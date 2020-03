Dominika střídá Dominiku. Na hřišti by to bylo nemožné, v anketě Mosteckého deníku a České unie sportu to jde. Nejúspěšnější sportovkyní mosteckého regionu za rok 2019 se stala křídelnice DHK Baník Most Dominika Zachová. Ta na trůnu vystřídala svou spoluhráčku a brankářku Dominiku Müllnerovou, která anketu ovládla loni. Ani letos nezůstala Müllnerová pozadu a došla si pro druhé místo. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo ve čtvrtek večer v mosteckém divadle. Galavečerem sportovců provázel známý komentátor Petr Vichnar.

Házenkářský Most letošnímu vyhlášení v mosteckém divadle vládl. Házenkářky braly zlato i v kolektivech dospělých a ovládly také kolektivy mládeže, kde se o to postaraly starší dorostenky, které loni potřetí za sebou vybojovaly český titul a navrch přidaly zlato v česko-slovenském poháru. První místo si jako trenér odnesl Jiří Tancoš, opět za DHK Baník Most, jde o historicky prvního trenéra, který vedl české družstvo házenkářek v Lize mistrů.

Mladým sportovcům v anketě vévodil kickboxer Zdeněk Marel, který v roce 2019 vybojoval titul mistra světa a navíc si ze šampionátu v Itálii přivezl ještě stříbro a bronz.

Hvězdou Deníku pak čtenáři vyhlásili sportovní gymnastku Agátu Strýhalovou, pro kterou lidé dokonce hlasovali až z Anglie a Německa.

Pro své ocenění si došla i neúnavná triatlonistka a vytrvalkyně Alena Vrátná, která byla vyhlášena nejlepší veteránkou. Vrátná vybojovala zlatou medaili při Triathlon North Africa, první místo vybojovala při Ultramanovi, kterého dokončila jako první žena a zlatou medaili si přivezla i z náročného Wintermana. „Letos to bylo opravdu zajímavé. Nechávám v anketě lidi hlasovat prostřednictvím kuponů a také emailů. Hlasovalo celkem 3 487 lidí. Do redakce nám došlo 1 125 kuponů. Na pořadí jsem pracoval sedmnáct hodin,“ řekl redaktor Deníku Václav Veverka.

Kdo si odnesl z divadla ocenění?

Jednotlivci dospělí: 1. Dominika Zachová (házená, DHK Baník Most), 2. Dominika Müllnerová (házená, DHK Baník Most), 3. Jakub Langhammer (Krušnoman Triatlon Team Litvínov), 4. David Konečný (bojové sporty, SK LEON Most), 5. Petr Pastýřík (silové sporty), 6. Tomáš Šebek (bojové sporty, SK LEON Most), 7. Ondřej Bíro (malá kopaná, Gamblers Most), 8. Matouš Kasal (softbal, Painbusters Most), 9. Veronika Dobiášová (badminton, Super Stars Most), 10. Daniel Kasal (malá kopaná, Atlético Most).

Jednotlivci mládež: 1. Zdeněk Marel (bojové sporty, SK LEON Most), 2. Nathálie Anne Kučabová (Taneční studio Kamily Hlaváčikové), 3. Dominik Štěpánek (Box klub Tonka Most), 4. Agáta Strýhalová (Klub sportovní gymnastiky Litvínov), 5. Kamila Javorková (Plavecký klub Litvínov), 6. Sophie Ellen Kučabová (Krasobruslení Most), 7. Pavel Fieron (Škola bojových umění Most), 8. Vít Kočí (softbal, Painbusters Most), 9. Matěj Kácovský (motosport, HKC Racing Team Most), 10. Jan Matuščín (stolní hokej, BHC StarColor Most).

Kolektiv – dospělí: 1. DHK Baník Most (házená), 2. Painbusters Most (softbal), 3. Gamblers Most (malá kopaná).

Kolektiv – mládež: 1. Starší dorostenky DHK Baník Most (házená), 2. Painbusters Most (softbal), 3. Starší žáci A HC Litvínov (hokej), 4. Mostecký fotbalový klub ročník 2011, 5. Uhlomost sport (ploutvové plavání).

Trenér/ka: 1. Jiří Tancoš (házená, DHK Baník Most), 2. Kamila Hlaváčiková (Taneční studio K. Hlaváčikové), 3. Petr Johana (fotbal, FK Baník Souš).

Veterán: 1. Alena Vrátná (Krušnoman Triatlon Team Litvínov).

Hvězda Deníku: Agáta Strýhalová (Klub sportovní gymnastiky Litvínov).

Sportovní hvězda České unie sportu: Krasobruslení Most.

Cena Františka Uhlíře: Za Litvínov: Bohuslav Klikar (Klub českých turistů), Za Most: František Machůrka (Judo 15. ZŠ Most).