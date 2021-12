PLÁNOVÁNÍ. Sedněte si, klidně i s dětmi, a naplánujte si jídlo na následující týden. Nemusí se nutně o přesně „nalajnový“ jídelníček, ale o jakýsi nástřel. Nezapomeňte zahrnout i snídaně, svačiny a večeře, zohledněte při tom zbývající suroviny v lednici.

ŽÁDNÉ PLÝTVÁNÍ. Při sestavování jídelníčku zohledněte obsah své lednice. Řada potravin se dá ještě zužitkovat. Využijte při plánování jídelníčku kuchařky svých maminek, babiček.

VAKUOVAT. Nakoupili jste toho v obchodě více, než jste chtěli? Pak použijte moderní vakuovací přístroje. V lednici vám taková potravina vydrží až čtyřikrát déle.

STOP KAŽDODENNÍM NÁKUPŮM. Je všeobecně známo, že nejtěžší je nalákat zákazníky do prodejny. V marketu obklopeni cedulemi na výhodné slevy už pak lidé snadněji podlehnou a do nákupního košíku vloží i to, pro co do obchodu původně nemířili. Postačí, když si nakupování rozvrhnete do dvou dnů například pondělí – čtvrtek, neděle – středa.

NÁKUPNÍ SEZNAM. Vždy, než se vydáte do obchodu, mějte u sebe nákupní seznam napsaný podle sestaveného jídelníčku. Bez něho, pokud chcete udržet výdaje za jídlo na uzdě, do obchodu nechoďte.

VŽDY S PLNÝM BŘÍŠKEM. Když vyrazíte nakupovat hladoví, téměř jistě v obchodě utratí více peněz. Podle odborníků totiž s prázdným žaludkem myslíme jen na to, jak se najíst. Nakoupíme o poznání více věcí, přitom neřešíme nutriční hodnoty.

SLEVY. Že listování akčními letáky je jen pro seniory? Omyl. Naopak. Pokud chcete za jídlo ušetřit a neprojíst téměř celou výplatu, pak s tím začněte.

PRIVÁTNÍ ZNAČKY. Ne všechno levné zboží musí být nutně nekvalitní a plné náhražek. Vyhýbat se privátním značkám obchodů tak může být chybou při nakupování. Některé výrobky jsou mnohdy kvalitnější, než ty od známých značek a násobně dražší. Ohlídat kvalitu výrobku vám pomohou i mobilní aplikace: Fér potravina či Víš co kupuješ? Stačí načíst čárový kód a v aplikaci se dozvíte o všech obsažených alergenech či „éček“, a to včetně menším písmem schovaných v textu.

NÁHRADA DRAHÉHO MASA. Nejvíce peněz „padne“ na pořízení kvalitního masa, zvláště pokud si jídlo bez tohoto zdroje bílkovin nedokážete představit. Radou je střídání druhy masa a využívání cenových akcí. Za zkoušku stojí, nejen kvůli peněžence ale i zdraví, experimentovat s rostlinnými zdroji bílkovin – tempeh, tofu.

LOKÁLNÍ POTRAVINY. Kupovat lokální potraviny má dva zásadní dopady: jednak na vaše zdraví, protože se jedná o místní produkt "od souseda" a tedy většinou kvalitní, ale také na peněženku: ušetříte, jelikož do ceny nemusí být započítány marže překupníků, dopravců a podobně.

SEZONNÍ POTRAVINY. Jezte a kupujte zkrátka to, co se právě sklízí. Mimosezonní zboží je vždy o dost dražší.

APLIKACE. Dnes už každý větší obchodní řetězec má svoji aplikaci upozorňující na slevy. Jsou ovšem i ty mnohem více propracované a které skutečně pomohou s nákupem. Jedná se například o aplikaci Kupi.cz. Pomocí čárového kódu lze zjistit skutečnou slevu, ale i zároveň v jakém obchodě koupit zboží co nejvýhodněji.

DOVOZ. Nechat si přivést potraviny až domů se může sice zprvu zdát jako naprostá vymoženost dnešní doby. Jenže ne všichni se dokáží držet nákupního seznamu. Pokud si necháte potraviny přivést, zaplatíte sice za službu, ovšem zároveň odpadá možnost utratit peníze za zbytečnosti nad rámec seznamu. Pro někoho to může být opravdu výhoda.

Jak na potraviny - infografika DeníkuZdroj: Deník/Miroslav Elsnic