v Českém poháru a jako první český tým si zahrály ženskou Ligu mistrů.

Painbusters Most (softbal): Softbalisté Painbusters Most měli rok 2019 podařený. Poprvé v historii klubu vybojovali extraligovou medaili. Měla bronzový lesk.

HC Verva Litvínov (hokej): Stálice na českém hokejovém nebi. Více jak šest desítek let se hokejový klub z Litvínova drží mezi extraligovou elitou.

FK Baník Souš (fotbal): Divizní fotbalisté Souše se zlepšují rok, co rok. Loni poprvé zakončili sezonu na bedně, když v divizní konkurenci byli třetí.

Gamblers Most (malá kopaná): Jeden z nejúspěšnějších týmů v malé kopané v zemi. Loni vybojovali Gambleři mostecký titul, na MČR byli bronzoví a zahráli si v Itálii EUROCUP.

Super Stars Most (badminton): Stabilní vychovatel úspěšných badmintonistů, kteří sbírají úspěchy, jak v České republice, tak v zahraničí.

Krušnoman Triatlon Team Litvínov: Neskutečných pět světadílů v loňském roce navštívili závodnici tohoto triatlonového klubu z Litvínova. Úspěchy sbírají například na Filipínách nebo v Africe.

HKC Racing Team (motosport): Úspěšný motoristický klub je byl loni výrazně vidět například v okruhové sérii Carbonia Cup, kde se jezdům jako Luderer, Kácovský a Zach dařilo a získávali pódiová umístění.

SK LEON Most (bojové sporty): Mostecká kickboxerská stálice, jejíž reprezentanti řádí na tuzemských zápasištích i v zahraničí. Mostecký LEON vychoval spoustu medailistů, ale také mistrů světa.

Mostečtí lvi (hokej): Mostecký hokejový klub, který úspěšně bojuje ve druhé lize. I letos se Mostečané drží na vrcholu tabulky a myslí na play off.

Družstva mládež:

The F.A.C.T. (tanec): Úspěšná taneční skupina zaměřená na street dance, která sbírá úspěchy po českých soutěžích.

Taneční studio Kamily Hlaváčikové: Další ze zástupců mostecké taneční scény, který je úspěšný v tuzemských soutěžích a dokázal si vybojovat i nominaci na MS do Kalifornie.

Mostecký fotbalový klub ročník 2011: Mladí fotbalisté v roce 2019 ukázali, že patří v ČR mezi špičku, když na Ondrášovka Cupu, který byl jakýmsi neoficiálním mistrovství ČR, vybojovali bronz. Mladí talenti sbírali medaile i na dalších turnajích v těžké konkurenci.

Starší žáci A HC Litvínov (hokej): Mladí hokejisté v roce 2019 vybojovali ve své kategorii titul mistra ČR na šampionátu v Ostravě Vítkovících.

Plavecký klub Litvínov: Nejsou závody, kde by mladí litvínovští plavci nebyli vidět. Mají mezi sebou mistry republiky a ve statistikách spoustu předních umístění.

Super Stars Most (badminton): Úspěšný mostecký klub, který vychovává mladé sportovce, kteří se prosazuji na tuzemské scéně, ale také v zahraničí.

Ploutvové plavání Uhlomost sport: Na mistrovství ČR v takzvané „Potápěčské lize“ se loni dařilo dívkám tohoto oddílu, které po tuhém boji obhájily stříbrné medaile za domácími ženami KSP Olomouc a před družstvem Laguny Nový Jičín.

Starší dorostenky DHK Baník Most (házená): Potřetí za sebou vybojovaly mladé házenkářky český titul. Navíc k němu přidaly i zlato v česko-slovenském poháru.

Krasobruslení Most: Oddíl, který reprezentuje své město po celý rok těmi nejlepšími výkony a je žádán okolními městy a městy v sousedním Německu, kde vystupuje u příležitostí otvírání kluzišť, vánočních trhů s bruslařskými exhibicemi. Mimo klasické závody má několik nominací na mistrovství ČR 2020, účinkující v muzikálu na ledě, který cestuje nejen po ČR.

Painbusters Most (softbal): V roce 2019 vybojovali titul mistra ČR v kadetech a zlato brali i v juniorské kategorii.

BHC StarColor Most (stolní hokej): Úspěšný oddíl stolního hokeje, který má ve svém středu čerstvé mistry republiky.

SK LEON Most (bojové sporty): Mládežníci kickboxerského oddílu září doma i v zahraničí. Ve sbírkách mají tituly světových šampionů.

Škola bojových umění Most: V loňském roce se svěřencům trenéra Tomáše Hrnčála skvěle vedlo na MS Jiu-jitsu v Gruzii. Domů přivezli medaile a nové světové šampiony.

Trenér/ka:

Jiří Tancoš (DHK Baník Most, házená): Trenér mosteckých házenkářek dokázal se svým týmem jako první kouč v historii české ženské házené vybojovat postup do Ligy mistrů.

Petr Johana (FK Baník Souš, fotbal): Soušský divizní klub loni vybojoval své nejlepší umístění v historii, když ho Petr Johana dokázal přivést na třetí místo tabulky.

Michaela Smolková (Krasobruslení Most): Trenérka s velkým T, která umí sestavit bruslařům jízdy přímo na tělo, díky kterým po celou sezónu sbírají úspěchy ve všech městech ČR.

Alena Karlovská (lektorka The F.A.C.T.): Mostečanka Alena Karlovská je úspěšnou choreografkou, tanečnicí a lektorkou. Je přední odbornicí na street dance a zakladatelkou skupiny the F.A.C.T.

Kamila Hlaváčiková (Taneční studio K. Hlaváčikové): Úspěšná taneční lektorka, která se svými mladými svěřenci září na vystoupeních po celé zemi a dokáže je připravit i do reprezentace.

Veterán:

Alena Vrátná (Krušnoman Triatlon Team Litvínov): Neúnavná vytrvalkyně, která sbírá dobrodružství různě po světě a nedávno dokončila náročný triatlon na Sahaře.

Jan Port (Super Stars Most, badminton): Badmintonista se v roce 2019 probojoval na veteránské mistrovství světa do polských Katowic.

Zbyněk Zeman (Krušnoman Triatlon Team Litvínov): V kategorii muži 65 69 let Zbyněk Zeman vybojoval v roce 2019 titul mistra ČR v duatlonu. Zlato získal v Czechman tour v dlouhém triatlonu a stříbro v Českém poháru v olympijském triatlonu.