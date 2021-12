OBRAZEM: Nejlepší svatební fotky roku 2021 ohromí i zaryté odpůrce sňatků

Snímky, které zvládnou jen skuteční mistři fotografie. Snímky, které se dědí z generaci na generaci. Snímky, které jsou ozdobou každého novomanželského alba. Přesně takové jsou fotky, které letos uspěly v 5. ročníku mezinárodní soutěže Svatební fotograf roku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Absolutním vítězem (a současně také vítězem kategorie Black and White - Černobílá fotografie) se stal Fabio Mirulla | Foto: Se svolením Fabio Mirulla; International Wedding Photographer of the Year 2021 - iwpoty.com