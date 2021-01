„Boženu chápu jako velmi společenskou osobnost, která byla ráda středem pozornosti. Ani jedno z toho já rozhodně nejsem. Navíc se cítila dobře mezi elitou, a to mi taky není úplně blízké.

Proč si mě tedy tvůrci pro její ztvárnění vybrali? Zaslechla jsem, že jsem jim přišla záhadná, což je jeden z rysů, jak Boženu vnímají. Navíc jsme asi s Aňou Geislerovou podobný typ,“ směje se Anna Kameníková.

V čem jste hledala klíč ke ztvárnění mladé Barbory? Jaká podle vás byla? Měla něco z té šílené Viktorky, jak ji vnímá dnes část české veřejnosti?

Podle mě si Viktorčin příběh velmi romantizovala. Obecně měla tendenci romantizovat si svět, hlavně ze začátku, než na ni udeřila realita. Skutečnost, že se Viktorka zbláznila z lásky, pro ni byla velká věc, a proto té epizodní postavě dala v Babičce tak velký prostor. Asi se v ní chtěla vidět. Byla ale také divoká a snažila se být celý život sama sebou, což se ze začátku dařilo líp než později, kdy byla často v křížku se zákonem.

Jaký má podle vás dnešní mladší generace vztah k Němcové?

Asi všichni velcí spisovatelé mají tu smůlu, že v době školní docházky pro studenty patří do kategorie „povinná četba“. Tedy všichni o nich víme to, co musíme znát, ale více se o ně nezajímáme. Ale když ta doba pomine, tak si k některým z nich nacházíme znovu cestu. Myslím si, že Němcová je podobně jako Austinová pro mnohé, zejména mladé dívky inspirativní. Po pravdě koho by bavilo ve čtrnácti letech poslouchat vyprávění babičky, zastavit se na louce a rozjímat. To člověk vnímá, až když je rozumnější.

Změnilo nějak natáčení váš pohled na ni?

Rozhodně. Už ji nemůžu nemít ráda. Byla to neuvěřitelně silná, ctižádostivá a talentovaná žena. Řadím ji k první generaci feministek. Je dobré si připomenout, že to téma je tu mnohem déle, než si mnoho lidí myslí.

Nejvíc si cením, že dokázala žít bez ohledu na konvence, pravidla společnosti. Já bych to v její době nezvládla. Pokud mám s Bárou něco společného, tak je to určitě touha po lásce. Celý život po ní prahla dychtivě a zoufale. A i pro mě je to důležité a vždy tomu tak bylo. Za roli Boženy Němcové jsem vděčná, řadím ji v mé herecké kariéře úplně nejvýš. Nikdy předtím mi nebyl svěřen takto obšírný a těžký úkol. Natáčení byl ohromný zážitek.