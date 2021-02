Dresy pro rychlobruslaře, tým atletů, lyžařů, skupinu cyklistů a pro další druhy sportů vyrábějí ve firmě Euromoda v rozličných barvách a v designu a s potiskem logy na přání zákazníka. V nabídce mají zhruba na pět set různých výrobků.

„Naše cyklistické dresy oblékají například národní týmy z Belgie, Holandska a Německa. V minulosti jsme vyráběli pro týmy Francie či Velké Británie,“ přiblížil zajímavosti z produkce jednatel zmíněné vyškovské firmy Daniel Ďuriš.

I přes obtížné koronavirové období se firmě daří. „Přestože nám objednávky ze zahraničí poklesly, měli jsme práce hodně, protože jsme rozjeli výrobu roušek a ochranných obleků. Na podzim jsme řešili i u nás zaměstnance v karanténě. I tak byl loňský rok pro firmu úspěšný, naše výroba se oproti roku 2019 zvýšila o sedm procent,“ konstatoval s potěšením jednatel.

Vysoká kvalita sportovních oděvů Euromody je zajištěna mimo jiné tím, že materiály pro výrobu jsou podrobně testovány v Belgii a musí vydržet náročné podmínky.

„Vyrábíme z nejpokročilejších materiálů. Držíme trend se zahraničím, kde vládne nejen požadavek na funkčnost, ale i to, aby byl materiál reflexní a tedy dobře viditelný v terénu i za snížených světelných podmínek,“ popsal Daniel Ďuriš. Speciální komponenty pro výrobu dovážejí z celé Evropy, například zipy z Francie, vložky do kalhot z Itálie, funkční materiály z Itálie a Španělska.

Firma plánuje další růst

Euromoda ve spolupráci se dvěma dodavateli v ČR a jedním na Slovensku vyrobí každý týden až 5 tisíc kusů sportovního oblečení. V současnosti zaměstnává ve Vyškově 85 lidí. Sehnat zkušené švadleny je podle jednatele stále složitější.

„Byli jsme rádi, že k nám přešly švadleny z firem, které ukončily svoji činnost a jejich bývalé pracovnice tak mohly zůstat v oboru. Teď je situace složitější o to víc, že školy přestávají obor vyučovat,“ poukázal na situaci jednatel Euromody.

Svých zaměstnanců si firma považuje, mimo dobu pandemie pro ně a jejich rodinné příslušníky pořádala například výlety. „Umožňujeme našim zaměstnancům, aby si vytvořili pro sebe či členy své rodiny z našich materiálů dres s originálním potiskem,“ nastínil jednatel společnosti.

Aktuálně se firma chystá na další růst, plánuje v ČR či na Východě zřídit další závod. „Naším cílem je vyrábět až 10 tisíc kusů sportovního oblečení týdně,“ prozradil Daniel Ďuriš.

Historie firmy se začala psát před 30 lety



Vznik společnosti Euromoda, spol. s r. o., spadá do roku 1991, kdy do ní přešli zaměstnanci tehdy ve Vyškově končícího družstva VKUS. Společnost Euromoda dodávala své textilní výrobky do zahraničí, například do Itálie a Německa. Od roku 1994 se soustředila na dodávky pro Benelux. V roce 2005 odstartovala její spolupráce s belgickou společností Bioracer a začala se věnovat výrobě sportovních oděvů. Od roku 2017 má Bioracer ve firmě Euromoda majoritní podíl. Euromoda úzce spolupracuje s dalšími dvěma českými firmami a jednou na Slovensku.