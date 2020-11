Gastronomie se v nouzovém stavu drží stále při zemi navzdory možnosti prodloužit provoz výdejních okének do 21. hodiny.

Výdejní okénko restaurace. Ilustrační foto | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Na vyklizené terase pusto, uvnitř tma a ticho. Výdejní okénko na jídlo nefunguje. A to i přesto, že vládní opatření umožnilo od středy 18. listopadu prodloužení doby večerního výdeje o jednu hodinu, tedy do 21 hodin. „Nevyplatilo by se to,“ vysvětluje spolumajitel zavřené mostecké Pivnice U Mnichů Edward Vojtěch. Podle něj by zisk byl stále minimální a provoz okénka dlouhodobě neefektivní. Hospoda proto zůstane zavřená do doby, než se budou moci vrátit tradiční hosté, kteří přinesou jistější tržby.