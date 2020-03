„Už v několika desítkách škol a školek, nejen u nás, ale teď už i na Slovensku, jsme se podíleli na vývoji dekoračních, vzdělávacích, ale i zábavných prvků. Snažíme se ve spolupráci s učiteli podněcovat zájem žáků o učební látku, usnadnit a zpříjemnit jim vstřebávání základních znalostí a poskytnout zábavu o přestávkách a volném času,“ říká Petr Maxa, který stojí v čele firmy MAXI media, sídlící v Bystřanech na Teplicku.

„Naši grafici neustále pracují na co možná nejzajímavějších, nejzábavnějších, ale i bláznivých designech, které vyzdobí prostory škol. Koneckonců nás inspirují děti, ale i jejich učitelé… „Chtěli bychom, aby dveře naší třídy vypadaly jako v kouzelnické škole!“ Proč ne? Můžete je mít! Tady jsou! Celý náš tým má rád výzvy. Těšíme se na každý nový projekt, nové nápady. Vymysleli jsme pro školáčky dokonce Maxi taháky. Zkrátka - naplňuje nás vytvářet originální výzdoby, pomůcky a zábavné prvky, které udělají žákům i pedagogům radost,“ dodal.

Asi ale největší radost má sám Petr Maxa, protože může zrealizovat všechno, co se kdy naučil a co ho baví. Původem učitel, který si už při studiích vyzkoušel novinářskou profesi jak v tisku, rozhlase, tak televizi. Zabýval se několik let marketingem. Teď vše zúročuje ve firmě, kterou založil a jejíž činnost stále rozšiřuje.

„Ve Velké Británii jsem se seznámil s majiteli podniku, kteří dělají přesně to, po čem voláme u nás – jedná se o inovativní způsob termoplastického značení. Vysoce odolné, stálobarevné, protiskluzové značení vhodné na asfalt, dlažbu, do průmyslových areálů, na hřiště, školy, parkoviště… Navázali jsme kontakt, pak vyzkoušeli jako u prvních tady v Teplicích a teď jsme jediným zástupcem této firmy pro Českou, ale i pro Slovenskou republiku.“

Jenže tohle všechno vyžaduje celého člověka. Není tajemstvím, že vedle manažerské práce si své Petr Maxa také pěkně „odmakal“. První polepy byly zcela v rodinné režii. Kdo měl ruce, šel instalovat… Teď je situace přece jenom o něco lepší, je možné i občas relaxovat. Věnovat se rodině a jít si vyčistit hlavu na zahradu, na níž je hrdý, vždyť si ji celou sám vybudoval.