Světově uznávaný fotograf žije v Sovinci a do Domova seniorů v Komárově, kde se už tři a půl roku starají o jeho nemocnou ženu, to má autem pár minut.

„Jezdím sem zpravidla dvakrát týdně, Agnes tady má úžasné prostředí. Chválí si personál a komárovský domov by neměnila za jiný. Proto jsem si vymyslel, že udělám takovou menší oslavu. Vždyť padesát let společného života je dost dlouhá doba na to, abychom si udělali radost. Nebyla to oslava jen pro Agnes a pro mě, ale také pro personál. Nakoupil jsem zákusky a ovoce, aby to oslavili s námi,“ popsal zlatou svatbu Jindřich Štreit, který si v sobotu oblékl stejný oblek, jaký měl na sobě při obřadu v roce 1971.

„Ten smoking i dnes dopnu, je to taková hezká životní reminiscence. I Agnes byla nastrojená, sestřičky se o ni postaraly a udělaly jí přeliv, aby měla krásné vlasy,“ doplnil fotograf.