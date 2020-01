"Obdivuji lidi, kteří dělají takový sport," řekla Mosteckému deníku Müllnerová, která sama běh miluje a naplňuje jím i svou přípravu. Jako brankářka ve hře musí hlavně zabraňovat gólům, neřeší tedy naběhané kilometry, ale o to víc si přidává v přípravě a osobním volnu. Ve slušném čase zvládne půlmaraton, tedy 21 kilometrů.

Litvínovské Krušnomany taková pochvala hodně potěšila.

„Od takhle úspěšné ženy to potěší dvojnásob,“ komentoval to šéf litvínovského triatlonového klubu Krušnoman Tomáš Langhammer a hned hodil na stůl nabídku. „Až Dominiku přestane bavit házení míčem, tak ať přijde k nám do triatlonového ústavu. My ji otevřeme sportovní 4D pohled,“ doplnil Langhammer.

Triatlonista litvínovského Krušnomana Jakub Langhammer.