Mám své kudrny stále raději

Metoda Curly Girl, ve zkratce CGM, není rozhodně jen pro celebrity ze šoubyznysu. Přibližně rok a půl už ji praktikuje Kateřina Jíchová: „Seznámila mě s ní kamarádka vlnovláska a ukázala mi tak úplně nový vlasový vesmír. CGM péče o vlasy stojí, zjednodušeně řečeno, na dvou zásadách – za prvé změnit techniku mytí a sušení, za druhé vypustit přípravky, které kudrnatým vlasům ubližují a vysušují je – tedy například sulfáty, silikony, alkohol.“ Vztah ke svým kudrnám Kateřina od té doby dost přehodnotila – čím víc je poznává, tím raději je prý má.

I po tak dlouhé době se ale pořád má co učit. „Velkou inspirací jsou mi stránky www.kudrnatevlasy.cz, kde je celá alchymie kolem CGM podrobně vysvětlená. Ve facebookové skupině - Curly Girl metoda | Kudrnaté vlasy přirozeně a navždy - s ostatními kudrnkami a vlnkami sdílíme informace o svých větších či menších vlasových úspěších, vhodných přípravcích, vzájemně se motivujeme fotkami před a po CGM, radíme si a hlavně se podporujeme.“

Ananas na hlavě

Zvlněné vlasy zkrátka vyžadují jiný přístup a péči než ty rovné, proto autorky Kudrnaté příručky daly dohromady malý základní manuál. V něm zdůrazňují, jak důležité je začít očistou, která zbaví kudrnaté vlasy usazenin z vodou nesmyvatelných silikonů, tvrdé vody a dalších chemických nánosů. Zapovězeno by mělo být také užívání vosků a vysušujícího alkoholu. Zcela zásadní je vynechat česání nasucho a omezit foukání horkým vzduchem.

Na kudrnaté a vlnité vlasy také nepatří froté ručník, správným vysoušecím postupem je lehké vymačkání do ručníku z mikrovlákna. Zajímavá je i rada chránit kudrnaté vlasy při spánku, kdy se třou o polštář, který je cuchá a navíc pohlcuje vlhkost. Proto autorky radí vázat kudrny do speciálního spacího účesu: říká se mu ananas a je to volnější culík na vrcholu hlavy.