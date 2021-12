Žijící členové módní dynastie Gucci a současně dědici Alda Gucciho, bývalého předsedy společnosti Gucci, vyjádřili nespokojenost s jejich vyobrazením v novém filmu Klan Gucci (v originále House of Gucci). Ten natočil režisér Ridley Scott.

Ignorantští gauneři

Potomci Alda Gucciho, který italskou společnost vedl po 33 let až do konce 80. let, vyjádřili rozhořčení zejména nad nedostatkem konzultací ze strany filmařů. Pobouřilo je také jejich vyobrazení jako „ignorantských gaunerů necitlivých k okolnímu světu,“ uvedla rodina v pondělním prohlášení.

Žijte si jako slavný Gucci. Stačí na to jen jedna výplata

Roli Alda Gucciho, syna zakladatele firmy Guccia Gucciho, ztvárnil Al Pacino. Jeho bratra Rodolfa si zahrál Jeremy Irons a v roli synovce Alda Gucciho Maurizia se objevil Adam Driver. Právě ten převzal firmu, kterou řídil až do roku 1995, kdy byl zavražděn. Nájemného vraha si objednala jeho bývalá manželka Patrizia Reggianiová, kterou v novém filmu ztvárnila Lady Gaga.

Film je inspirován knihou z roku 2000 s názvem The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (volně přeloženo do češtiny jako Klan Gucci: Senzační příběh vraždy, šílenství, půvabu a chamtivosti). Tu napsala Sara Gay Fordenová a popisuje v ní pravdivé události. Filmový snímek však podle rodiny Gucciových protagonistům přisuzuje „tón a postoj k všeobecně známým událostem, který jim však nikdy nepatřil“.

Urážka a bolest

„Z lidského hlediska je to nesmírně bolestivé. Uráží to odkaz, na kterém je značka v současnosti postavená,“ stojí dále v prohlášení, které se rovněž ohrazuje vůči „prohlášením herců“. Ti podle všeho Patriziu Reggianiovou obhajují. Podle rodiny Gucci jsou k ní „shovívaví“ a označují ji za „oběť snažící se přežít v mužském a šovinistickém korporátním světě,“ informuje britský server The Guardian.

Podle prohlášení byla společnost Gucci po dobu své sedmdesátileté historie spíše „inkluzivním prostředím“ pod přímou kontrolou rodiny Gucci. V osmdesátých letech, ve kterých se film z velké části odehrává, měla firma na vedoucích pozicích několik žen.

Čína se pustila do cenzury seriálu Simpsonovi. Jeden díl divákům zakázala

Prohlášení končí označením filmu za urážku a jeho odsouzením. „Rodina Gucci je taková, která oslavuje práci svých předků, jejichž památka si nezaslouží být zneužita v podívané, která není pravdivá a která nevystihuje protagonisty pravdivě.“

I přes to, že rodina zdůraznila své právo „k akcím na ochranu jména, obrázku a důstojnosti jich samých a jejich milovaných,“ žádné právní kroky zřejmě nepodnikne.

Jediná dcera Alda Gucciho, Patricia, již před nedávnem obvinila režiséra Scotta „z krádeže identity rodiny za účelem výdělku“. Režisér se proti tomu ohradil, kritiku odmítl a citoval pestrou rodinnou historii italské dynastie.

Veřejná doména

„Musíte si uvědomit, že jeden Gucci zavraždil druhého, další byl ve vězení za daňové úniky. Nemohu říct, že bych zrovna já šel po výdělku,“ řekl Scott minulý týden v pořadu na rozhlasové stanici BBC Radio 4. „Stane se z vás veřejná doména.“

Reggianiová byla v roce 1997 odsouzena k devětadvaceti letům vězení. Nakonec ve vězení strávila osmnáct let. Byla propuštěna před pěti lety. I ona vyjádřila nesouhlas s tím, že s ní filmaři snímek nekonzultovali.

Meghan překvapila diváky. Kvůli účesu mě přirovnávali ke klaunovi, prohlásila

Podle Lady Gagy to však nebylo nezbytné. „Cítila jsem, že mohu tento příběhu pravdivě ztvárnit jen pokud k němu přistoupím jako zvědavá žena s až žurnalistickým zájmem, abych mohla číst mezi řádky toho, co se ve filmových scénách děje,“ uvedla zpěvačka a herečka pro časopis Vogue. „Myslím tím, že mi nikdo nemohl říct, kdo byla Patrizia Gucci. Dokonce ani Patrizia Gucci.“

Film House of Gucci vyvolal smíšené emoce i recenze. Zaznamenal však nečekaný finanční úspěch vlivem vysoké návštěvnosti – film za první víkend vydělal 22 milionů dolarů jen v USA a 3,4 milionů dolarů ve Velké Británii.