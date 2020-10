Kdyby v peci nehořel oheň a z kuchyně neřval mixér na bramborovou kaši, bylo by za věžemi krabic na pizzu mrtvo. Mostecký restauratér Filip Pánov vyťukává na monitoru další telefonickou objednávku a vypadá za rouškou ustaraně. Na jaře ho naplňoval rozvoz jídla zdarma lidem v první linii, teď se soustředí na to, aby restaurace Nautico vydržela druhý nouzový stav. Jako všechny gastronomické provozy je zavřená už druhý týden.

Podnik sídlí v secesní budově bývalých kasáren. Přežívá pomocí výdejního okénka a rozvozu. „Hlavně nevíme, jak dlouho to bude trvat. Oni řeknou do 3. listopadu, ale já tomu nevěřím. Myslím si, že to bude minimálně do konce listopadu, nedej bůh do konce prosince. Z toho mám strach,“ přiznává Pánov v šeru. Nesvítí se, šetří se.

Pro restauraci byl konec roku vždy veledůležitý. Bývaly firemní večírky a oslavy, které pomáhaly překlenout slabý leden a únor. „Když přijdeme o tržby v listopadu a prosinci, bude to opravdu těžké. Prostě malér,“ povzdechne si restauratér.

Během celé první vlny koronaviru podnik rozvážel bezplatné občerstvení policistům na státní hranici, hasičům a zdravotníkům. Po otevření se lidé do restaurace vraceli pomalu, ale po zprovoznění terasy návštěvnost výrazně stoupla. „Léto nás z krize vytáhlo, což bylo dobře,“ vzpomíná Pánov.

Jenže pak přišla další vládní opatření s omezováním provozu. „Úbytek hostů byl opravdu citelný. To už jsme tušili, že nás zavřou úplně. Jen jsme čekali na den, kdy se to stane,“ tvrdí restauratér.

Situace je ale podle něj jiná než na jaře. V rozvozu jídla konkurence v Mostě vzrostla. Zatímco dřív dost restaurací přestalo vařit a věnovaly se opravám, dnes sázejí na mobilní prodej. „Tehdy jsme měli výhodu, teď je to pro nás těžší. Na tržbách je to znát,“ vysvětluje Pánov. Rozvoz jídla od 11 do 22 hodin už podle něj není druhořadý a jeho význam dál poroste. Nautico používá dvě auta a když bude třeba, nasadí další dvě. Pomůžou číšníci, kteří neobsluhují, a elektronický objednávkový systém. Na rozvoz se prý najdou lidé vždy. „Píše mi dost lidí bez práce, že hledají brigádu. Přednost ale mají naši zaměstnanci,“ říká restauratér.

Lidé si nejvíc objednávají pizzu a burgery. Mohou platit kartou, stravenkami i v hotovosti. Podnik vezl jídlo i několika nakaženým. Řidič jim nechal krabici za dveřmi a peníze poslali na účet. „Zaplatili všichni,“ chválí je Pánov, který je i spolumajitelem restaurace v Žatci. Ta je ale ve větší krizi a dotuje ji mostecká „sestra“. Pokud žatecká propad nezastaví, dočasně se zavře.

Pánov se obává dalších vln epidemie a omezování. „Klasické restaurace pak přestanou mít smysl,“ prorokuje.

Počet nakažených roste, úřad zakročil

V úterý 20. října bylo v okrese Most aktuálně nakažených už 510 otestovaných lidí. Celkem mělo pozitivní test na covid od března 790 osob z Mostecka, z toho 275 se vyléčilo a 5 zemřelo.

Kvůli frontám v omezené provozní době začal mostecký magistrát od středy 21. října až do odvolání regulovat počet osob ve 3. patře úřední budovy. Maximum je 40 lidí ve stejnou dobu. Do objektu budou vstupovat dvěma bočními vchody, hlavní otočné dveře budou zavřené. Dohlédnou na to strážníci. „Tímto omezením se snažíme zamezit šíření koronaviru, abychom byli schopni udržet úřad pro obyvatele v provozu,“ upozornil tajemník magistrátu Petr Krupička. Ten už minulý týden varoval, že úřad přitvrdí, protože nával je hlavně ve 3. patře, kde se řeší doklady, evidence obyvatel, doprava a přestupky. Stále platí doporučení, aby lidé využívali co nejvíc elektronický kontakt.

Úřední hodiny na magistrátu jsou v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. V neúřední dny platí jen vstup na objednání.

V souvislosti s onemocněním covid-19 jsou v Mostě uzavřené tři školky. Jedná se o mateřinky v ulicích Erbena, Kmocha a Albrechtická. V karanténě už není školka v ulici Fibicha, která obnovila provoz v pondělí. Základní školy jsou od 14. října do 1. listopadu zavřené. V Mostě je otevřená pouze 7. ZŠ, která vzdělává děti záchranářů.

Od pondělí 5. října platí na území ČR na dobu 30 dnů nouzový stav. Od 14. října jsou zavřená kina, muzea, divadla, školy i restaurace, které mohou prodávat do 20 hodin jen z okénka.