Skokové zvýšení základní úrokové sazby, které počátkem listopadu provedla Česká národní banka, prodraží hypotéky. Ještě v říjnu byla průměrná sazba nových hypoték 2,54 procenta, podle analytiků se ale sazby už brzo vyšplhají až na dvojnásobek. Lidé splácející vlastní bydlení se tak mohou dostat do velkých problémů. Kupříkladu při hypotéce ve výši tří milionů korun na 25 let je nyní měsíční splátka 13 348 korun. Pokud ale sazba stoupne na 5,5 procenta, bude nová splátka činit 18 422 korun, tedy o pět tisícovek více. Jak by tedy zaskočení klienti své potíže s penězi mohli řešit?

Na nic nečekat

Základní rada je, začít potíže řešit hned. Profesionálové z dluhových poraden si stěžují, že lidé v nesnázích si pro pomoc chodí až ve chvíli, kdy je problémy dostihnou. Kdyby si nechali poradit včas, ušetřili by si spoustu starostí i zbytečně vynaložených peněz.

Kam jít pro pomoc

Do některé z dluhových poraden. Je jich celá řada a působí ve všech regionech Česka. Jejich služby mívají klienti zdarma, i když v nich mohou dostat rady, za něž by jinak u finančních poradců museli draze platit. Poradí vám například na adrese dluhovaporadna.cz a na jejím telefonu 800 214 214, velký přehled regionálních poraden i s potřebnými kontakty pak najdete na mapaexekuci.cz.

Dohodněte se s bankou

Když máte obavy, zda hypotéku budete schopni splácet, neprodleně kontaktujte poskytovatele hypotéky. Pokud uvidí, že se snažíte v rámci možností zaplatit, co se dá, nebude mít o své peníze takový strach. Cestou může být refinancování hypotéky, tedy rozhodnutí o výši splátek na následující období.

Prodloužit splatnost

Pokud se s hypoteční bankou dohodnete na prodloužení doby splatnosti, tak jí sice celkově za hypotéku zaplatíte více peněz, splátky si ale lépe rozložíte v čase. Domácnost proto nebude vysokými splátkami každý měsíc natolik zatížena, takže šance, že bude rodina, byť s omezeními, fungovat normálně, je mnohem vyšší. Mnoho lidí se již při sjednání hypotéky zavázalo ke splácení po nejdelší možnou dobu, co banka dovoluje. Obvykle se hypotéky sjednávají až na 30 let, výjimečně je to možné až na 40 let.

Spotřebitelké úvěry? Raději splatit

I zde platí stejné rady jako v případě hypotéky. Tedy řešit potíže co nejdříve, zkusit se dohodnout na snížení splátek a prodloužení doby splácení. Na rozdíl od hypotéky zde může být řešením i požádat o pomoc svou rodinu či přátele. Miliony na nový byt pro vás asi mít nebudou, pár tisícovek třeba za ledničku by jistě mohli sehnat snáze.

Využijte milostivého léta. Čas se krátí

Ještě dva měsíce do 28. ledna příštího roku potrvá výjimečná akce Milostivé léto. Někteří dlužníci se díky ní mohou snáze ze svých dluhů vymanit. Vztahuje se například na černé pasažéry hromadné dopravy či neplatiče za energie, vodu či komunální odpad, tedy dlužníky u veřejných institucí. Pokud zaplatí původní dluh a necelou tisícovku na náklady exekutora, vyhnou se placení dalších nákladů za vymáhání dluhu i vzniklého penále. K akci se dobrovolně připojili i některé soukromé firmy, například firma Home Credit.

Dluhová poradkyně: Lidé se stydí a chodí zbytečně pozdě



Komu kvůli zdražování nezůstane v rodinném rozpočtu dost peněz na splácení hypotéky, měl by si rychle nechat poradit. Odborníci v poradnách jsou i finančními poradci, a to zadarmo, nabádá Barbora Čechová, ředitelka krizového centra THEiA v Českých Budějovicích.



Kdy by měli lidé přijít pro pomoc?

Rádi bychom lidem pomáhali včas. Kdyby přicházeli už v situaci, kdy vidí, že se blíží něco, co nabourá jejich rozpočet, a co ohrozí schopnost splácet jejich závazky. Tyto věci bohužel s předstihem řeší jen málokdo. Lidé se k tomu obvykle odhodlají až ve chvíli, kdy je tyto problémy dostihnou.



Co doporučujete klientům, kteří nezvládají hypotéky splácet?

Radíme jim vyjednávat s věřitelem. Kdyby plánovali refinancovat hypotéku, bylo by vhodné nehledět jen na sazbu, ale refinancování je vhodným okamžikem pro nové namodelování hypotéky. Pokud je to možné, radíme prodloužit si dobu splatnosti. Přeplatek je vyšší, ale stále by mohli snáze zvládat vyšší finanční zatížení domácnosti a tedy i normálně fungovat.



Nebojíte se náporu dalších žadatelů o pomoc?

Očekáváme velký nárůst klientů, protože se obáváme, že se nakumuluje více věcí. Může následovat vlna lidí, kteří nebudou schopni utáhnout svůj rozpočet i kvůli růstu cen energií. Nejde jen o ty, kteří jsou nuceni hledat nového dodavatele, ale pro mnohé lidi je nárůst záloh o 500 nebo tisíc korun zcela fatální.