„V těch našich podmínkách to bývá občas spíše chůze, protože v některých hradeckých lokacích se v současnosti bohužel odpadky nacházejí doslova na každém kroku,“ říká se smutným úsměvem šestadvacetiletý Petr Čapek. „Vždy si dopředu vytipujeme trasu, po níž poté vyrážíme běhat s odpadkovými pytli. Během cesty sbíráme odhozené odpadky, které na konci naplánované trasy vždy pečlivě vytřídíme. Jeden běh nám zabere vždy zhruba dvě hodiny,“ popisuje Petr obvyklý průběh celé aktivity.

Naběhané kilometry i váhu nasbíraného odpadu si zaznamenávají a ve spolupráci s místní dobrovolnickou ekologickou organizací Trash Hero Hradec Králové tato data vyhodnocují a následně reportují příslušným institucím, které tím na neutěšenou situaci upozorňují.

Společenská odpovědnost

Oba nadšenci nyní hledají další zájemce a dobrovolníky, kterým není lhostejné město a prostředí, ve kterém žijí, a kteří by se k jejich aktivitám rádi připojili. Plánují přes sociální sítě celou věc dělat koncepčně, organizovat hromadné běhy a vypracovávat jejich rozpisy.



„Když totiž na trasu vyrazí více lidí, tak si jednotlivec vždy více zaběhá, a navíc to umožňuje průběžně třídit odpad již během cesty,“ vysvětlují. Rádi by podle svých slov v budoucnu také posílili spolupráci s městem a rovněž vzbudili společenskou odpovědnost některých místních firem.

Sociální sítě by kromě organizování a domlouvání společných akcí měly také sloužit k edukativním účelům, především co se ochrany životního prostředí a udržitelného životního stylu týče. Oba ploggeři zdůrazňují, že plogging je pouze jednou z činností, které lze ve vztahu ke zlepšení životního prostředí aktivně činit. Odpadky poházené po městských ulicích zůstávají podle nich stále jen nepatrným střípkem v kontextu globálních environmentálních problémů.



„Samozřejmě, že sběr odpadků pomáhá udržovat město čisté, ale v tom naše činnost primárně netkví. Naším záměrem je především to, aby lidé změnili svůj vztah k přírodě a k místu, kde žijí. Aby se tyto a podobné aktivity dostaly do jejich povědomí a oni tak přestali bezmyšlenkovitě vyhazovat odpadky na ulici. A společně tak přispívali k lepšímu stavu životnímu prostředí okolo nás všech,“ zdůrazňují společně.

Jan Novotný