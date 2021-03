V široce diskutovaném rozhovoru Harry a Meghan mluvili o důvodech svého odchodu z Británie. Meghan, která je rasově smíšeného původu, si v rozhovoru mimo jiné postěžovala, že se nejmenovaný člen královské rodiny ptal, jak tmavou pleť může mít její syn, až se narodí. Uvedla také, že intenzivní tlak okolí i médií ji dohnal až k myšlenkám na sebevraždu.

Zatímco v době před rozhovorem se popularita páru mírně zvyšovala, po jeho odvysílání klesla na dosud nejnižší úroveň. Obliba Harryho se oproti 2. březnu snížila o 15 procentních bodů a podle YouGov je poprvé ve Spojeném království více těch, kteří jej vidí negativně, než těch, kteří k němu chovají sympatie. Podobně negativní trend je patrný i u Meghan, která však již před rozhovorem byla nesympatická více než polovině Britů.

Názory na dvojici členů britské královské rodiny se značně liší v závislosti na věku dotazovaných. Bezmála 60 procent respondentů mezi 18 a 24 lety uvedlo, že mají Harryho rádi. V případě Meghan to bylo 55 procent. Zcela odlišný obrázek nabízí kategorie lidí nad 65 let, kde vyjádřilo Harrymu přízeň pouhých 27 procent dotazovaných. Vévodkyni ze Sussexu má momentálně v oblibě dokonce jen 13 procent respondentů v této věkové skupině.

Princ Charles jako výjimka

Data společnosti dále ukazují na to, že informace zveřejněné v rozhovoru s Winfreyovou neměly vliv na popularitu ostatních členů královské rodiny. Jedinou výjimkou je Harryho otec princ Charles, kterého v posledním výzkumu negativně hodnotí 42 procent Britů. Začátkem března to bylo pouze 36 procent. Harry o svém otci v rozhovoru řekl, že mu přestal zvedat telefon a nechal jej v těžké situaci na holičkách.

Podle YouGov neměl rozhovor příliš vliv ani na vnímání britské monarchie jako takové. Na 63 procent Britů je názoru, že by Británie měla zůstat monarchií. V říjnu minulého roku to bylo 67 procent. Jen mírně - z 21 na 25 procent - stoupl počet těch, kteří by měli raději volenou hlavu státu.