Jako jedna z mála žen má Martina Preissová štěstí, že nikdy nemusela řešit problémy s pletí. Co se ale herečce stává s železnou pravidelností? Zavře se v koupelně a někdo ihned něco potřebuje.

Martina Preissová | Foto: se svolením Martiny Preissové / Hair studio Honza Kořínek

Prozradíte, jak o sebe pečujete?

Přiznám se, že jsem v tomto ohledu docela svědomitá a poctivá. Tím, že mám obden na tváři nějaký make-up, někdo mě neustále přepudrovává, líčí a já nejsem úplně schopná ovlivnit, co mi na obličej nanáší, tak svůj večerní očistný rituál dodržuju s železnou pravidelností. A nechám si ráda i poradit, protože ne všemu v kosmetice rozumím.

Dám na svou kosmetičku, která už mě zná a odhalí každou změnu, která se mi stane. Také jsem se naučila investovat jak čas, tak i trochu peněz navíc, abych si byla jistá, že kosmetika, kterou používám, je kvalitní.

Řešila jste už problémy s pletí?

Jsem dítě štěstěny, mám takovou genetickou výbavu, že moje pleť zásadně nereaguje na změny a je konstantní. I co se týče vlasů, nemám problém. Až později jsem pochopila, že i vlasy si zaslouží kosmetiku, kterou potřebují.

Martina Preissová prozradila, co teď chystá:

Máte doma tři chlapy – manžela a dva syny, bývá některý z nich v koupelně déle než vy?

Ne, co se týče pobytu v koupelně jsou velmi střídmí, ale špatně snášejí, že já jsem tam dlouho. (smích) Obyčejně se trefím do času, kdy mají hlad, potřebují s něčím pomoct nebo nemůžou něco najít, takže když se zavřu do koupelny, nastane magický moment, kdy ve zbytku domu vznikne panika „kde je máma?“ a každý něco potřebuje.

Půjčují si vaše kosmetické produkty?

Ne, přirozeně vnímají, že to je ženský svět. Ale kluci teď vstoupili do puberty a začalo se jim dělat akné, tak se mě oba přišli zeptat, jestli na něj něco existuje, protože mu chtějí jakýmkoli způsobem předejít. Něco jsem jim poradila, ale oni mi do péče o pleť nemluví.

Spousta žen se v oblasti kosmetiky inspiruje na sociálních sítích. Jak jste na tom s nimi vy?

Řekla bych, že jsem věčný amatér a nehodlám se v tom nijak zdokonalovat. (smích)

Martina PreissováZdroj: se souhlasem Martiny Preissové

Jak komunikujete s fanoušky?

Jsem atypický uživatel sociálních sítí. Vím, že mají význam, když chci k lidem dostat nějakou informaci nebo oni mají zájem vidět mě, číst moje knížky, ale že bych jim tudy odkrývala soukromí, to nedělám.