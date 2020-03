Vítězové budou oceněni v několika kategoriích a to jednotlivci – dospělí, jednotlivci – mládež, družstva – dospělí, družstva – mládež, veterán a trenér. Čtenáři Mosteckého deníku pak rozhodli o vítězi kategorie Hvězda Deníku.

V roce 2019 dosáhli sportovci z Mostecka řady velkých úspěchů. Můžeme se pochlubit hned několika mistry světa, Evropy a České republiky. Mezi nominovanými sportovci je také mnoho reprezentantů. Jak dopadla anketa v loňském roce? Zvítězila házenkářka a sedminásobná mistryně republiky Dominika Müllnerová. Házenkářky se mezi sportovce dostaly opět a to pro jejich historický úspěch v podobě postupu do Ligy mistrů. Skvělý rok 2019 mají za sebou i softbalisté Painbusters Most, kteří historicky poprvé v extralize vybojovali medaili. Měla hodnotu bronzu.

Špičkové sezony prožili kickboxeři David Konečný nebo Tomáš Šebek, kteří se stali mistry světa. Mostecký strongman Petr Pastýřík zase považuje rok 2019 za jeden ze svých nejlepších v kariéře. Triatlonista Jakub Langhammer, který závodí v zahraničí, může mluvit podobně, protože i on si do své sbírky zařadil několik zajímavých medailí například z Filipín nebo Thajska.

Celým galavečerem vyhlášení nejlepších sportovců bude provázet známý televizní komentátor Petr Vichnar. Připravený je doprovodný program. Pokud chcete vidět vyhlášení osobně, krátce před akcí bude k dispozici v městském divadle ještě několik desítek posledních vstupenek.